Marcelo Arévalo y Mate Pavic superaron a Neal Skupski y Christian Harrison para avanzar a la final de dobles de las Finales ATP en Turín. (EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO)

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El salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic disputarán este domingo el juego por el título en dobles de las Finales ATP ante los franceses Théo Arribage y Albano Olivetti, con la posibilidad de coronarse invictos y obtener el mayor premio económico del torneo para parejas.

Arévalo y Pavic superaron este sábado al británico Neal Skupski y al estadounidense Christian Harrison por 7-6(10), 6-7(7) y 10-7 en una semifinal de dos horas y 12 minutos en la Inalpi Arena de Turín.

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El triunfo les permitió avanzar por segunda vez al partido decisivo del certamen que reúne a las ocho mejores parejas de la temporada. En 2024, “Chelo” y el croata llegaron a la definición, aunque perdieron frente a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Esta vez, el rival será la dupla francesa, que eliminó a Krawietz y Puetz en la otra semifinal. Arribage y Olivetti salvaron tres puntos de partido antes de imponerse por 7-6(4), 6-7(6) y 12-10, con lo que alcanzaron su primera final en el torneo de maestros.

Arévalo y Pavic lograron su cuarta victoria en cuatro partidos disputados del campeonato. Durante la etapa de grupos vencieron a Arribage y Olivetti, a los brasileños Rafael Matos y Orlando Luz, y a los primeros preclasificados, el finlandés Harri Heliövaara y el británico Henry Patten.

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El premio económico

La final se jugará este domingo 22 de noviembre a las 8:00 a.m. (hora salvadoreña). Arévalo y Pavic buscarán su primer trofeo en las ATP Finals.

La dupla que complete el torneo sin derrotas recibiría USD 959,300, incluyendo USD 356,800 por ganar la final.

La dupla campeona de las Finales ATP obtendrá una bolsa de USD 959,300.(Cortesía: ATP Tour)

La celebración que “Chelo” comparte con su hijo

El festejo de Arévalo durante las Finales ATP tuvo una dedicatoria familiar. Luego de cada victoria, el tenista originario de Sonsonate se tapa la nariz con una mano y mueve la otra como si nadara bajo el agua. El gesto, conocido como “Scuba”, surgió por iniciativa de su hijo.

“Es una celebración que viene del béisbol”, explicó Arévalo a la página oficial del ATP Tour. Su hijo comenzó a practicar ese deporte hace un año y medio y adoptó ese festejo con su equipo de una liga para menores de ocho años.

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El festejo de Arévalo conocido como "Scuba" surgió por iniciativa de su hijo a partir de una práctica en el béisbol infantil (EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO)

“Cuando llegamos acá él me dijo que, si ganaba un partido, quería hacer la celebración del ‘Scuba’ conmigo y todo empezó así”, relató el salvadoreño, que ocupa el octavo puesto del ranking mundial de dobles.

Sobre la final a disputarse mañana, Arévalo afirmó que la pareja saldrá sin reservas. “Vamos a salir a la cancha a darlo todo, aquí no hay que guardarse nada”, señaló. También consideró que el título quedará en manos de la dupla que ejecute mejor en los momentos decisivos.

Arévalo y Pavić buscarán coronar una temporada de resultados destacados en los principales torneos del circuito, con el título en el ATP 500 de Queen’s Club y finales en Wimbledon y los Masters 1000 de Canadá y Montecarlo, según la página oficial de las Finales ATP.

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