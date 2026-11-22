Las representantes de siete países desfilaron el 21 de noviembre en Puerto Rico con diseños que tradujeron relatos fundacionales, tradiciones religiosas y biodiversidad en piezas de gran formato elaboradas artesanalmente. (Imagen de cortesía)

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Una moneda del antiguo colón salvadoreño, una lluvia de peces convertida en vestuario, las alfombras de Semana Santa de Antigua Guatemala y la biodiversidad tropical fueron parte de los trajes nacionales que varias concursantes de Centroamérica y República Dominicana presentaron en Miss Universo 2026. El desfile se realizó el sábado 21 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

El Salvador llevó una moneda de colón y alas de más de 10 mil plumas

La representante salvadoreña, Sofía Córdova, presentó un traje nacional construido alrededor de un elemento histórico: una antigua moneda de colón, la divisa que fue oficial en El Salvador desde 1892.

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La concursante sostuvo la moneda entre sus manos durante el desfile. Según la explicación difundida por Miss Universo El Salvador, ese gesto aludió al pasado del país y a la transición hacia una nueva etapa. Al abrir las manos, el vestuario representaba el paso de aquella historia monetaria hacia el futuro.

La representante de El Salvador, Sofía Córdova, desfila en el escenario de Miss Universe luciendo su traje nacional. El atuendo presenta una estructura en forma de moneda de colón dividida en dos alas, acompañada por plumas azules y blancas, pedrería y una corona metálica. La secuencia corresponde a la transmisión del certamen emitida por Canal Antigua.

El conjunto incorporó detalles dorados, cristales, espejos y luces. La pieza central fueron unas alas compuestas por más de 10,000 plumas azules y blancas, colores vinculados con la identidad visual salvadoreña. La organización señaló que las alas evocaban a un país que se eleva con orgullo y mira hacia adelante.

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Los presentadores del certamen explicaron que el dorado y el azul buscaban representar la riqueza de una nación que no renuncia a sus aspiraciones. Las luces, por su parte, fueron incluidas como símbolo de esperanza y fortaleza.

El concepto del diseño quedó resumido en una frase difundida por la organización: “Con el pasado en sus manos, la esperanza en su luz y el futuro en sus alas”. El traje fue creado por el diseñador Simón Villalba.

Costa Rica presentó una diosa inspirada en ranas y orquídeas

El traje nacional de Mariale Acosta, representante de Costa Rica, llevó el nombre de Goddess of the Golden Tropics o Diosa de los Trópicos Dorados. La propuesta se inspiró en la biodiversidad costarricense y puso el foco en especies animales y vegetales asociadas con el país.

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El diseño, elaborado por el mexicano Valencia Gonzaga junto con un equipo de artesanos, incorporó referencias a la rana dorada, la rana de ojos rojos y la orquídea, flor nacional costarricense. Los tonos verdes y dorados dominaron el vestuario, que también incluyó bordados, cristales y una gran corona.

La representante de Costa Rica, identificada en pantalla como Mariale Acosta García, desfila en el escenario durante la competencia de trajes típicos del certamen Miss Universe. La participante porta un atuendo ornamental compuesto por una estructura de flor rosada en la espalda, un vestido verde con detalles brillantes y elementos dorados con forma de rana, desplazándose por una pasarela iluminada con tonalidades azules. (Video retomado de Cana Antigua)

La estructura principal tuvo una figura de rana modelada desde una base de alambre y construida de forma manual. El diseñador explicó que cada componente fue elaborado artesanalmente, desde los bordados hasta las esculturas y aplicaciones de cristales.

El verde representó la vegetación y la vida natural del país. La orquídea rosa se integró como referencia a una especie endémica, mientras que las ranas funcionaron como emblemas de la fauna local y de una visión de poder femenino asociada con el concepto del traje.

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La propuesta buscó trasladar al escenario la idea de que el principal tesoro de Costa Rica está en su naturaleza, con una combinación de elementos tropicales, brillo y trabajo manual.

Nicaragua eligió “El vuelo de la Paz” como nombre de su propuesta

La representante de Nicaragua, Jasmine Blandford, desfiló con un traje típico titulado “El vuelo de la Paz”.

La propuesta identifica el nombre del diseño y su presentación durante el desfile de trajes nacionales de Miss Universo 2026, celebrado en Puerto Rico. El título remite a la paz como concepto central del vestuario y a la imagen del vuelo como representación visual.

Honduras convirtió la lluvia de peces de Yoro en un traje nacional

La representante hondureña, Luisa Pineda, llevó a Miss Universo una versión escénica de la lluvia de peces de Yoro, uno de los relatos populares más conocidos de Honduras.

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El traje fue diseñado por el hondureño Franklin López e incluyó peces móviles, joyería, pedrería, canastas y detalles que imitaron gotas de lluvia. Los zapatos de la concursante tenían aletas, mientras que desde sus brazos colgaban pequeñas cuentas que evocaban la caída del agua.

