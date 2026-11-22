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El atleta conoció el waterpolo a los 11 años mediante una convocatoria dirigida a niños en la zona de Merliot. (Foto cortesía J. Fortín)

A los 13 años, Steven Fortín ya es capitán de la selección salvadoreña sub-15 de waterpolo. Su lugar en el equipo llegó después de un proceso que comenzó con temor a alejarse del borde de la piscina y que hoy incluye entrenamientos diarios, estudios y competencias fuera de El Salvador.

“Los primeros días ni siquiera sabía nadar, me daba miedo soltarme de la orilla, pero no me rendí y a día de hoy estoy siendo el capitán de la selección sub-15”, contó Fortín en entrevista con Infobae. El joven conoció el waterpolo a los 11 años, cuando un entrenador convocó a niños de la zona de Merliot para formar un grupo de trabajo.

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Su madre, Julissa Fortín, recordó que la familia no conocía el deporte antes de esa convocatoria. Steven nadaba desde los cinco años y tenía interés por el agua, por lo que decidió asistir a las pruebas. El grupo comenzó con cinco niños y los primeros entrenamientos estuvieron enfocados en aprender los estilos de natación necesarios para jugar en una piscina profunda.

“El deporte lo practican en piscinas de tres metros de profundidad. Entonces es bastante exigente”, explicó Julissa. Con el paso de los meses, el entrenamiento cambió de intensidad y Steven asumió metas competitivas. “Ser el capitán de la selección era algo con lo que siempre soñé desde que empezamos a jugar a nivel competitivo”, afirmó.

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Steven Fortín ejerce la capitanía de la selección salvadoreña sub-15 de waterpolo a sus 13 años. (Foto cortesía J. Fortín)

El waterpolo busca ampliar su base en El Salvador

El waterpolo es una disciplina que combina natación, resistencia física, coordinación y juego colectivo. En El Salvador, su desarrollo tiene una presencia menor frente a otros deportes, aunque las selecciones nacionales han participado en competencias regionales y el país obtuvo el Torneo Centroamericano de Polo Acuático en 2021, según el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.

Fortín ya compitió en la Copa Guatemala, la Copa Independencia, disputada en Costa Rica con participación de cuatro países, y la Copa El Salvador. Para el capitán sub-15, cada torneo representa una oportunidad para medir el avance del equipo y adquirir experiencia frente a otros rivales.

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El capitán juvenil acumuló experiencia internacional en competencias disputadas en Costa Rica y Guatemala. (Foto cortesía J. Fortín)

El deportista también planteó una mirada exigente sobre su propio desempeño. “Siento que tengo capacidad de conseguir más, de producir más en la cancha, más goles, más jugadas. Sé que puedo dar uno mejor”, señaló.

Su siguiente objetivo está puesto en los Juegos Panamericanos, una competencia que considera útil para comparar el nivel salvadoreño con el de otras selecciones. A largo plazo, espera llegar a un equipo de Estados Unidos, país que identifica como una referencia dentro de la disciplina.

La disciplina de polo acuático exige el dominio de técnicas de natación en piscinas de tres metros de profundidad. (Foto cortesía J. Fortín)

Una rutina que empieza a las cinco de la mañana

La preparación de Steven se extiende fuera de la piscina. El joven se levanta a las 5:00 de la mañana, asiste a clases de 7:00 hasta las 2:00 de la tarde, tras un breve descanso su rutina de entrenamiento inicia a las 8:00 de la noche y puede extenderse hasta las 10:00. Su rutina incluye cinco jornadas de entrenamiento por semana.

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“Entrenar todos los días es un muy gran esfuerzo físico. A veces quisiera solo dejar todo y poder descansar, pero no me doy por vencido”, relató. Para sostener esa exigencia, ingresó al Colegio Especializado en Atletas de Alta Competencia de la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA), una institución que combina la formación académica con el acompañamiento a jóvenes deportistas.

Según FESA, el colegio recibe a atletas referidos por federaciones deportivas y ofrece modalidades de estudio que permiten continuar las clases durante competencias en el extranjero. Steven reconoció que el cambio fue demandante: “Pasar de simplemente estudiar a también incluir a mi agenda entrenos y competencia se sintió muy cansado”. Aun así, sostuvo que el apoyo de la institución le permitió organizar ambas responsabilidades.

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Julissa Fortín acompaña esa rutina y remarcó que el respaldo familiar también forma parte del proceso. “Hay días buenos, hay días malos. Como papás y como niños es importante tenerlo claro”, dijo argumentando que “Sí vale la pena el esfuerzo y la disciplina para lograr lo que se quiere”.