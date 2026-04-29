Horacio Ferreyra y Ramiro Aranda: la mirada de los ministros de Educación acerca de las políticas que buscan generar impacto en la enseñanza

Horacio Ferreyra, ministro de Educación de Misiones, habla de cómo la IA cambia la formación docente

“¿Qué hace que una política docente funcione? ¿Qué se puede resolver desde la formación inicial? ¿Y qué requiere trabajo sostenido en las escuelas?”, son las preguntas que iniciaron el diálogo entre Horacio Ademar Ferreyra, Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba y Ramiro Aranda, Ministro de Educación de la Provincia de Misiones ; quienes visitaron el auditorio de Ticmas en la Feria Internacional del Libro para conversar sobre la importancia de actualizar las perspectivas sobre el rol docente.

El primer Ministro en tomar la palabra fue Aranda quien partió de su experiencia personal como Director de escuela secundaria antes de asumir su actual cargo: “Este desfasaje de qué docentes estamos formando. Muchas veces nos pasaba de encontrar profesorados de formaciones muy disruptivas, innovadoras, que llegaban a una escuela que les decían, vos tenés que ser así, cuadrado. Estaba ese desfasaje siempre entre la secundaria o la educación obligatoria y la formación docente. Y hoy lo que nosotros estamos priorizando es justamente esta articulación en base a la innovación. Y cuando digo la innovación no hablo de lo tecnológico, hablo de lo pedagógico. Hablo de congeniar los niveles obligatorios con la formación docente donde también congenien las nuevas prácticas, las nuevas metodologías.”

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Y agregó: “Pensar, dejar de lado ese famoso dicho de la escuela del siglo XIX, el docente del siglo XX y estudiante del siglo XXI y pensar una formación docente del siglo XXI que es lo que necesitamos hoy en día.” Además planteó: “La gran mayoría de las cuestiones de innovación, de la nueva formación docente que necesitamos de las nuevas escuelas ya están escritas, temas que no las aplicamos.”

Por su parte, Horacio Ferreyra planteó que desde Córdoba “Innovar fuertemente fue partir de la idea de hacer extraordinario lo cotidiano. La innovación en lo pedagógico, en lo tecnológico, y nosotros nos animamos a ir con la innovación social. Esto implicó que los docentes de los institutos superiores de formación docente de nuestra universidad comienzan a trabajar con las escuelas en vínculo con su comunidad. Y ahí tomamos como un eje central que es la feria de ciencia, como eje articulador para explorar, para crear, para indagar, como un modelo donde me voy apropiando de lo que voy aprendiendo, y vamos haciendo una sinergia entre el adentro y el afuera de la institución educativa.

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Ramiro Aranda, ministro de Educación de Misiones, habla de la innovación en educación

Y aseveró: “Creo que la formación docente hoy requiere revisarse, requiere ajustarse. Y ahí viene una prioridad que empieza a ser como clave de hoy ¿Cómo empiezo a curar contenidos? ¿Cómo empiezo a ver cómo incorporo como herramienta a la inteligencia artificial? ¿Cómo trabajo la formulación de buenas preguntas? Y me voy introduciendo en el pensamiento profundo. Hay un gran desafío que estamos asumiendo desde la gestión acompañando a nuestros institutos, a nuestros directivos, a nuestros docentes.” Por otro lado, Ferreyra subrayó la necesidad de “reaprender” a la hora de pensar la educación actual: “Por eso el gran desafío es qué te enseño hoy, te tengo que decir para qué te sirve hoy. Y ahí la política educativa de nuestra provincia tomó como currículo un eje en la estructura de todos los niveles y modalidades, incluida la formación docente. Todo lo que tiene que ver con el aprender a aprender, que todos ya conocemos, el aprender a convivir tan necesario hoy, pero también el aprender a emprender.”

Ramiro Aranda (Ministro de Educación de la Provincia de Misiones)y Horacio Ferreyra (Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba)

Trabajar la formación continua

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“Para nosotros la formación continua en Misiones es fundamental”, señaló Aranda y explicó que el foco está puesto en la innovación pedagógica: “Nosotros tenemos en la provincia una ley sobre el uso de inteligencia artificial dentro del aula, , le damos un sentido humano, una centralidad en la persona y en base a eso avanzamos.” Y destacó el orgullo que le genera el trabajo que viene realizando la provincia en términos de actualización de la formación docente y destacó la importancia de los intercambios de experiencias educativas entre provincias, como ocurrió entre Córdoba y Misiones.

