Un adulto mayor es atropellado cada 36 horas en las carreteras salvadoreñas

Una sirena roja de emergencia, encendida en el techo de un vehículo moderno, ilumina la escena con su destello vibrante, señalizando una situación urgente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los adultos mayores son el grupo con más fallecidos por atropello durante 2026. De las 332 personas que murieron tras ser arrolladas por vehículos, 165 eran adultos mayores, de acuerdo con las cifras del Observatorio.

Esto significa que el 49.7% de las víctimas mortales por atropello, casi la mitad del total, pertenecía a ese grupo de edad. En el mismo periodo de 2025, se contabilizaron 120 adultos mayores fallecidos por esta causa.

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El registro de este año también incluye nueve menores de edad y 158 adultos en edad productiva. En total, las muertes por atropello subieron de 310 en 2025 a 332 durante 2026.

Con base en los 165 adultos mayores fallecidos por atropello durante los primeros 244 días del año, en el país un adulto mayor muere atropellado cada 36 horas aproximadamente.

(Foto: Comandos de Salvamento)

Pareja de ancianos, las últimas víctimas reportadas

El último hecho de este tipo fue informado este miércoles tras la captura de un conductor de un autobús de la ruta 208 por la Policía Nacional Civil (PNC), luego de que una pareja de esposos adultos mayores muriera tras ser atropellada en el occidente de El Salvador.

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Las víctimas fueron identificadas como Simeón A. Díaz, de 76 años, y María J. M., de 68. Ambos intentaban cruzar la carretera que conecta Sonsonate con San Salvador, a la altura del cantón Copapayo, en el distrito de Armenia, Sonsonate Este, cuando fueron embestidos por la unidad de transporte colectivo.

El hecho ocurrió el martes en el kilómetro 36 de esa carretera. Los esposos fueron trasladados a un centro asistencial, pero fallecieron horas después debido a las lesiones que sufrieron, según la información divulgada por la corporación policial.

La PNC informó la captura del conductor de un autobús de la ruta 208 tras el atropello de una pareja de adultos mayores en Sonsonate, El Salvador. (Foto cortesía redes sociales)

La PNC identificó al conductor como Edwin Yovani Mejía, de 38 años. La institución sostuvo que el motorista circulaba a una velocidad inadecuada, perdió el control del autobús y arrolló a la pareja.

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Mejía será remitido por el delito de homicidio culposo, informó la Policía. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el atropello ni sobre el recorrido que realizaba la unidad al momento del accidente.

La PNC identificó al conductor del autobús como Edwin Yovani Mejía, de 38 años, y sostuvo que circulaba a velocidad inadecuada cuando perdió el control de la unidad. (Foto cortesía PNC)

El país acumuló más de 15 mil siniestros viales hasta agosto

El caso de los esposos se registra en un año con aumento de los accidentes de tránsito a escala nacional. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto, El Salvador contabilizó 15,041 siniestros viales, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

La cifra representa 858 accidentes más que los 14,183 registrados durante el mismo periodo de 2025. El incremento fue del 6%, con un promedio de 62 siniestros diarios, frente a los 58 reportados el año anterior.

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Los accidentes ocurridos en los primeros ocho meses del año dejaron 10,564 personas lesionadas. El dato supera en 1,964 casos los 8,600 lesionados que se contabilizaron entre enero y agosto de 2025.

El promedio diario de personas lesionadas pasó de 35 a 43. Esto equivale a un aumento del 22.8% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Las muertes en accidentes viales también mostraron un incremento. El Observatorio registró 964 personas fallecidas hasta el 31 de agosto, mientras que en 2025 la cifra fue de 782 víctimas mortales. Son 182 muertes más, un aumento del 23.3%.