Marcha Universitaria, en vivo: las últimas noticias sobre la movilización contra los vetos de Milei

Varias agrupaciones docentes y no docentes marcharán contra el veto presidencial y a favor de la Ley de Financiamiento Universitario (FOTO: MAXI LUNA/NA).

La Ciudad de Buenos Aires se anticipa a una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para hoy a las 17. Diversas agrupaciones que rechazan el veto al financiamiento universitario, dispuesto por el presidente Javier Milei, se concentrarán en distintos puntos de la ciudad durante la jornada y luego marcharán hacia el Congreso de la Nación, donde se tratará el veto presidencial.

Las acciones comenzaron en la noche del martes, cuando varias instituciones nacionales participaron en un apagón masivo como protesta.