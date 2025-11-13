La inversión educativa cayó en 19 provincias en la última década y arrastró a los salarios docentes

Solo 5 provincias tuvieron en 2024 presupuestos educativos iguales o mayores a los de 2014: son San Luis, Salta, Santiago del Estero, Neuquén y Río Negro.

La inversión educativa cayó en 19 de las 24 provincias argentinas durante la última década: en 2024 gastaron menos en educación que en 2014. Solo San Luis, Salta, Santiago del Estero y Neuquén tuvieron en 2024 un presupuesto educativo mayor al de 2014, mientras que Río Negro mantuvo el gasto en niveles similares a los de diez años atrás.

El último informe de Argentinos por la Educación puso el foco en los presupuestos educativos provinciales. Mientras que los vaivenes en la inversión nacional son más fáciles de identificar, la información sobre el financiamiento provincial suele ser menos transparente y más difícil de comparar, al provenir de 24 jurisdicciones diferentes. Sin embargo, es información esencial para entender la inversión pública en educación: 3 de cada 4 pesos del sistema educativo –el 75% del total– son aportados por las provincias. El restante 25% es financiado por la Nación y se asigna centralmente al sistema universitario.

El documento fue elaborado por Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, y María Sol Alzú y Martín Nistal, de Argentinos por la Educación. Además de analizar la evolución del gasto en “Educación y Cultura” en las 24 jurisdicciones durante la última década, los autores relevaron la dinámica de los salarios docentes –que representan, en promedio, el 90% de los presupuestos educativos provinciales–.

Los datos muestran que, además de perder recursos en términos reales, la educación perdió prioridad frente a otras áreas del gasto público en 16 de las 24 provincias durante la última década. La participación del gasto educativo dentro del gasto público solo creció en San Luis, Chaco, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego: en estas 8 provincias, la educación fue priorizada frente a otros sectores entre 2014 y 2024.

El impacto de esta tendencia también se percibe en los salarios docentes. En 21 provincias, los salarios de 2025 son más bajos que los de 2014: las únicas excepciones son Chaco, Santiago del Estero y Río Negro.

Datos difundidos por el economista especializado Alejandro Morduchowicz habían revelado un panorama aún más grave: a nivel nacional, el salario docente en 2024 fue el más bajo de los últimos 20 años. Al analizar la evolución del salario docente promedio –tomando como referencia el cargo de un maestro de grado de jornada simple con 10 años de antigüedad– y compararla con la inflación, Morduchowicz encontró que, en el promedio nacional, en 2024 los sueldos docentes quedaron por debajo del nivel de 2005.

Qué pasó el año pasado

El informe de Argentinos por la Educación también permite observar cómo acompañaron los gobiernos provinciales el histórico ajuste del 42% en el presupuesto educativo ejecutado por el Estado nacional en 2024. Un primer dato en ese sentido es que, junto con la Nación, 21 provincias también recortaron su inversión en educación en 2024 en comparación con 2023.

El gráfico muestra la evolución de la inversión educativa nacional desde 2013 y lo proyectado para 2026. Fuente: Argentinos por la Educación

Si bien ninguna efectuó un recorte de la magnitud del nacional, cuatro provincias redujeron sus presupuestos educativos más de un 30% interanual: son los casos de San Luis (-37,5%), Misiones (-32,3%), Córdoba (-31,4%) y La Pampa (-30,8%). En la provincia de Buenos Aires el ajuste educativo fue del 21,1%, similar al de Santa Fe (-19,3%). Por su parte, Mendoza (-11,9%) y CABA (-4,6%) realizaron recortes menores en 2024. Solo tres provincias fueron a contramano y mantuvieron o aumentaron el presupuesto educativo: Chaco (+0,3%), Neuquén (+3,6%) y Santiago del Estero (+20,7%).

Ese incremento, sin embargo, no logró impedir la caída de los salarios docentes en las tres provincias, como consecuencia de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) decidida por el Gobierno nacional. Aunque Santiago del Estero aumentó su presupuesto educativo un 20,7% entre 2023 y 2024, en ese período los salarios docentes cayeron 33,4%: fue la segunda mayor caída después de la de San Luis (-44% interanual).

En 2024 el salario docente cayó en todas las provincias del país: solo Tierra del Fuego (-4,1%), Chaco (-3,1%), Río Negro (-2,0%) y Santa Cruz (-0,7%) tuvieron caídas menores al 10%. Aunque en 2025 hubo mejoras interanuales en 13 provincias, los datos de junio de este año muestran que la caída de 2023 no se revirtió en la mayoría de las jurisdicciones. Solo los docentes de Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego recuperaron en 2025 el poder adquisitivo que tenían en 2023.

En 11 provincias, el ajuste en el gasto educativo fue mayor al recorte efectuado sobre el gasto público en 2024: la educación perdió prioridad sobre otros sectores. Esas provincias son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Catamarca, Formosa, Corrientes, Misiones y La Pampa.

La tabla permite observar la dinámica del ajuste educativo en las provincias a partir de la variación real del gasto ejecutado en educación y del salario docente desde 2023. Fuente: Argentinos por la Educación

Para contextualizar el ajuste educativo del año pasado, Alejandro Morduchowicz analizó en su cuenta de la red social X también la evolución de los ingresos fiscales de las provincias entre 2023 y 2024. Los datos muestran que en 16 provincias los ingresos fiscales cayeron menos que el presupuesto educativo: allí, el ajuste en educación fue mayor a la caída de los ingresos. Las jurisdicciones que “protegieron” en alguna medida la inversión educativa frente a la caída de los ingresos fiscales fueron CABA, Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza, Santa Cruz y Santiago del Estero: allí, la baja del gasto educativo fue menor que la de los ingresos.

Una “década perdida”

Para Osvaldo Giordano, coautor del informe de Argentinos por la Educación, el saldo de los últimos diez años arroja una “década perdida”, signada por la “reducción del PBI per cápita, muy alta inflación, nula generación de empleos de calidad, caída de los salarios y aumento de la pobreza”.

“También para la educación es una década perdida –consideró Giordano–. El sistema educativo viene sufriendo un intenso proceso de degradación. La consecuencia son déficits de formación, especialmente entre los niños y jóvenes que integran los hogares más vulnerables. Preservar la inversión en educación y principalmente mejorar la gestión educativa es una de las reformas estructurales más importantes y urgentes”.

“El documento muestra cómo en casi la mitad de las provincias la educación fue perdiendo presencia en los últimos años en el sector público provincial. En particular, vemos que entre 2023 y 2024 un grupo aprovechó para ajustar los recursos en mayor medida en el sector educativo. Mientras que en otras, la caída fue menor en educación que en el gasto público general”, señaló Alejandro Morduchowicz.

“Ante la crisis, las respuestas provinciales hacia la educación no son homogéneas. Con lo cual vemos no solo una diferente valoración del sector, sino las dificultades para programar cualquier estrategia de mediano y largo plazo en el país”, agregó el especialista.

Para Javier Curcio, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA y Conicet, las grandes disparidades entre provincias evidencian la necesidad de que el Estado nacional ejerza un rol de compensación: “Las diferencias regionales e interprovinciales señalan la necesidad de un rol nacional estabilizador que compense inequidades territoriales y permita planificar con previsibilidad. La eliminación del FONID y la restricción fiscal persistente refuerzan la necesidad de coordinar y articular esfuerzos entre la administración nacional y las provincias para mejorar la eficiencia de los gastos educativos”.

Para Curcio, los datos muestran “un deterioro del financiamiento educativo provincial en el mediano plazo, con la consecuente merma de las remuneraciones docentes, factor crítico para la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje”.