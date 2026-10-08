El Salvador

Siete de cada diez peatones cruzan las calles de forma imprudente en San Salvador, generando el 35% de las muertes viales

El ONASEVI registró 389 muertes de peatones hasta el 7 de octubre. Hugo Mayorga y Fidel Medrano advirtieron que cruzar fuera de las zonas habilitadas y desatender las normas de tránsito eleva los riesgos en las vías

Un estudio del ONASEVI estableció que siete de cada diez peatones en San Salvador asumen conductas de riesgo al cruzar las calles. (Fotos cortesía VMT)
Un estudio del ONASEVI estableció que siete de cada diez peatones en San Salvador asumen conductas de riesgo al cruzar las calles. (Fotos cortesía VMT)
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Un cruce fuera de la esquina, una carrera para alcanzar el otro lado de la vía sin usar las pasarelas puede ahorrar unos segundos a las personas, pero la imprudencia de los peatones figura entre las principales causas de muertes viales en El Salvador. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) informó que los peatones representan el 35% de las víctimas mortales registradas en las calles y carreteras del país.

Hasta el 7 de octubre, el ONASEVI contabilizó 17,133 siniestros viales con datos de la Policía Nacional Civil (PNC). En esos hechos murieron 1,110 personas, de las cuales 389 eran peatones o usuarios vulnerables. Se estima que cada 17 horas se registra la muerte de un peatón en el territorio salvadoreño.

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Las declaraciones de Hugo Mayorga, experto en temas de movilidad, y Fidel Medrano, gerente de Educación Técnica de MOVES, ambos sostienen que la prevención exige responsabilidad de quienes conducen, caminan, administran flotas y aplican los controles de tránsito, en el programa de entrevista radial Punto 105 FM.

Mayorga señaló que el comportamiento de los peatones debe incluirse en la discusión sobre seguridad vial. “Muchas veces el peatón es irresponsable en el uso de las vías”, afirmó. Añadió que cada persona debe cumplir las normas durante sus traslados, ya sea al volante o a pie, para disminuir los hechos que pueden prevenirse.

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Las estadísticas oficiales estiman la muerte de un peatón cada 17 horas en el territorio salvadoreño. (Fotos cortesía VMT)
Las estadísticas oficiales estiman la muerte de un peatón cada 17 horas en el territorio salvadoreño. (Fotos cortesía VMT)

Siete de cada diez peatones asumen conductas de riesgo

Un estudio del Observatorio Nacional de Seguridad Vial estableció que siete de cada diez peatones observados en el Área Metropolitana de San Salvador incurren en conductas de riesgo al cruzar las calles. Entre ellas figuran atravesar por puntos distintos a las esquinas, no usar pasos peatonales y evitar las pasarelas.

Un informe de siniestralidad vial publicado hasta el segundo trimestre ubicó la distracción del conductor, la imprudencia del peatón y el exceso de velocidad entre las principales causas de esos fallecimientos.

Medrano retomó esos datos y señaló que las zonas previstas para cruzar deben utilizarse para reducir la exposición al tránsito. “Eso quiere decir que no utilizan las esquinas de las calles, paso cebra, esté o no esté pintado, y las pasarelas”, indicó sobre el comportamiento identificado en el estudio.

El gerente de Educación Técnica de MOVES consideró que la seguridad vial depende de decisiones cotidianas. “Todos tenemos que cumplir nuestras obligaciones para poder gozar de nuestros derechos”, expresó. Según explicó, la movilidad permite trasladarse de un punto a otro, pero requiere que cada usuario actúe con previsión y respete a los demás.

Hugo Mayorga señaló que la conducta irresponsable de los peatones debe incluirse en la discusión sobre seguridad vial. (Fotos cortesía VMT)
Hugo Mayorga señaló que la conducta irresponsable de los peatones debe incluirse en la discusión sobre seguridad vial. (Fotos cortesía VMT)

¿Cuándo ocurren los accidentes?

Los datos oficiales indican que el 61% de las muertes viales ocurre entre las 06:00 pm., y las 6:00 am. Las franjas con más fatalidades se registran en períodos en los que la visibilidad puede disminuir y el flujo de peatones coincide con el tránsito vehicular.

La siniestralidad aumenta desde los jueves y alcanza sus mayores registros de lesionados y fallecidos los sábados y domingos. En ese contexto, Mayorga planteó que la prevención parte del cumplimiento individual de las normas. “Si cada uno de nosotros toma su rol y lo ejecuta de manera como la ley ya lo manda, evitaríamos una cantidad enorme de siniestros viales”, dijo.

Medrano también llamó a reforzar una conducta de convivencia en las vías. “Todos tenemos que ceder para que todo empiece a fluir”, sostuvo. Para los peatones, esa responsabilidad implica buscar cruces seguros, observar el entorno antes de avanzar y evitar maniobras que reduzcan el tiempo de reacción de los conductores.

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