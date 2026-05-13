El documental sobre Oasis promete mostrar el lado más íntimo de los hermanos Gallagher en su esperada reunión

El primer documental oficial sobre la reunión de Oasis, dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace bajo producción ejecutiva de Steven Knight, se estrenará en cines en septiembre de 2026. (Disney plus)

La llegada del primer documental oficial sobre la reunión de Oasis, bajo la producción ejecutiva de Steven Knight y la dirección de Dylan Southern y Will Lovelace, ha sido confirmada para septiembre de 2026 en cines, con estreno posterior y exclusivo en Disney+ a finales de año, según un comunicado conjunto de Disney, Magna Studios y Sony Music Vision. El largometraje, sin título definitivo aún, documenta tanto la gira global Oasis Live ’25 —considerada uno de los mayores acontecimientos musicales del último lustro— como métricas inéditas de rendimiento, entre ellas la venta de más de 1,4 millones de entradas únicamente en Reino Unido, lo que se traduce en USD 322 millones recaudados en ese territorio.

Esta cifra posiciona la gira de regreso de Oasis entre los tours más exitosos de la industria en los últimos años y define su impacto comercial, superando la tendencia general en conciertos de grandes bandas británicas, un segmento que ha sido marcado recientemente por relanzamientos de catálogos y retornos a escenarios masivos. El documental explora este fenómeno con acceso a material inédito: ensayos, bastidores, presentaciones en formato IMAX y, por primera vez en 25 años, la inclusión de entrevistas conjuntas con Liam y Noel Gallagher, hechos que consolidan a la producción como un caso singular en la documentación audiovisual de mitologías del britpop.

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La gira Oasis Live '25 vendió más de 1,4 millones de entradas solo en Reino Unido, recaudando USD 322 millones y situándose entre los tours más exitosos del año.

El recorrido de la película supera el relato de la gira de reuniones. Fuentes de producción afirman que la obra revela imágenes exclusivas del reencuentro personal de los hermanos Gallagher antes del espectáculo inaugural y dedica secuencias a su interacción con los fans y a la construcción emocional del fenómeno Oasis en la cultura global. Un miembro del equipo declaró a The Mirror sobre el material: “Nunca antes se había visto a Liam y Noel de una manera tan abierta y vulnerable”, aludiendo a la profundidad de acceso gestionada por la productora.

El acceso inédito tras la cámara y su potencial en la industria

La logística y la coordinación de grabaciones durante las 41 fechas de la gira han exigido sinergia entre Sony Music Vision, Magna Studios y el equipo original de Peaky Blinders, con Sam Bridger y Guy Heeley como productores y la participación de los mezcladores de sonido James Mather y Tarn Willers, además del director de fotografía Haris Zambarloukos. Knight, nominado al BAFTA y al Oscar, profundizó en el enfoque narrativo: “Quería contar la historia de los hermanos y de la banda, pero también la de los fans cuyas vidas la música ha marcado y, a veces, cambiado para siempre. Es una historia de reconciliación y de cómo la música puede unir generaciones y culturas”, explicó el cineasta en un comunicado difundido por las compañías involucradas.

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El largometraje único sobre Oasis contará con acceso exclusivo a ensayos, material de backstage y presentaciones en formato IMAX, además de entrevistas conjuntas de Liam y Noel Gallagher. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El documental constituye además el primer caso en la historia reciente de la compañía del ratón en que un film centrado en un retorno musical británico de gran escala es presentado primero en cines comerciales —incluidos circuitos premium IMAX— y posteriormente en ventana exclusiva para Disney+ a nivel mundial. La estrategia responde a la tendencia de captar suscriptores mediante eventos culturales de alta demanda. Eric Schrier, presidente de la división internacional de originales y programación estratégica de Disney, definió el acuerdo como “una oportunidad increíblemente escasa”, en referencia a la magnitud de los activos y a su importancia industrial.

El documental como jet de contenido exclusivo y narrativa de reconciliación

El estreno de la película marca asimismo el debut conjunto de Knight, Southern y Lovelace en este tipo de proyecto, junto a una nueva alianza entre la división de entretenimiento de Sony y las ramas de contenido original directo al consumidor de Disney. La sinopsis oficial, revelada en los canales corporativos, confirma el tratamiento multidisciplinario: ensayos, backstage, escenario principal, testimonios inéditos y escenas de la organización logística global. El equipo creativo ha subrayado que la producción incluye acceso a los primeros encuentros familiares y profesionales tras décadas de distanciamiento público de los Gallagher, lo que aporta un ángulo narrativo hasta ahora inédito en la cobertura mediática sobre Oasis.

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El documental mostrará por primera vez en 25 años el reencuentro y la interacción personal entre los hermanos Gallagher, revelando detalles nunca antes vistos. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Noel Gallagher, distinguido como Compositor del Año en los BRIT Awards en febrero de 2026, expresó sobre el trabajo aún en desarrollo: “Solo he visto una pequeña parte… Todos los que lo han visto, o han visto más que yo, han dicho que es increíble. Si logra capturar siquiera el cinco por ciento de lo que fue esa gira, será asombroso”, sostuvo el músico durante declaraciones públicas tras la ceremonia.

La ventana de estreno ha sido fijada para el 11 de septiembre con lanzamiento inicial en cines, seguido por el debut en streaming en una operación coordinada entre los tres estudios involucrados. El anuncio ha confirmado el formato IMAX y la promesa de alta definición en la plataforma digital, factores que potencian el atractivo para los fans y posicionan a la película como pieza central del catálogo musical exclusivo de Disney+ en 2026.

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La proyección internacional y la cifra de más de 1,4 millones de entradas en un solo país sitúan la reunión de Oasis —y el documental de Knight— en el foco de la industria musical audiovisual. Las fuentes corporativas aclaran que, aunque existen especulaciones sobre un posible nuevo álbum de estudio, los hermanos han optado por el silencio acerca de futuros lanzamientos, sin confirmar si la colaboración continuará más allá de los escenarios y la pantalla.