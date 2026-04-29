Experiencias de comprensión lectora: los casos exitos del Colegio River Plate y de ORT Argentina

Jimena Castellión, de la ORT, habla de su experiencia con el proyecto "A leer en vivo"

“Leer abre puertas” esa fue una de las tantas consignas de la Feria del Libro de Buenos Aires que en su edición número 50° vuelve a contar con el auditorio de Ticmas para pensar la educación del presente y del futuro.

En el marco de las Jornadas de Alfabetización, Ticmas invitó a dos instituciones prestigiosas para hablar de su experiencia con la herramienta “A leer en vivo”- que implica la gamificación del aprendizaje de fluidez y comprensión lectora a partir de jugar a ser “streamers”- y para conocer cómo es pensar la alfabetización desde su mirada estratégica educativa.

PUBLICIDAD

La directora del Instituto River Plate, Gilda Sánchez, habla de su experiencia con el proyecto "A leer en vivo"

Entender el contexto antes de la decisión tecnológica

“Un orgullo estar en este espacio que nos invita al diálogo y a reflexionar qué está pasando y qué significa innovar”, tomó la palabra Gilda Sanchez desde el Colegio River Plate. Y destacó que lo primero que surge antes de implementar una estrategia educativa, que además incluye tecnología, es “Preguntarnos cómo vamos a innovar y cómo nos desafía aquello que consideramos tradicional. Es necesario seguir pensando si necesitamos que siga conviviendo en el quehacer de la escuela y animarse también a sumar a la tecnología, a las propuestas disruptivas. No todo lo tradicional está mal ni todo lo tecnológico es maravilloso, entonces se centra en la pregunta por qué y para qué innovar.”

PUBLICIDAD

Por su parte, Clara Samman reflexionó: “Cuando uno piensa en la lectura es algo que nos atraviesa por todos lados. Desde una temprana edad la escuela como espacio por excelencia de alfabetización tiene que parar dos segundos y pensar a ver por qué hace lo que hace y de qué manera lo está haciendo, la tecnología por supuesto irrumpe en los espacios escolares desde hace ya varios años, y por supuesto no puede pasar por un lado la vida de los chicos y por otro lado la vida escolar, con lo cual siempre nosotros tratamos de encontrar un punto intermedio que nos ayude a pensar qué les proponemos en esas instancias de alfabetización”.

“En el caso de nuestra escuela primaria, incorporamos, este ya es el tercer año que estamos utilizando el programa de ¡A leer en vivo!, un programa de comprensión y fluidez lectora, lo implementamos en tercer grado y durante todo el año los chicos trabajan una vez por semana con su maestra de lengua”, explicó Jimena Castellión que destacó la posibilidad de “personalizar trayectos” partir de la aplicación y trabajar desde el desafío y el interés.

PUBLICIDAD

Otro de los puntos mencionados es que el programa permitió trabajar no solo la fluidez y comprensión lectora, sino también temas clave como la autonomía en el uso de dispositivos, el grooming o ciberbullying y la importancia de la privacidad digital; temas claves del presente en el cruce entre tecnología y educación.

Clara Samman (Directora Educativa del Nivel Primario en ORT Argentina) y Jimena Castellión (Coordinadora de Educación Digital en ORT Argentina)

El docente como tutor y el entusiasmo como motor

PUBLICIDAD

“Para nosotros fue clave que para el docente sea una herramienta más y que venga a enriquecer la forma de trabajo. En la escuela nosotros trabajamos con estaciones de aprendizaje y la posibilidad de la autonomía que daba generar un espacio donde la tecnología entra y que el docente, en el caso nuestro, maneje ese espacio con ese número de alumnos donde pueda hacer la intervención por la autonomía que requiere”, resaltó la Directiva de Nivel Primario de Colegio River Plate y planteó lo estratégico de contar con evidencia e indicadores para fortalecer prácticas.

Desde ORT además realizaron talleres pensados para docentes para apuntalar la idea de trabajar con una herramienta desde la estrategia educativa real y no solo desde lo novedoso. “Las planificaciones docentes las organizamos no sólo con los docentes de Lengua de tercer grado, sino con el equipo de orientación, porque esto es una oportunidad de mirar otras habilidades y otras cuestiones interpersonales”, reflexionó Castellión.

PUBLICIDAD

“Para nosotros fue un proyecto que tomó vuelo porque en la implementación, por ejemplo, de sexto grado, los alumnos de séptimo, que pasaron por la experiencia de ¡A leer en vivo! una de las propuestas que le hicieron a su seño fue, ¿podemos replicarlo y ser nosotros generadores de contenido?”, destacó con entusiasmo Samman.

Las tres docentes compartieron sus experiencias con "A leer en vivo"

¿Qué es la lectura?

PUBLICIDAD

Cómo es pensar la lectura desde la experiencia personal y la estratégica pedagógica de cada institución. “Leer acerca, construye, permite descubrir y creo que esto lo veo personalmente en la gestión del cole. Generar el espacio de la lectura por placer, generar otros momentos de encuentro con la lectura, fue clave en nuestro proyecto. Porque no se centró solamente en enseñar a leer y escribir, sino ver de qué manera rompíamos lo tradicional para ofrecer otras oportunidades”, planteó Gilda Sanchez.

Y contó ante los presentes: “ Y pienso en los momentos de mi escuela, antes de ingresar al cole, invitar a las familias y por ejemplo que sean los mismos chicos que susurran poesías, hacer lecturas monumentales, porque tenemos el inmenso privilegio de poder leer en el estadio. Generar un espacio de lectura a través de esta propuesta maravillosa que nos enriquece, que fue ¡A leer en vivo!, entonces es eso; es romper lo tradicional del aprendizaje estanco del aula, que debe ocurrir y ofrecer nuevas oportunidades para leer por placer y seguir imaginando”.

PUBLICIDAD

Gilda Sánchez (Directora Nivel Primario Colegio River Plate)

“Desde lo profesional, nosotras trabajamos en una escuela que claramente es hands on 100%, entonces no puedo pensar de otra manera la lectura, sino como aquello que me permite hacer, o sea, si yo no puedo leer, no puedo interpretar ningún tipo de instrucción, no puedo acceder a la compra de un pasaje, no puedo acceder a un texto en otro idioma, no puedo hacer un montón de cosas y me veo completamente imposibilitado, con lo cual es muy difícil separar la lectura del hacer”, reflexionó Clara Samman desde ORT Argentina.

Por su parte, Jimena Castellión sumó: “Agregó la oportunidad de la multialfabetización. Entonces si ya los chicos desde primer ciclo, desde los 6-7 años que están incorporando la lectura, ya les mostramos también el mundo de la lectura o de la oportunidad de textos en pantalla, me parece que eso complementa hoy las fuentes de lectura. Obviamente valoramos y amamos los libros, pero también es cierto que si queremos formar a los lectores de este siglo, tenemos que pensar en la lectura en pantallas, lectura en dispositivos, la interpretación, no solo de la lectura textual, sino de todo lo que es infografías, gráficos, imágenes. Ampliar realmente las competencias lectoras para que abarquen todo lo que requieren estos perfiles del siglo XXI.”

PUBLICIDAD