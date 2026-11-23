Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, se muestra en un mitin político frente a la bandera nacional, contrastando con la imagen de tres presos políticos tras las rejas, simbolizando la represión en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para cinco opositores nicaragüenses detenidos e incomunicados desde julio, al considerar que enfrentan un riesgo para sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud en Nicaragua.

La decisión alcanza a Óscar Enrique Pérez Miranda, Aurora Marina Chavarría Cordero, Francisco Javier Sevilla Carcache y otras dos personas cuyos nombres no fueron divulgados por la plataforma opositora que informó la resolución.

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La Gran Confederación Opositora Nicaragüense, plataforma de exiliados nicaragüenses, indicó que la CIDH resolvió aplicar la medida tras evaluar la situación de los cinco detenidos. Según la entidad, los opositores permanecen bajo custodia estatal sin que sus familiares hayan recibido información oficial sobre su paradero ni sobre sus condiciones de reclusión.

La Comisión concluyó que los beneficiarios de la medida se encuentran en un escenario de “gravedad y urgencia”. El organismo regional señaló que existe un riesgo de daño irreparable sobre sus derechos fundamentales, de acuerdo con el contenido de la resolución.

La información fue divulgada por la plataforma opositora y recogida por la agencia EFE.

El ciudadano fue detenido en mayo de 2024, y en octubre se realizó la solicitud por parte de una de sus familiares - crédito Lenin Ocampo/EFE y AFP

Según los antecedentes evaluados por la CIDH, los cinco nicaragüenses fueron detenidos por agentes estatales entre el 4 y el 14 de julio. Desde entonces, habrían permanecido en condiciones de incomunicación total.

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Los familiares de los opositores no conocen el lugar donde están recluidos ni han podido comprobar su estado de salud. Tampoco han tenido acceso regular a ellos, pese a las gestiones que realizaron ante las autoridades para obtener información sobre las detenciones.

La falta de datos sobre el paradero de los detenidos fue uno de los aspectos centrales considerados por la Comisión. El organismo advirtió que la ausencia de comunicación con las familias y los abogados impide verificar si reciben atención médica, si tienen condiciones adecuadas de detención y si se respetan sus garantías básicas.

La resolución remarcó que los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de los beneficiarios enfrentan un riesgo que requiere medidas inmediatas de protección.

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La CIDH también indicó que el Estado nicaragüense no respondió al pedido de información formulado durante el trámite de las medidas cautelares. Esa falta de respuesta impidió conocer la posición oficial del régimen sobre las denuncias presentadas ante el organismo.

Vista de la entrada del penitenciario Jorge Navarro "La Modelo", en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Exigencia de revelar paradero y garantizar visitas y acceso legal

Entre las disposiciones adoptadas, la CIDH solicitó al régimen de Nicaragua que tome las acciones necesarias para proteger a los cinco opositores.

El organismo pidió, de forma específica, que las autoridades precisen las circunstancias de las detenciones y revelen dónde permanecen privados de libertad los beneficiarios. También reclamó que se garanticen visitas, contacto periódico con sus familiares y acceso a representantes legales de confianza.

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La medida cautelar no determina responsabilidades penales ni resuelve el fondo de eventuales denuncias internacionales contra el Estado. Su objetivo es prevenir daños irreparables mientras la CIDH analiza la información vinculada con las personas protegidas.

La Comisión consideró que, a partir de las alegaciones recibidas, los cinco opositores podrían estar expuestos a una afectación mayor de sus derechos. Por ese motivo, dispuso que Nicaragua adopte mecanismos para resguardar su vida, su salud y su integridad física y psicológica.

La plataforma opositora señaló que la decisión representa un respaldo para las familias de los detenidos, que continúan sin información oficial sobre sus allegados desde los arrestos de julio.

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Una balanza de la justicia de bronce se encuentra sobre una mesa llena de documentos judiciales y sellos oficiales, con la bandera de Nicaragua y una tarjeta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis política nicaragüense desde 2018

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018. El conflicto se profundizó después de las elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato —el cuarto consecutivo desde su regreso al poder en 2007—, con varios de sus principales rivales políticos en prisión. Tras los comicios, el régimen expulsó del país a numerosos opositores y les retiró la nacionalidad nicaragüense, además de suspender sus derechos políticos.

Las autoridades acusaron a varios de esos dirigentes de ser “golpistas” y de incurrir en “traición a la patria”. Las medidas contra opositores, organizaciones civiles, periodistas y referentes críticos del régimen fueron cuestionadas por organismos internacionales de derechos humanos.

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