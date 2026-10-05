Capturan a tres conductores por manejar con más 150° de alcohol, uno llevaba un autobús con pasajeros, en El Salvador

Las autoridades prevén presentar a los tres detenidos ante las instancias judiciales para iniciar el proceso legal correspondiente. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Guardar

Tres conductores fueron detenidos en distintos procedimientos policiales luego de que la Policía Nacional Civil (PNC) los señalara de manejar bajo los efectos del alcohol. Dos de los casos ocurrieron en Citalá, Chalatenango Norte, y el tercero involucró a un autobús urbano en Nahuizalco, Sonsonate Norte.

Los detenidos son Josué Daniel Chávez Portillo y Leonel Antonio Morán Santos, ambos de 25 años, quienes conducían motocicletas en el barrio Concepción del distrito de Citalá. Según la información divulgada por la PNC, los agentes observaron que los hombres manejaban de forma inadecuada, por lo que los interceptaron.

PUBLICIDAD

Las pruebas de alcotest practicadas a los motociclistas registraron 135° y 117° de alcohol, respectivamente, de acuerdo con el reporte policial. Ambos serán remitidos por el delito de conducción peligrosa, delito que se condena hasta con 10 años de cárcel.

Los pasajeros de un autobús urbano de la ruta R-53 en Nahuizalco alertaron a las autoridades sobre la conducta del motorista. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Pasajeros alertaron sobre el conductor se encontraba en estado de ebriedad

En un procedimiento distinto, la PNC capturó a Rodolfo Antonio Jacobo Tepas, de 31 años, quien manejaba un autobús urbano de la ruta R-53 en Nahuizalco, Sonsonate Norte.

La intervención se originó tras una alerta de los pasajeros, quienes informaron que el motorista conducía de forma imprudente. Un equipo policial ubicó e interceptó la unidad para realizar el control respectivo.

PUBLICIDAD

El alcotest aplicado al conductor registró 154 grados de alcohol, según la PNC. Las autoridades indicaron que el autobús fue retirado de circulación y que Jacobo Tepas será remitido por conducción peligrosa.

Afortunadamente, los tres conductores fueron interceptados antes que provocaran un accidente de tránsito en las diferentes arterias del territorio salvadoreño. Se espera que los tres detenidos sean presentados ante las autoridades judiciales este lunes para iniciar el proceso correspondiente.

Josué Daniel Chávez Portillo y Leonel Antonio Morán Santos resultaron detenidos en el barrio Concepción de Citalá mientras conducían motocicletas. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Los controles se mantienen ante el aumento de siniestros viales

Las capturas ocurren en medio del refuerzo de los controles vehiculares y las acciones contra la conducción bajo los efectos del alcohol, luego de los accidentes de tránsito registrados en distintos puntos de El Salvador.

PUBLICIDAD

Los operativos incluyen pruebas de alcotest, inspecciones a motociclistas, automovilistas y unidades del transporte colectivo. La finalidad es retirar de circulación a conductores que representen un riesgo para pasajeros, peatones y otros usuarios de la vía.

El contexto vial mantiene cifras elevadas. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) contabilizó 16,962 siniestros viales entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2026. En ese mismo período, el registro oficial reportó 12,050 personas lesionadas, los siniestros registrados han cobrado la vida de 1,099 personas a nivel nacional.

En comparación con el mismo lapso de 2025, cuando se registraron 16,350 siniestros, 9.796 lesionados y 899 fallecidos, las cifras muestran un aumento considerable en los tres indicadores. Los datos del observatorio se elaboran a partir de los registros institucionales sobre hechos de tránsito en el país.

PUBLICIDAD

Las autoridades han insistido en que los conductores deben respetar las normas de tránsito, evitar el consumo de alcohol antes de manejar y atender las indicaciones de los agentes durante los controles. En estos tres casos, la situación judicial de los detenidos quedará en manos de las instancias correspondientes.