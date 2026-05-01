Innovación educativa y formación para el futuro: Fundación YPF llevó Vaca Muerta a la Feria del Libro

Gustavo Schiappacasse, director ejecutivo de Fundación YPF; Pedro Angulo, gerente de desarrollo local de Fundación YPF; y Javier Alviso, gerente general de Pason Argentina, participaron de la "Jornada sobre innovación educativa y energía" organizada por Fundación YPF en el auditorio Ticmas en la Feria del Libro (Fotos: Jaime Olivos)

Fundación YPF reunió a funcionarios, referentes universitarios, empresarios y especialistas en el auditorio de Ticmas, ubicado en el hall central de la Feria del Libro, para debatir sobre un desafío estratégico para la Argentina: cómo articular educación, innovación y energía para formar a las nuevas generaciones en torno a uno de los sectores más dinámicos del país.

La jornada puso en escena una idea transversal a todos los paneles: la necesidad de reducir la distancia entre el sistema educativo y las transformaciones productivas, tecnológicas y laborales que plantea el desarrollo energético, en particular el de Vaca Muerta.

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Desde la escuela primaria hasta la formación técnica superior, se planteó un objetivo compartido: desarrollar una “alfabetización energética” y científica que permita a los estudiantes comprender el contexto productivo actual, despertar vocaciones tecnológicas y prepararse para participar activamente en las industrias estratégicas.

El primer panel, centrado en “Innovación, energía y educación”, funcionó como marco conceptual para presentar V4LE, una nueva propuesta educativa de Fundación YPF basada en el juego y el aprendizaje activo.

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Los participantes fueron Soledad Martínez, ministra de Educación de Neuquén; Marcos Actis, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); y Gustavo Gallo, gerente de Educación de Fundación YPF; con la moderación de Patricio Zunini, periodista y director del área de Letras del Fondo Nacional de las Artes.

Soledad Martínez, ministra de Educación de Neuquén; Marcos Actis, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); y Gustavo Gallo, gerente de Educación de Fundación YPF, fueron los participantes del primer panel

La ministra Soledad Martínez subrayó que enseñar sobre energía en Neuquén supone enseñar una dimensión constitutiva de su identidad productiva: con la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo, formar estudiantes en torno a esta realidad significa “brindarles herramientas para comprender el presente y el futuro de su territorio”, así como su inserción en escenarios nacionales e internacionales. En ese marco, Martínez destacó además que el diseño curricular neuquino incorpora el cuidado ambiental como contenido transversal obligatorio.

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El gerente de Educación de Fundación YPF, Gustavo Gallo, planteó que el desafío educativo actual exige formar ciudadanos críticos y curiosos, y cuestionó la falta de experiencias significativas en muchos trayectos escolares. Explicó que, frente a ello, la Fundación impulsa propuestas basadas en la experimentación: salas de escape, aulas inmersivas, talleres de laboratorio y recursos interactivos que buscan despertar vocaciones científicas.

Gallo señaló que la evolución de esa estrategia desemboca ahora en V4LE, un juego educativo que retoma el legado del programa “Vos y la energía” y propone recorrer, a través de cuatro etapas, la cadena de valor del petróleo y el gas. La lógica es llevar la industria al aula, mostrando cómo funcionan sus procesos y promoviendo que los estudiantes participen activamente mediante hipótesis, decisiones y resolución de desafíos grupales.

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Estudiantes del Colegio Nacional de La Plata, dependiente de la UNLP, participaron en la presentación del juego V4LE, una nueva propuesta educativa de Fundación YPF que busca acercar la industria energética a las aulas mediante experiencias interactivas

Para Marcos Actis, decano de Ingeniería de la UNLP, esta apuesta responde a una necesidad más amplia: fortalecer la alfabetización científica desde edades tempranas. Recordó cómo experiencias televisivas como Telescuela Técnica marcaron su propia vocación cuando era niño, y advirtió que hoy muchos jóvenes llegan a la universidad sin orientación suficiente, lo que impacta en deserción y elecciones tardías. Según sostuvo, el sistema educativo necesita flexibilizarse y promover desde la infancia experiencias tecnológicas capaces de conectar curiosidad, conocimiento y proyecto de vida.

