Marcha Universitaria, en vivo: las últimas noticias sobre la movilización contra los vetos de Milei

La Ciudad de Buenos Aires se anticipa a una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para hoy a las 17. Diversas agrupaciones que rechazan el veto al financiamiento universitario, dispuesto por el presidente Javier Milei, se concentrarán en distintos puntos de la ciudad durante la jornada y luego marcharán hacia el Congreso de la Nación, donde se tratará el veto presidencial.
Las acciones comenzaron en la noche del martes, cuando varias instituciones nacionales participaron en un apagón masivo como protesta.
Mientras la oposición más dura se envalentona con el ruido que planean generar en la calle esta tarde en la tercera Marcha Federal Universitaria en rechazo a los vetos para la suba de fondos para la Emergencia Pediátrica y las universidades, en el Gobierno la principal preocupación apunta a lo que va a ocurrir dentro del recinto.
“Queremos terminar con las filtraciones de dinero que entra en la universidad”, dijo el presidente Javier Milei en un acto en el Palacio Libertad en octubre del año pasado. Y también dijo: “No porque queramos cerrar las universidades como le mienten a la gente, sino porque los queremos cuidar, cuidando los recursos y para eso hay que auditar”.