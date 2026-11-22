La Policía Nacional de Haití abatió a 54 presuntos pandilleros en dos jornadas de operativos en Martissant. REUTERS/Fildor Pq Egeder

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Veinte presuntos pandilleros murieron el viernes en Martissant, al sur de Puerto Príncipe, durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) que elevó a 54 las bajas de grupos armados en esa localidad en dos días. El despliegue busca recuperar zonas bajo control de las bandas, que dominan gran parte de la capital haitiana y sectores de tres departamentos del país, según EFE.

Los 20 muertos se sumaron a los 34 presuntos miembros de bandas abatidos el jueves en Martissant, uno de los accesos meridionales a Puerto Príncipe y un sector donde los grupos armados mantienen atemorizada a la población. Las fuerzas de seguridad conservaron en el área vehículos blindados y drones.

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La operación se desarrolló con la coordinación del grupo de trabajo de Vectus Global, una empresa militar privada fundada por Eric Prince, exintegrante de las fuerzas especiales de la Armada de Estados Unidos, que presta servicios al Gobierno haitiano. Medios locales señalaron que las acciones también cuentan con el apoyo de efectivos salvadoreños desplegados hace un mes.

“Nuestras unidades, con el apoyo del grupo de trabajo, siguen ampliando su presencia en los territorios controlados por los bandidos criminales”, afirmó la PNH en un comunicado.

La presión sobre las bandas y sus áreas de control

La Policía Nacional de Haití sostiene que su objetivo es recuperar los territorios donde operan las bandas armadas en Puerto Príncipe y en los departamentos de Artibonito, Centro y Oeste. El país atraviesa una crisis de seguridad en la que intervienen cinco fuerzas nacionales y extranjeras contra esos grupos.

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La empresa militar privada Vectus Global coordina acciones conjuntas con las fuerzas de seguridad haitianas. (Photo by Clarens SIFFROY / AFP)

La Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, afirmó que las operaciones ingresaron en una “nueva fase”. La estrategia contempla aumentar la presión sobre las redes de las bandas, desmantelar sus bastiones y ampliar el control de zonas estratégicas.

Durante meses, la fuerza realizó patrullas nocturnas, reunió información y ejecutó intervenciones específicas para localizar posiciones de los grupos armados y debilitar su influencia. “El objetivo” es “no solo desplazar a las pandillas, sino desmantelar su control sobre las comunidades, recuperar el territorio e impedir su regreso”, señaló la misión en X.

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Un video difundido por la Fuerza de Supresión de Pandillas mostró una intervención en Tabarre, una comuna de Puerto Príncipe, donde sus soldados ingresaron a propiedades que aparentemente habían sido utilizadas por las bandas.

El refugio de Ti Lapli y la presencia salvadoreña

Los 34 hombres abatidos el jueves estaban en un refugio de Renel Destina, conocido como Ti Lapli, líder de la banda Grand Ravine, de acuerdo con la PNH. Las imágenes de la operación mostraron tres vehículos blindados que ingresaban en la zona y una explosión en una vivienda que aparentemente fue atacada con un dron.

Grand Ravine tiene unos 300 integrantes y está aliada con la coalición G-Pep, vinculada por la ONU con “diversas acciones que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en Haití”.

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La Fuerza de Supresión de Pandillas de la ONU inició una nueva fase estratégica para desarticular los bastiones armados. (Imagen de cortesía)

Los ataques contra las bandas, generalmente encabezados por la PNH con apoyo de la Fuerza de Supresión de Pandillas, se intensificaron desde la llegada de más de 2.000 soldados fuertemente armados enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Las tropas recuperaron el control de la subcomisaría de Portail Léogâne, la central de la Electricidad de Haití y el estadio Sylvio Cator, donde instalaron una base de operaciones.

Tres militares salvadoreños murieron y otro resultó herido por una detonación mientras trabajaban con material explosivo en un campamento de Haití, informó la Fuerza Armada de El Salvador.

Bukele dispuso el envío de los soldados después de la desaparición de cuatro militares de su país integrados en la Fuerza de Supresión de Pandillas, emboscados el 18 de octubre por bandas armadas en Santo, en Croix-des-Bouquets, dentro del área metropolitana de Puerto Príncipe. Su paradero sigue sin conocerse.

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