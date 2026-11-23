La finalización del programa dejará sin aseguramiento a beneficiarios de entre 18 y 50 años, cuya condición dificulta su ingreso al empleo formal y requiere continuidad terapéutica, según los datos del convenio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 14.000 personas con condición de refugio, solicitantes y apátridas perderán desde el 1 de enero de 2027 la cobertura médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en Costa Rica. El convenio colectivo financiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) concluirá el 31 de diciembre por falta de recursos.

De acuerdo al portal de ACNUR y el medio La Teja, entre 2020 y 2026, ACNUR destinó más de USD 11,5 millones —unos 5.100 millones de colones— para sostener el aseguramiento temporal de esta población. El programa cubría consultas, medicamentos y tratamientos especializados.

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Unas 8.400 personas beneficiarias tienen entre 18 y 50 años y padecen enfermedades crónicas o graves que requieren continuidad terapéutica. Esa condición también les dificulta acceder a empleos formales. Del total, 9.380 aseguradas son mujeres y 4.620 son hombres.

Un programa piloto en funcionamiento desde 2019

El acuerdo financiado por ACNUR terminará el 31 de diciembre por falta de fondos, tras sostener durante siete años consultas, fármacos y terapias especializadas para esa población en Costa Rica.

El convenio entre la CCSS y ACNUR comenzó en 2019 como un plan piloto destinado a personas con dificultades económicas y necesidades de atención médica. Un año después recibió reconocimiento internacional como práctica de protección social.

El gerente financiero de la CCSS, Eithel Corea Baltodano, destacó a los medios locales que la alianza permitió durante siete años garantizar atención médica oportuna y proteger la calidad de vida de miles de personas. El cierre deja a los beneficiarios ante una situación de incertidumbre sanitaria.

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Entre los afectados hay nicaragüenses exiliados que subsisten con empleos informales. Cuando venza el acuerdo, quienes tengan trabajo formal podrán afiliarse mediante su empleador, mientras que el resto deberá solicitar otra modalidad de aseguramiento ante la Caja y cumplir sus requisitos, según el medio digital despacho505.

Un grupo de personas espera ante una reja cerrada con candado frente a un centro de ACNUR tras la finalización del convenio por falta de fondos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuota voluntaria y el riesgo de interrumpir tratamientos

El seguro voluntario de la Caja es una de las alternativas para quienes realizan trabajos ocasionales, pero su cuota más baja puede rondar los 32.000 colones mensuales. El presidente de Mujeres Raíz, Fernando Palacios Blandón, advirtió que ese monto puede resultar inaccesible para personas cuyos ingresos apenas alcanzan para pagar el alquiler y la comida.

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La afiliación exige presentar la documentación requerida por la institución, un trámite que puede ser difícil para quienes carecen de orientación. Palacios Blandón señaló que, si una persona deja de pagar por falta de ingresos, las cuotas pendientes pueden acumularse mientras siga afiliada.

Mujeres Raíz pidió a ACNUR y a las autoridades costarricenses opciones de cobertura acordes con los ingresos de la población refugiada. La organización alertó que las demoras para cambiar de seguro o la imposibilidad de afrontar la cuota pueden postergar consultas e interrumpir tratamientos: “La protección internacional no puede limitarse a ofrecer alternativas que las personas no tienen capacidad económica para asumir”.

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¿Qué ocurre con niñas, niños, adolescentes y personas embarazadas?

ACNUR señala que la normativa costarricense establece que todos las menores (incluyendo gestantes) tienen derecho a acceder a salud universal cubierta por el Estado, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo al portal de ACNUR, la normativa costarricense establece que todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a acceder a salud universal cubierta por el Estado, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.

Sin embargo, para que las personas menores de edad puedan acceder a servicios de salud con la CCSS bajo esta modalidad, sus padres o encargados legales deben gestionar primero el seguro médico en las ventanillas de validación de derechos de su centro médico más cercano, con su Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (DIMEX) o carné de solicitante de refugio al día.

“La conclusión de este programa no significa el fin del acceso a la salud para las personas desplazadas por la fuerza en Costa Rica. Todas las personas tienen derecho a la salud sin importar su nacionalidad o estatus legal. Cada tipo de seguro médico de la CCSS tiene requisitos según el perfil y la situación de las personas, y el acceso a la atención debe ser libre de discriminación y xenofobia”, expone ACNUR.

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