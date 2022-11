Metallica ofrecerá cuatro conciertos en CDMX: fechas, precios y memes

Metallica cerrará su tour mundial en la Ciudad de México hasta el 2024 (REUTERS/Caitlin Ochs)

El grupo estadunidense Metallica anunció nuevas fechas en México para su gira mundial llamada M72 World Tour. De acuerdo a la información oficial, la banda más famosa de metal regresará al país con cuatro fechas para el año 2024 y contará con sorpresas especiales para sus fans ya que anunciaron distintos invitados en sus shows.

Los mejores memes a favor y en contra del abucheo de Grupo Firme en el medio tiempo de la NFL Las opiniones de los internautas variaron, pues mientras unos celebraron, otros se quejaron de lo ocurrido en el Estadio Azteca VER NOTA

M72 World Tour estará en el Foro Sol los días 20, 22, 27 y 29 de septiembre del 2024 y abrirá con dos bandas teloneras diferentes: Greta Van Fleet, Five Finger Death Punch. Además, se espera la presencia de Mammoth WVH e Ice Nine Kills.

De acuerdo a su cuenta oficial del grupo, la preventa para los usuarios de CitiBanamex será el 1 de diciembre del 2022 mientras que la venta en general comenzará al día siguiente. Sin embargo, los más fans de la banda ochentera tendrán otras oportunidades para comprar las entradas: Venta Fans Legacy y Venta Fans Fifth Member permitirán adquirir los boletos el 30 de noviembre del 2022 de las 9 a 11 de la mañana y de 11 a 2 de la tarde.

La preventa para CitiBanamex no será la única oportunidad para comprar boletos anticipados (Captura/Metallica)

La banda integrada por Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett y Robert Trujillo, anunciaron el inicio de su nueva gira para el próximo año. Según el cartel oficial del M72 World Tour, la banda comenzará con los shows el 27 de abril del 2023 en Ámsterdam y terminarán en la Ciudad de México en septiembre del 2024 con cuatro fechas en el Foro Sol.

Cómo evitar ser estafado por clonación en boletos para conciertos o eventos Usuarios en redes sociales han compartido sus experiencias para alertar y denunciar fraudes relacionados con sus entradas VER NOTA

La gira de la banda de metal más famosa durará más de un año y medio y se espera que visiten un aproximado de 22 ciudades durante toda la gira, como Hamburgo, Madrid, París, Múnich, Chicago y más.

⚠️ NEW METALLICA SONG ⚠️ NEW METALLICA ALBUM ⚠️ NEW METALLICA TOUR ⚠️ pic.twitter.com/kDtLDY0spA — Metallica (@Metallica) November 28, 2022

M72 World Tour fue anunciado al mismo tiempo que su nuevo lanzamiento discográfico llamado 72 Seasons el cual estará disponible en todas las plataformas a partir del 14 de abril del 2023. El álbum número 12 de la banda estadunidense ya cuenta con una canción en plataformas llamada Lux Aeterna que hasta el momento ya cuenta con 9 millones 14 mil reproducciones en YouTube y 132 mil 821 Me gustas.

Los mejores memes que dejó el Canelo Álvarez por su “discusión” con Messi El boxeador mexicano aseguró que el delantero el PSG fue irrespetuoso con México, así que aseguró que si se lo llega a encontrar habría problemas VER NOTA

La noticia sobre el regreso de la banda ochentera a México sorprendió a los fans quienes utilizaron las redes sociales para hablar sobre la noticia y los memes no tardaron en llegar. Y aunque no han anunciado los precios de los boletos, los usuarios de internet ya han estimado que no serán baratos.

Los precios han no se han anunciado (Captura/Twitter)





Los precios se anunciarán hasta las pre-preventas (Twitter)

Otras personas mostraron su emoción y entusiasmo por la nueva gira de la Metallica, sin embrago, también han demostrado su desilusión por la espera ya que la Ciudad de México será la última entidad en la que la banda presentará sus shows.

Metallica dará cuatro conciertos en CDMX (Twitter)

CitiBanamex empezará su preventa a finales de este mes (Twitter)

Y es que la banda de metal no solo tocará las nuevas y viejas canciones que le han caracterizado, sino que además se espera un gran show por sus bandas invitadas que abrirán en conjunto. De acuerdo a la información Greta Van Fleet y Mammoth WVH abrirán el concierto los días 20 y 27 de septiembre y para las fechas 22 y 29 se espera ver a Five Finger Death Punch y Ice Nine Kills.

Usuarios de internet no han dejado de compartir los memes sobre el regreso de Metallica a México (Twitter)

El ultimo show dado por la banda originaria de San Fráncico en México fue en el 5 de marzo del año 2017, en donde se presentaron 3 noches distintas en el Foro Sol con un invitado muy reconocido de la escena del rock Iggy Pop.

SEGUIR LEYENDO: