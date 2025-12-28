Del presupuesto a la “libertad educativa”: los 10 temas que marcaron la educación argentina en 2025

El Colegio Madre Teresa, de San Fernando (PBA), fue elegido entre las 10 mejores escuelas del mundo en la categoría “superación de la adversidad”.

Un viejo lugar común dice que en Argentina la educación solo ocupa la agenda con los paros docentes o los casos de “violencia escolar”. Pero el repaso de la agenda educativa de 2025 muestra que el repertorio es más amplio: abarca desde los conflictos por el presupuesto hasta el impacto de la inteligencia artificial en las aulas, desde la reforma de la secundaria hasta la caída de la natalidad, desde el ausentismo hasta la alfabetización y, en las últimas semanas, la aparición de un proyecto de ley que pretende reestructurar el sistema educativo nacional. A pocos días de fin de año, en esta nota repasamos los 10 temas que ocuparon la agenda educativa en 2025.

1. El recorte del presupuesto

El presupuesto educativo nacional se redujo a la mitad en los últimos dos años: en 2025 la inversión fue la mitad (50,9%) que en 2023, según datos de un informe de Argentinos por la Educación. Con el propósito de lograr el “equilibrio fiscal”, los recortes en el presupuesto educativo nacional impactaron en salarios, becas, infraestructura, equipamiento, formación docente y comedores escolares, entre otros rubros.

El gráfico muestra la evolución de la inversión educativa nacional entre 2013 y 2026. Fuente: Argentinos por la Educación

El capítulo más reciente del ajuste giró en torno al artículo 30 del Presupuesto 2026, que al aprobarse este viernes implicó la derogación de varias disposiciones que establecían pisos de financiamiento –históricamente incumplidos–: la meta de inversión del 6% del PBI en educación, el fondo para la Educación Técnico Profesional y el incremento del presupuesto en Ciencia y Técnica.

Como en 2024, las universidades se pusieron al frente del rechazo a los recortes, que implicaron una pérdida salarial del 30% para los profesores, además de impactar en gastos de funcionamiento, infraestructura, investigación científica, hospitales y becas. En septiembre hubo una tercera marcha federal. Dos veces el Congreso aprobó una Ley de Financiamiento Universitario, dos veces fue vetada por el presidente Javier Milei; la segunda vez, el Poder Legislativo logró sostener la medida. Un decreto presidencial la suspendió, pero la Justicia anuló la medida del Ejecutivo. También fracasó el intento oficialista de derogarla a través del capítulo 11 del Presupuesto 2026.

El Estado nacional es responsable del 25% del presupuesto educativo, ¿qué pasó con el restante 75%? Las provincias también redujeron su inversión: otro informe encontró que la inversión educativa cayó en 19 de las 24 provincias durante la última década. La consecuencia: en 21 jurisdicciones, los salarios docentes de 2025 fueron más bajos que los de 2014.

2. La ley de “libertad educativa”

En noviembre, la filtración de un proyecto de ley de “libertad educativa” sorprendió a buena parte de la comunidad educativa. El borrador, que se discutió en el Consejo de Mayo, deroga la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006.

El proyecto de ley de "libertad educativa" se oficializó en diciembre, cuando el Gobierno nacional difundió el documento final del Consejo de Mayo.

En diciembre, el proyecto se oficializó con algunas correcciones con respecto al primer borrador. La iniciativa crea un examen de finalización de la secundaria, formaliza la educación en el hogar como una “forma alternativa de enseñanza”, apunta a una mayor autonomía escolar, promueve un rol protagónico de las familias –ante la “subsidiariedad” del Estado–, y define cambios en el financiamiento de escuelas y universidades.

Según el informe del Consejo de Mayo, la “mesa técnica” de educación se reunió una vez por mes entre septiembre y diciembre para delinear esta reforma de 169 artículos. La iniciativa recupera varias de las medidas que el Gobierno había planteado en el capítulo educativo de la primera Ley Bases, en diciembre de 2023. Ese proyecto se siguió trabajando en conjunto entre la Secretaría de Educación y el Ministerio de Desregulación.

Los defensores de la iniciativa aluden a los malos resultados educativos de los últimos 30 años, mientras que los críticos señalan una desconexión entre el diagnóstico y las soluciones propuestas, la falta de participación en el diseño de la reforma, la escasa idoneidad de muchas familias para ejercer el rol que la ley les asigna y la probable fragmentación que se derivaría de una mayor retirada del Estado.

3. La reforma de la secundaria

La transformación de la escuela secundaria es una de las prioridades en las que trabajan –con distintos alcances– varias jurisdicciones del país, incluyendo CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán. La Secretaría de Educación de la Nación impulsa la reforma de la secundaria en el Consejo Federal de Educación a partir de un marco común de trabajo en todas las provincias.

Los cuatro ejes de la reforma impulsada en el Consejo Federal de Educación abarcan cambios en la organización institucional de las escuelas, la enseñanza, el acompañamiento de las trayectorias y el desarrollo profesional de los docentes.

La propuesta del Consejo Federal apunta centralmente a flexibilizar el formato tradicional de la secundaria y a dar mayor “libertad” a las escuelas para reformularse: no se propone un modelo único, sino que se alienta la autonomía de cada institución educativa para probar diversidad de modelos a partir de algunos lineamientos comunes.

Los cuatro ejes de la reforma abarcan cambios en la organización institucional de las escuelas (para avanzar hacia regímenes académicos más flexibles, como lo viene haciendo, entre otras, la provincia de Buenos Aires), en la enseñanza y los diseños curriculares (para garantizar “aprendizajes relevantes” y asegurar que los egresados tengan herramientas para insertarse en el mundo laboral, continuar sus estudios y construir su proyecto de vida), el “acompañamiento de las trayectorias” (para reducir los altos niveles de abandono) y el desarrollo profesional docente (que incluye una revisión de la carrera y un mayor énfasis en la evaluación).

4. Los planes de alfabetización

La situación crítica de la alfabetización ganó prioridad en los últimos años tras la Campaña Nacional por la Alfabetización, impulsada desde la sociedad civil. En 2025 continuó la implementación de los planes de alfabetización de las provincias y de la Nación, enmarcados en el Compromiso Federal anunciado el año pasado. Como parte de las acciones nacionales, en mayo se dieron a conocer los resultados de la prueba Aprender Alfabetización, que mostraron que en tercer grado solo el 45% de los alumnos alcanza el nivel esperado en lectura.

El 45% de los estudiantes de tercer grado logra el nivel esperado de lectura, mientras que el 30,5% queda rezagado y un 24,5% se encuentra "en proceso", según los resultados de la prueba Aprender Alfabetización.

Según los resultados oficiales, los mejores niveles de desempeño están en Formosa, donde el 63,6% de los estudiantes alcanza el nivel esperado. Allí el 37% de los alumnos se ubicó en el nivel más alto (el 5). El plan de alfabetización de Formosa se orienta al constructivismo, con énfasis en la educación intercultural bilingüe, y ha sido reconocido por las autoridades nacionales, de signo político contrario.

En segundo lugar se ubicó Córdoba, donde el 58,8% de los alumnos alcanza los niveles esperados. Allí la política provincial –el “Compromiso Alfabetizador”– se diseñó sobre la base de los programas de alfabetización implementados durante la última década. En tercer lugar quedó CABA, donde el 55,5% de los alumnos alcanzó el desempeño esperado. Este año, el gobierno porteño implementó un nuevo diseño curricular y reorientó la enseñanza hacia un método “estructurado”.

5. La caída de la natalidad

El futuro de la educación argentina depende de que haya financiamiento suficiente y de que los estudiantes logren los aprendizajes básicos, pero quizá la mayor transformación que se avecina –más bien: que ya está sucediendo– sea el descenso de la matrícula por la caída de la natalidad.

En 2023 hubo 460.902 nacimientos, en comparación con los 777.012 de 2014: una caída del 41%. Es una tendencia que se replica en América Latina, pero que en Argentina se registra de manera más acelerada.

La disminución de los nacimientos implica una reducción de la matrícula que ya se siente en jardín y en primaria. Fuente: Leandro Bottinelli (UNIPE/UNTREF)

La caída de los nacimientos ya se siente en el sistema educativo, con una reducción de la matrícula, primero en el jardín de infantes y ahora también en la primaria. Desde 2014, la cantidad de alumnos de sala de 5 cayó 8%. En los próximos años se espera un fuerte descenso en la matrícula escolar en primaria, que luego llegará a la secundaria.

Las autoridades de CABA –una de las jurisdicciones donde la caída fue más pronunciada– señalan que la matrícula de primer grado se redujo 25% en cinco años. Los gremios docentes y las comunidades educativas vienen denunciando cierres de grados en varias escuelas porteñas.

La caída de la natalidad puede ser una oportunidad para mejorar la calidad educativa sin necesidad de invertir más dinero, pero los expertos advierten que todo depende de cómo se reorganice el sistema: es clave la planificación de cada jurisdicción para “reestructurar” y “relocalizar” de manera adecuada los recursos y cargos docentes.

6. El impacto de la IA

Otro tema crucial es el impacto de la inteligencia artificial, en un contexto en el que dos de cada tres adolescentes usan la IA con fines educativos, según datos de Unicef.

Por un lado, la IA aparece como una herramienta capaz de automatizar tareas rutinarias (como la corrección de ejercicios) y de personalizar la enseñanza (por ejemplo, por medio de tutores conversacionales). Por otro, genera preocupación entre los docentes por el plagio, la dificultad para evaluar y la creciente delegación de habilidades básicas de escritura y pensamiento.

Por el uso generalizado de la IA generativa entre los estudiantes, muchos docentes consideran que los trabajos prácticos, ensayos y parciales domiciliarios ya no funcionan para evaluar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varias jurisdicciones están abordando la cuestión. El Ministerio de Educación de CABA presentó este año una guía para el uso “crítico, ético y creativo” de IA en la escuela, mientras que a nivel nacional se lanzó el Programa Argentino de Innovación de la Educación con Inteligencia Artificial (PAIDEIA), orientado a “integrar el uso pedagógico” de la IA en los diferentes niveles educativos a partir de una visión “centrada en la persona”.

“Preparar a las personas para desaprender es clave. Necesitamos un enfoque basado en la investigación: no se trata de correr para ser los primeros, sino de hacerlo bien y construir orientaciones verdaderamente efectivas y sostenibles”, dijo el profesor del MIT Justin Reich tras su visita a Buenos Aires. “Un punto clave es entender que la IA no va a personalizar la enseñanza o el aprendizaje por un atributo intrínseco, sino por decisiones pedagógicas, institucionales y de política pública”, señaló Mariana Ferrarelli, investigadora de la Universidad de San Andrés, en otra entrevista.

7. El ausentismo estudiantil

En la escuela secundaria, uno de cada tres estudiantes (34,9%) tiene “ausentismo crónico”: falta al menos el 10% del año, según un estudio de la Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa basado en datos nominales de los alumnos relevados a través del Sistema de Gestión Escolar SiNIDE. El fenómeno impacta en los aprendizajes, al interrumpir la continuidad pedagógica, pero también puede funcionar como una “antesala” del abandono escolar.

El gráfico muestra, para cada grupo de estudiantes según su nivel de ausentismo, el desempeño promedio en Lengua y Matemática y el porcentaje de los que abandonan al año siguiente. (Fuente: Dirección Nacional de Análisis Estratégico de Datos y Difusión de la Información Educativa)

A los motivos tradicionales –enfermedades y otros imprevistos– se han sumado otros, como las vacaciones familiares en medio del ciclo lectivo, las dificultades de los adolescentes para despertarse a la mañana después de pasar la noche con el celular, o las actividades extracurriculares, en una época en que muchas familias ven en el deporte una salida más atractiva que la educación.

El dato es crucial para abordar un debate recurrente en Argentina: cumplimiento del tiempo escolar. La ley fija desde 2003 un mínimo de 180 días de clase; el Consejo Federal de Educación estableció en 2024 también un piso de horas: 760 para la primaria (equivalentes a 190 días con una jornada simple) y 900 para la secundaria. La magnitud del ausentismo también invita a revisar la eficacia de medidas que pretenden garantizar el calendario escolar, como la declaración de la educación como “servicio esencial”, que busca limitar el impacto de los paros docentes.

8. La crisis de los aprendizajes

Los resultados de las pruebas estandarizadas motivan desde hace años una creciente preocupación por el estancamiento y el deterioro de los aprendizajes. Otra medida de este panorama crítico es el Índice de Resultados Escolares (IRE) que elabora Argentinos por la Educación, en el que se combinan datos sobre las trayectorias de los estudiantes (cuántos atraviesan su escolaridad sin repetir ni abandonar) con los resultados de aprendizaje medidos por las pruebas Aprender de secundaria.

El gráfico muestra el porcentaje de estudiantes que llegan al último año de la secundaria en tiempo y forma –el Índice de Resultados Escolares– para la cohorte que terminó en 2024. Fuente: Argentinos por la Educación

Según la última edición de ese índice, de 100 alumnos que empezaron primer grado en Argentina en 2013, solo 63 llegaron al último año de la secundaria en el tiempo esperado, es decir, en 2024. Pero cuando se mira cuántos de esos chicos alcanzaron además los saberes esperados en las dos materias fundamentales –Lengua y Matemática–, la cifra cae: apenas 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria “en tiempo y forma”.

El indicador viene empeorando: para la cohorte 2011-2022, el IRE había mostrado que 13 de cada 100 alumnos llegaban en tiempo y forma al final de la secundaria, mientras que para la cohorte 2009-2020 la cifra era 16 de cada 100. La caída se explica, sobre todo, por los resultados de Matemática en las pruebas Aprender 2024: solo el 14,2% de los estudiantes alcanzó el nivel satisfactorio en esta materia, y ninguno –en todo el país– se ubicó en el nivel avanzado.

9. Escuelas que hacen la diferencia

En todo el territorio nacional hay escuelas que logran sobreponerse a circunstancias difíciles. La mayoría lo hace de manera silenciosa e invisible, pero cada año algunas logran el reconocimiento que merecen.

La Escuela Media Gobernador Piedrabuena, de Tucumán, fue elegida entre las 10 mejores del mundo por su "colaboración con la comunidad".

En 2025 el Colegio Madre Teresa, una escuela privada gratuita de Virreyes, en el conurbano bonaerense, quedó entre los 10 finalistas en la categoría “superación de la adversidad” en los World’s Best School Prizes de T4 Education, los premios a las mejores instituciones educativas a nivel global. Y la Escuela Media Gobernador Piedrabuena, una secundaria rural y pública de Tucumán, fue finalista en la categoría “colaboración con la comunidad”.

“Nos corrimos de la idea de que el aprendizaje se limita a lo cognitivo: entendemos que la persona es un todo, con cuerpo, mente y emociones. Miramos al alumno de manera integral, y usamos las emociones como vehículo del aprendizaje”, contó Nancy Gómez, la directora de la Escuela Gobernador Piedrabuena.

Pese a una situación social de alta vulnerabilidad, los estudiantes del Colegio Madre Teresa se desempeñan por encima del promedio en las pruebas Aprender. “Los contextos condicionan, pero no determinan la vida de los chicos. Hay que saber trabajar en contextos vulnerables, con propuestas pedagógicas contextualizadas, para que esos chicos puedan crecer cada día”, dijo Marcela de la Fuente, directora ejecutiva de la institución.

10. Docentes y estudiantes destacados

Los premios contribuyen a visibilizar las historias de docentes y estudiantes de todo el país. Este año, dos educadores argentinos quedaron entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize (GTP) 2026 organizado por Fundación Varkey. Una de ellos es Gloria Cisneros, directora, maestra, cuidadora y administradora de la Escuela N° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, en el paraje La Sara, ubicado en el Impenetrable chaqueño. En marzo de 2025, Cisneros fue seleccionada como la “mujer destacada del año” en Chaco.

Gloria Cisneros, maestra de la Escuela N° 793 del paraje La Sara, en el Impenetrable chaqueño.

El otro docente argentino entre los 50 finalistas del GTP es Miguel Alejandro Rodríguez, profesor en la Escuela Técnica N° 3 María Sánchez de Thompson en CABA. Con más de 27 años de trayectoria, Rodríguez fundó en 2012 el Club de Ciencias Cóndor, un espacio donde acompañó a 80 jóvenes de distintos contextos en el desarrollo de proyectos tecnológicos con impacto social.

Además, Gastón Díaz, un joven de 17 años de Lanús, fue seleccionado entre los 10 mejores estudiantes del mundo. Su currículum incluye la creación de una app de marketing digital que permite detectar señales de compra en base al comportamiento del consumidor, la coautoría de una ley de alfabetización financiera y tecnológica juvenil, y una medalla en la Olimpíada Matemática Argentina.

Gastón Díaz, de Lanús, fue uno de los diez finalistas del Global Student Prize 2025, el premio al mejor estudiante del mundo.

Las palabras de Gastón cierran este balance educativo de 2025 –e invitan a mirar hacia 2026–: “Todos tenemos oportunidades distintas: debemos asegurarnos de aprovecharlas para generar impacto. Cada uno desde su lugar puede hacer algo para aportar a la solución de los problemas que vemos. Siempre hay algo más por aprender”.