The Warning, la banda mexicana admirada y elegida por Metallica para tocar en su tributo

The Warning (Foto: Facebook / thewarningrockband)

La lista de bandas que integrarán el nuevo gran tributo de Metallica sorprendió a propios y extraños por la gran gama de artistas o géneros musicales que interpretarán los grandes éxitos del disco The Black Album.

Entre los proyectos destaca el de tres adolescentes mexicanas que desde pequeñas fueron admiradas por la banda de trash metal oriundos de Los Ángeles, California.

Daniela, Alejandra y Paulina iniciaron su carrera en la industria musical por mero golpe del destino. Fue gracias a un video de YouTube dedicado a sus abuelos que Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, dio con ellas.

Las hermanas Villareal interpretaban “Enter Sandman” con bastante soltura, con mucho talento y desde luego, con una pasión que desbordaba rock n roll por cada uno de sus poros.

The Warning (Foto: Cortesía Mario Valencia)

Ese clip ya acumula 22 millones de visitas hoy en día en su canal oficial, y le ha dado la vuelta al mundo. “La baterista patea traseros al máximo”, escribió Hammett en su Twitter oficial.

Para entonces, Daniela (guitarrista y vocalista) tenía 15 años, Alejandra (baterista, vocalista y coros) contaba con 13 años, mientras que Paulina (bajista y coros), cumplía apenas las 10 vueltas al sol.

Ante lo maravilloso de tres niñas fanáticas por el metal interpretando con maestría, fueron invitadas por Ellen Degeneres a su popularísimo programa, The Ellen DeGeneres Show, donde fueron multipremiadas por su trabajo tras los instrumentos.

Metallica felicitó a The Warning

Los inicios de The Warning

El programa abrió con las Villareal interpretando el tema “Crazy Train” de Ozzy Osbourne; pero lo bueno vino después, cuando sentadas en el sillón y, ante millones de estadunidenses a través de la pantalla, obtuvieron decenas de recompensas.

“Me parece que son una chicas muy asombrosas”, dijo Ellen, quien recibió una respuesta en perfecto inglés por parte de las oriundas de Monterrey, Nuevo León, territorio fronterizo.

“Es un sueño hecho realidad, también estar aquí contigo”, dijeron las pequeñas lideradas por Danny; además de explicar que desde pequeñas tocan el piano, y luego un videojuego las llevó a probar las mieles de la música rebelde.

Ellen Degeneres Ellen les dio un cheque de USD 10,000 para cada una (Foto: Facebook / @thewarningrockband)

Enseguida, fueron becadas por Ellen con un cheque de USD 10,000 para cada una que después fueron gastados en su educación musical, pues junto a las ganancias de una campaña en GoFoundMe, pagaron un curso de verano en el prestigioso colegio de Berklee.

“Ahora que nuestra aventura de verano finalizó, queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas que ayudaron a hacer realidad nuestro sueño, esperamos que todos se sientan orgullosos mientras continuamos en este viaje”, escribieron en sus redes sociales tras los cursos de verano.

Comienza su camino en el estudio

Su primer disco salió a la luz en 2017 bajo el nombre XXI Century Blood, mismo que fue grabado en completa independencia, en resistencia a las múltiples trasnacionales que deseaban quedarse con el control creativo.

The Warning (Foto: Cortesía Mario Valencia)

Este material las llevó a escenarios junto a Alice Cooper, Deep Purple, Judas Priest, The Scorpions, entre otros, además de ser el acto de apertura para los conciertos de Def Leppard en México. Además recorrieron los festivales nacionales más aplaudidos del género: Corona Hell & Heaven; Force Fest Open Air y Mother Of All Rock Festival.

Ahí no termina su carrera, de hecho, apenas empezaba. Su segundo disco, Queen of the Murder Scene, armó un recorrido por la psique de una joven mujer con el corazón roto que explora la la desesperación, la obsesión, la esquizofrenia, la violencia, el asesinato y finalmente su propia muerte.

El álbum conceptual fue bastante bien recibido por el público y por las críticas, quienes les abrieron las puertas de las grandes ligas, además de pisar escenarios como el festival Rock Al Parque de Bogotá, o el Whisky A Gogo en Hollywood con dos noches atascadas.

Durante su corta carrera musical han visitado también múltiples estados mexicanos, tablas estadunidenses y Argentina, en una gira en conjunto con la legendaria banda Eruca Sativa.

“The Warning es el futuro del presente del rock en México. Son tres chavillas entre los 16 y 20 años, quienes han estudiado música, allegadas a la música, un revuelo internacional que fueron creciendo poco a poco”, dijo el periodista musical Daniel Márquez a Infobae México.

The Warning (Foto: Cortesía Mario Valencia)

Parte del tributo a Metallica

Ahora serán parte del tributo al The Black Album de Metallica, la banda que las admira desde hace más de 10 años. Paulina, Daniela y Alejandra formarán parte del elenco de 53 voces que versionarán grandes clásicos de esta legendaria banda de metal como Nothing Else Matters, Enter Sandman o The Unforgiven.

Desde luego que serán las encargadas de reversionar el tema que las hizo mundialmente famosas, “Enter Sandman”, pero lo harán en conjunto con la cantante canadiense Alessia Cara.

Además de las hermanas Villareal, los demás talentos mexicanos que participarán son el dueto Ha*Ash, el cantante José Madero, Instituto Mexicano del Sonido Feat. Gera Mx, así como los guitarristas clásicos Rodrigo y Gabriela.

SEGUIR LEYENDO: