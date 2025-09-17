Política

Marcha Universitaria, en vivo: las últimas noticias sobre la movilización contra los vetos de Milei

La Cámara de Diputados de la Nación tratará el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, mientras varias agrupaciones marcharán a favor de la norma

Guardar
Varias agrupaciones docentes y no
Varias agrupaciones docentes y no docentes marcharán contra el veto presidencial y a favor de la Ley de Financiamiento Universitario (FOTO: MAXI LUNA/NA).

La Ciudad de Buenos Aires se anticipa a una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para hoy a las 17. Diversas agrupaciones que rechazan el veto al financiamiento universitario, dispuesto por el presidente Javier Milei, se concentrarán en distintos puntos de la ciudad durante la jornada y luego marcharán hacia el Congreso de la Nación, donde se tratará el veto presidencial.

Las acciones comenzaron en la noche del martes, cuando varias instituciones nacionales participaron en un apagón masivo como protesta.

11:54 hsHoy

En el Gobierno son pesimistas frente a la sesión por los vetos en Diputados, pero relativizan el impacto de la marcha federal

En la Casa Rosada temen por la reacción inmediata de los mercados, pero aseguran que la partidización de las protestas, aunque sean masivas, los beneficia, y le restan importancia al ruido en la calle

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Protesta frente al Congreso. (Imagen
Protesta frente al Congreso. (Imagen de archivo: Emiliano Lasalvia / AFP)

Mientras la oposición más dura se envalentona con el ruido que planean generar en la calle esta tarde en la tercera Marcha Federal Universitaria en rechazo a los vetos para la suba de fondos para la Emergencia Pediátrica y las universidades, en el Gobierno la principal preocupación apunta a lo que va a ocurrir dentro del recinto.

Leer la nota completa
11:54 hsHoy

Marcha federal universitaria: cuáles serán los puntos donde se concentrarán las distintas agrupaciones

Las agrupaciones estudiantiles, docentes y no docentes se reunirán en distintos puntos desde el mediodía. A las 18 comenzará el acto central en la Plaza del Congreso

El acto central será a
El acto central será a las 18 horas en el Congreso (Roberto Almeida)

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar hoy desde las 17 horas. Sin embargo, las diferentes agrupaciones que se suman a este reclamo contra el veto al financiamiento universitario firmado por el presidente Javier Milei, comenzarán a reunirse en diferentes puntos, durante las horas previas a la convocatoria, para luego marchar hacia el Congreso de la Nación. De igual forma, las actividades iniciaron en la noche del martes, cuando varias instituciones nacionales se sumaron a un apagón masivo, como medida de protesta.

Leer la nota completa
11:55 hsHoy

Financiamiento universitario: el Gobierno anunció auditorías pero mantiene acéfalo el organismo responsable

La AGN tiene sólo uno de los siete integrantes que necesita para funcionar. “No recibimos notificación formal”, dicen en las casas del altos estudios

Julieta Roffo

Por Julieta Roffo

En abril y en octubre
En abril y en octubre del año pasado se produjeron dos marchas federales universitarias con epicentro en el Congreso de la Nación. Fueron masivas. (Gaston Taylor)

“Queremos terminar con las filtraciones de dinero que entra en la universidad”, dijo el presidente Javier Milei en un acto en el Palacio Libertad en octubre del año pasado. Y también dijo: “No porque queramos cerrar las universidades como le mienten a la gente, sino porque los queremos cuidar, cuidando los recursos y para eso hay que auditar”.

Leer la nota completa
11:55 hsHoy

Temas Relacionados

Marcha Federal UniversitariaFinanciamiento universitarioUniversidades nacionalesParo gremialEducación públicaSalud públicaCongreso NacionalPlaza de MayoUBAÚltimas noticias

Últimas noticias

En medio de un cruce en redes sociales con Caputo, Emiliano Yacobitti reveló cuánto gana como vicerrector de la UBA

El dirigente radical publicó sus recibos de agosto 2025 luego de que el ministro de Economía afirmara que cobraba seis veces más que un integrante del Poder Ejecutivo

En medio de un cruce

Antes de la sesión, el Gobierno anticipó que habrá aumentos para el personal del Garrahan

La viceministra de Salud aseguró que las subas de salarios serán anunciadas en el último trimestre del año

Antes de la sesión, el

“Que los diputados no le hagan el juego al kirchnerismo”, pidió Sturzenegger antes de la sesión en el Congreso

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado aseguró que la oposición busca “derogar varios decretos delegados” que se promulgaron en el marco de la Ley Bases

“Que los diputados no le

Elecciones 2025: qué se vota en CABA el 26 de octubre

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón definitivo para que los votantes verifiquen su lugar de votación, con plazo hasta el 26 de septiembre para corregir errores u omisiones en los datos

Elecciones 2025: qué se vota

Guillermo Francos habló de la ANDIS: “Estamos seguros de que en el Gobierno no hubo casos de corrupción”

Este jueves se levanta el secreto de sumario en la causa que investiga las grabaciones del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y el jefe de Gabinete cuestionó a Diego Spagnuolo: “¿Esos dichos son ciertos? ¿Este señor está en su sano juicio? Vamos a verlo”

Guillermo Francos habló de la

ÚLTIMAS NOTICIAS

Comenzó el paro en el

Comenzó el paro en el Hospital Garrahan en apoyo a la insistencia de la Ley de Emergencia Pediátrica

Nazarena Di Serio se emocionó al aire con la historia de vida de una joven: “Me siento muy identificada”

La Feria del Libro de Frankfurt recuerda a los 375 escritores encarcelados en el mundo

En medio de un cruce en redes sociales con Caputo, Emiliano Yacobitti reveló cuánto gana como vicerrector de la UBA

Antes de la sesión, el Gobierno anticipó que habrá aumentos para el personal del Garrahan

INFOBAE AMÉRICA

Las 10 reglas que Justin

Las 10 reglas que Justin Bieber tiene para su familia con su esposa Hailey

La exesposa de Hulk Hogan criticó la exclusión del luchador del “In Memoriam” en los Premios Emmy 2025

“Superman” llegará al streaming: Dónde y cuando ver la cinta

Uruguay finalizó el relevo de sus cascos azules en el Congo tras 19 meses en el exterior

Un asteroide gigante se acerca a la Tierra: qué se sabe sobre el 2025 FA22

DEPORTES

Newell’s y Belgrano se jugarán

Newell’s y Belgrano se jugarán el pase a semifinales de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Mientras espera la oficialización del reemplazante de Vaccari, Independiente presentó su nueva camiseta: el detalle en los escudos

River Plate abrirá su serie ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La Fórmula 1 anunció cambios en el calendario 2026: los nuevos circuitos con carrera sprint y un ajuste de horario

La agenda de la Champions League con el debut del Liverpool de Mac Allister y el duelo del Chelsea de Enzo Fernández ante Bayern Múnich