Por su parte, Ferreyra planteó que en Córdoba “Tenemos instancias de formación que son netamente institucionales. Este año vamos a tener cinco instancias de formación; ya tuvimos tres, ahora quedan dos más en el gran curso del año donde en nuestro centro está en las alfabetizaciones múltiples, no solo lengua y matemática sino ciencia, tecnología, desarrollo sostenible. Cada escuela va teniendo su proyecto con su entorno y a esto se lo acompaña por ejemplo con las expediciones pedagógicas que son grupos de docentes que van a visitar una escuela donde el director cuenta su experiencia y todo el mundo va haciendo como un laboratorio de ideas a partir de eso. Nuestro gobernador Martín Llaryora siempre puso en la mirada que los docentes tienen que salir y ver; por eso nuestros docentes viajan y los llevamos de visita a distintas instituciones”.

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“Hay que empezar a jerarquizar el tema de la docencia en el escenario y cuando uno dice jerarquizar; lo primero fue vincular a la formación docente con el nivel universitario. Córdoba hoy está con 15 sedes de la universidad provincial irradiadas en todo el territorio y estamos sembrando docencia en cada una de las latitudes de la provincia; la federalización que nosotros le llamamos”, celebró y además de destacar la formación continúa, Ferreyra destacó que se han animado a acreditar competencias lingüísticas y “a trabajar con Ticmas en la certificación de competencias digitales docentes a los fines de generar un circuito que nos permita ir introduciéndonos en la escuela en el marco del programa Transformar Córdoba, que es la línea rectora de este proceso.”

Ramiro Aranda (Ministro de Educación de la Provincia de Misiones)

Misiones y Córdoba: exportadoras de docentes

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Aranda destacó que no se siente incómodo ante la formación de docentes en Misiones que luego van a otras provincias, porque no sufren escasez frente a las aulas.

“Creo que la falta de profesores hoy también se articula con el tema del bono demográfico creo que ahí empieza una tarea de planeamiento en el tema educativo que es clave uno poder ver como vamos a tener que ir articulando eso en cada territorio”, reflexionó Ferreyra.

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Y agregó: “Misiones es chiquito pero es diverso, Córdoba es muy grande pero también es diverso el centro, el este, el oeste y en esa mirada estamos recomendando la forma de transformación a los fines de solucionar lo de secundaria, en Córdoba hemos apostado en estos dos años muy fuerte a la formación de los profesionales universitarios como docentes es decir, si teníamos un ingeniero y quería formarse para la educación tecnológica fuertemente apostamos ahí no como idóneos, sino como ya profesores, es decir, ellos van a obtener su certificación su trayecto que los habilita para dar clase en el sistema educativo”.

A la hora del cierre de la conversación, Aranda aseguró: “Me encantaría que en estos dos años que me quedan de gestión, me recuerden por esta capacidad que hay instalada. Que esa formación quede, que el uso de las tecnologías como herramienta pedagógica también y cuando digo tecnologías lo digo en términos amplios porque no sabemos en dos años que va a haber. Una educación vinculada a la educación para el trabajo, una educación vinculada para los saberes de la vida y una educación vinculada a las vanguardias sobre todo a las nuevas metodologías, a las metodologías que ya están y que sean muy dinámicas.”

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Ferreyra reflexionó: “Me gustaría que me recordaran por la frase de un docente que tenga capacidad para comunicarse, y que pueda participar en la sociedad. Sueño con un sistema provincial de formación docente articulado donde dejemos de ver si el título es universitario o es terciario, sino que lo que vale es el aprendizaje de la persona. Ahí estamos trabajando con el gobierno provincial muy fuerte con una política clara de nuestro gobernador para lograr que las titulaciones se articulen, se complementen en el campo de la formación permanente. Y otra de las cuestiones que me parece que es necesario es ver un docente que pueda proyectar y que esté dispuesto a aprender todo lo que se viene”