Luisa Pineda, representante de Honduras en el certamen Miss Universe, desfila por el escenario durante la competencia de trajes nacionales. La participante porta un atuendo en tonos celestes, blancos y dorados con motivos alusivos a peces y elementos marinos, acompañado de un tocado estructurado y plumas laterales. La secuencia pertenece a la cobertura televisiva del evento difundida por Canal Antigua.

La inspiración surgió de los relatos de habitantes del departamento de Yoro, quienes sostienen que, tras intensas tormentas entre mayo y junio, cientos de peces pequeños aparecen en calles y terrenos de la zona. El departamento no tiene costa ni sobre el océano Pacífico ni sobre el Atlántico.

Las narraciones locales describen cielos oscurecidos, relámpagos, truenos, vientos fuertes y lluvias que duran varias horas. Tras la tormenta, según la tradición, los peces quedan sobre las calles y son recogidos por las familias como alimento. De allí provino la inclusión de canastas en el diseño.

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La tradición popular también vincula el fenómeno con el sacerdote español Manuel de Jesús Subirana, quien habría rezado por alimentos para los habitantes de la región durante un período de escasez en el siglo XIX. El traje de Pineda llevó por primera vez esta referencia cultural hondureña a un escenario internacional de belleza, de acuerdo con la información proporcionada.

Guatemala recreó las alfombras de Semana Santa de Antigua Guatemala

La guatemalteca María Adelina Castillo presentó un traje inspirado en las alfombras de Semana Santa de Antigua Guatemala, una tradición en la que familias y comunidades decoran las calles con aserrín teñido, flores y diseños de colores antes del paso de las procesiones.

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El vestuario utilizó tonos morados, fucsias y dorados. Incluyó largos paneles con figuras florales y patrones multicolores, además de un tocado circular rodeado por estructuras doradas en forma de rayos. Dos piezas ornamentales laterales ampliaron el volumen de la silueta.

Cobertura televisiva de la pasarela de María Adelina Castillo Birba, representante de Guatemala en el certamen Miss Universe. La participante desfila en el escenario luciendo un traje típico en tonos morados y dorados, decorado con bordados multicolores, flecos y un tocado con rayos solares.

La creación trasladó a la pasarela los motivos de las alfombras que se elaboran durante la Semana Santa. Estas composiciones demandan horas de trabajo colectivo y forman parte de una de las expresiones culturales más reconocidas de Guatemala.

El traje fue creado por el diseñador zacapaneco César Alejandro Portillo, originario de Teculután. Entre sus trabajos anteriores figura Xecul Occidental, el diseño que utilizó Ivana Batchelor y que recibió el premio a Mejor Traje Nacional en Miss Grand International 2020, cuya edición se celebró en 2021.

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Panamá apostó por la biodiversidad y el “oro verde”

La representante panameña, Gabriela Lineth González, lució un traje llamado “La diosa y el oro verde”, creado por el diseñador César Pinilla.

La representante de Panamá desfila por la pasarela de Miss Universe durante la competencia de trajes típicos. El atuendo verde cuenta con elementos ornamentales inspirados en la naturaleza, detalles florales, bordados brillantes y una estructura posterior con figuras de guacamayas y hojas resplandecientes. La transmisión televisiva muestra su recorrido sobre el escenario ante el público del certamen internacional.

La propuesta rindió homenaje a la biodiversidad de Panamá a través de un body de transparencias bordado en verde esmeralda. El diseño incorporó hojas tropicales, guacamayas rojas, mariposas, heliconias y un tocado de hojas que transformó a la concursante en una figura vinculada con la naturaleza.

El “oro verde” del título alude a la riqueza ambiental del país. Las referencias a especies animales y vegetales se integraron en una estructura que combinó bordados, transparencias y piezas de gran tamaño.

República Dominicana mostró sus símbolos patrios y sus tres raíces culturales

La representante de República Dominicana, Melissa Núñez, llevó un traje titulado “Tres raíces, una nación”, una propuesta dedicada a la identidad dominicana, sus símbolos patrios, sus tradiciones y sus referencias culturales.

La representante de República Dominicana se presenta en el escenario durante la competencia de trajes típicos de Miss Universe. La participante luce un vestido multicolor con estampados culturales y los colores de la bandera nacional, complementado con un tocado alto y un cetro decorado con el escudo de República Dominicana. Las imágenes corresponden a una transmisión televisiva del certamen de belleza.

El diseño incorporó los colores de la bandera y una estructura central con el escudo nacional. También incluyó un faldón multicolor con motivos alusivos al país, cadenas en torno a la cintura, flores de cayena y estampados vinculados con tradiciones locales.

Entre los elementos destacados figuró un turbante que cubría el cabello de la concursante y una Biblia abierta ubicada en la parte posterior del traje. La composición buscó reunir referencias patrióticas, religiosas y culturales en una misma pieza.

“Tres raíces, una nación” tomó su nombre de la diversidad que forma parte de la construcción histórica y cultural dominicana, con una propuesta que colocó los emblemas nacionales en el centro del vestuario.