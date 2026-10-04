El Salvador decreta su segunda veda nacional del año para la extracción de camarón marino

La Autoridad Salvadoreña de Economía Azul decretó la veda nacional entre el 1 de octubre y el 14 de noviembre de 2026; la comercialización de existencias previas a la prohibición permanece permitida durante ese período. Foto: (iStock)

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La Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA) anunció una veda nacional para la extracción de camarón marino en El Salvador, vigente desde el 1 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2026. La medida busca proteger el período de reproducción y recuperación de la especie, según informó el organismo en un comunicado difundido el 2 de octubre.

La disposición, anunciada el 2 de octubre, suspende la captura de camarón marino durante 44 días, lapso que la entidad considera clave dentro del ciclo biológico del recurso. La restricción se aplica en todo el territorio salvadoreño y forma parte de las políticas de ordenación pesquera que impulsa la ASEA.

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El anuncio alcanza a los pescadores dedicados a la extracción marina, aunque la autoridad aclaró que la comercialización y el consumo de camarón continuarán permitidos mientras los comercios y restaurantes vendan existencias adquiridas antes de la entrada en vigor de la veda.

La primera veda del 2026 tuvo una duración de 46 días arrancando el 2 de mayo.

Declaración de inventarios ante la autoridad pesquera

Supermercados, restaurantes, hoteles, mayoristas, importadores y exportadores de productos pesqueros tendrán que presentar ante la ASEA el Formulario de Control de Inventario. El plazo máximo será de tres días después del comienzo de la prohibición, con el objetivo de registrar las reservas disponibles y diferenciar los productos que ya estaban en circulación de aquellos que pudieran provenir de capturas realizadas durante la veda.

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La Autoridad Salvadoreña de Economía Azul decretó la veda nacional entre el 1 de octubre y el 14 de noviembre de 2026; la comercialización de existencias previas a la prohibición permanece permitida durante ese período (Foto archivo, cortesía MAG)

La autoridad señaló que esta exigencia busca facilitar el control del cumplimiento de la norma y prevenir decomisos. El comunicado no detalló el mecanismo de presentación del formulario ni las cantidades de producto que deberán ser informadas por cada establecimiento.

La veda no incluye una prohibición expresa sobre la venta de camarón importado. Sin embargo, las empresas vinculadas a la importación y exportación deberán entregar su declaración de inventario dentro del plazo establecido por el organismo.

Inspecciones en pescaderías, centros de acopio y plantas procesadoras

Durante la vigencia de la veda, la ASEA y otras autoridades auxiliares realizarán controles en embarcaciones, establecimientos de procesamiento de productos pesqueros y acuícolas, centros de acopio, mercados y puntos de venta.

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La supervisión también comprenderá restaurantes, supermercados y otros comercios relacionados con la cadena de distribución. Según la institución, las verificaciones apuntarán a constatar la procedencia de los productos puestos a la venta y el cumplimiento de la obligación de declarar los inventarios.

Los responsables de extraer o comercializar camarón marino de manera irregular podrán recibir sanciones previstas en la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura y en otras disposiciones aplicables. La ASEA indicó que las denuncias por posibles infracciones podrán realizarse en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional.

La veda durará por 44 días (Foto archivo, cortesía MAG)

Protección de la reproducción del camarón y las comunidades costeras

La autoridad sostuvo que la suspensión temporal de la pesca responde a estudios técnicos que identifican octubre y parte de noviembre como una etapa relevante para la reproducción del camarón marino. La restricción busca favorecer la recuperación de la especie y sostener la actividad económica ligada a la pesca en las zonas costeras del país.

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La Autoridad Salvadoreña de Economía Azul, entidad autónoma que dirige el sector pesquero y acuícola salvadoreño, asumió atribuciones que antes correspondían al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura.

En su comunicado, la institución enmarcó la veda dentro de su política de economía azul, orientada a compatibilizar el aprovechamiento de los recursos marinos con la protección de los ecosistemas y el sustento de las comunidades costeras.