En esa línea, todos los participantes coincidieron en que la innovación no puede reducirse a una incorporación superficial de tecnología. Para Gallo, “innovar sin propósito es mero maquillaje”: la clave está en pensar qué impacto se busca dejar en los estudiantes, cómo despertar intereses duraderos y cómo construir ciudadanía crítica. Martínez, por su parte, remarcó que “una educación que no se propone innovar deja de ser una herramienta transformadora”, y defendió la articulación público-privada como una vía para alinear las políticas educativas con las demandas productivas concretas, especialmente en la educación técnica.

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"Innovación, energía y educación" fueron los temas que reunieron a Soledad Martínez, Marcos Actis y Gustavo Gallo, con la moderación de Patricio Zunini

La demostración en vivo de V4LE, realizada junto a estudiantes del Colegio Nacional de La Plata, reforzó esa perspectiva: el juego propone una inmersión pedagógica donde el aprendizaje surge de la práctica, la toma de decisiones y la comprensión de procesos industriales complejos, integrando saberes técnicos con capacidades transversales.

El segundo panel, titulado “Tecnología educativa para el desarrollo de Vaca Muerta”, puso el foco en el Instituto Vaca Muerta (IVM) y contó con la participación de Gustavo Schiappacasse, director ejecutivo de Fundación YPF; Pedro Angulo, gerente de desarrollo local de Fundación YPF; y Javier Alviso, gerente general de Pason Argentina.

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Gustavo Schiappacasse explicó que el proyecto del IVM nació hace tres años y comenzó con una investigación destinada a identificar los perfiles laborales que demandaría el crecimiento del sector energético en Neuquén, en un contexto en el que la región carecía de una institución específicamente diseñada para responder a esas necesidades.

Así surgió una propuesta educativa inédita, concebida no solo como un espacio de formación sino como un ecosistema inmersivo que incluye un “pozo escuela” para prácticas reales y entornos tecnológicos que replican condiciones operativas concretas.

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Pedro Angulo sintetizó el diferencial del modelo: llevar la industria al aula y organizar todo el proceso educativo a partir de la práctica. En lugar de relegar la experiencia al final del trayecto, aquí “la práctica convoca a los contenidos; la tecnología deja de ser un complemento para convertirse en requisito esencial; los docentes son profesionales con experiencia real en la operación; y el estudiante aprende en escenarios controlados que reproducen situaciones concretas de trabajo”, explicó Angulo.

Gustavo Schiappacasse, director ejecutivo de Fundación YPF; Pedro Angulo, gerente de desarrollo local de Fundación YPF; y Javier Alviso, gerente general de Pason Argentina, fueron los protagonistas del segundo panel de la jornada realizada en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro

Javier Alviso, de Pason Argentina, explicó cómo su empresa aportó equipamiento y sistemas de gestión de datos en tiempo real para recrear dentro del aula las mismas condiciones tecnológicas presentes en el campo. En una industria donde los datos son centrales, aseguró, la formación solo puede ser relevante si reproduce las herramientas que hoy utiliza el sector

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El Instituto, desarrollado con apoyo del sector privado, el gobierno provincial y municipal y los sindicatos, se presenta como un modelo de formación “alineado con la seguridad operativa, la excelencia técnica y la empleabilidad”. Más aún, sus impulsores lo proyectan como una experiencia replicable para otras industrias estratégicas, como la minería.

Como cierre de la jornada, Fundación YPF amplió la conversación hacia una dimensión estratégica aún más amplia con un tercer bloque dedicado a “Vaca Muerta: el futuro del talento y la empleabilidad”. Allí, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dialogó con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en una conversación moderada por el periodista de Infobae Gonzalo Sánchez, enfocada en los desafíos de largo plazo para garantizar capital humano calificado en uno de los principales motores productivos del país.

A lo largo de toda la jornada, la convergencia entre educación, energía e innovación apareció como un eje estructural: no se trata solo de formar trabajadores para sectores productivos en expansión, sino de construir nuevas formas de enseñar, aprender y vincular conocimiento con desarrollo. En ese sentido, Fundación YPF posicionó sus iniciativas como parte de una estrategia más amplia: llevar la complejidad de la industria a las aulas, despertar vocaciones científicas y tecnológicas, y preparar a estudiantes para intervenir en uno de los sectores económicos más promisorios del país.