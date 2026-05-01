Sociedad

Tener mascota y alquilar: el choque entre inquilinos y propietarios que se profundiza

Con cada vez más hogares que consideran a los animales parte de la familia, crece la demanda de alquileres aptos para mascotas, pero persisten las trabas

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Buenos Aires se posiciona como la segunda ciudad con mayor densidad de mascotas por kilómetro cuadrado en el mundo

Las mascotas forman parte de la vida cotidiana de muchas familias. La densidad de animales por km² es cada vez más alta. Buenos Aires es la segunda ciudad que tiene más animales por km² en el mundo. Según precisó en Infobae A las Nueve, el analista Emmanuel Ferrario, la cantidad de animales supera a la de niños y jóvenes de hasta 14 años en la ciudad. Más de la mitad de las personas menores de 35 años vive con un animal y, si debe mudarse, también lo hace acompañada de su mascota.

La demanda de alquileres aptos para mascotas aumenta, pero solo el 20% de los departamentos disponibles ofrecen esta opción desde el inicio. Ferrario señaló: “Del lado del inquilino hay cada vez más demanda, pero del lado del propietario pasan otras cosas que también hay que atender”. Las razones principales del rechazo a las mascotas en los contratos de alquiler son el temor a daños, las molestias a los vecinos y los condicionamientos del reglamento interno de los edificios.

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Un perro de pelaje áspero y un gato calicó comen de sus platos en un suelo de madera. Se ven gabinetes de madera clara al fondo.
El miedo a daños en la propiedad y las molestias a los vecinos representan los principales motivos de rechazo a las mascotas en alquileres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores de conflicto: daños, ruidos, reglamentos y prejuicios

Ferrario detalló: “El miedo al daño sobre la propiedad es uno de los principales factores. El otro es el ladrido, que según la justicia de la ciudad de Buenos Aires, es uno de los principales motivos de denuncia”. Agregó que la responsabilidad recae en el tutor del animal para garantizar la convivencia y el mantenimiento adecuado del inmueble.

Además, los edificios muchas veces cuentan con reglamentos de copropiedad que restringen la tenencia de mascotas, incluso si el propietario del departamento está de acuerdo.

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En casos judiciales, la justicia falló que estas restricciones solo pueden existir si han sido establecidas y registradas previamente. Sobre este punto, Ferrario comentó: “El reglamento de copropiedad no estaba registrado y vos no decías de antemano que ahí no podía haber animales".

Un Gran Danés negro con pecho blanco yace en el suelo de madera sobre una alfombra estampada. Al fondo, una chimenea de piedra, estanterías y grandes ventanas.
Los reglamentos internos de copropiedad pueden restringir la tenencia de mascotas incluso contra la voluntad del propietario Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno supera lo local. Ferrario indicó: “Hoy en Inglaterra, 1° de mayo, entra en vigencia una ley que se llama Ley de los Inquilinos, donde básicamente prohíbe que se pueda prohibir que haya animales en un departamento. No podés de entrada decir: ‘En este departamento no hay animales’, y el propietario debe responder en veintiocho días ante un pedido formal del inquilino”.

Datos recientes, difundidos por Ferrario, muestran que los departamentos que prohíben mascotas permanecen vacíos más tiempo que aquellos que no tienen esa restricción. Ferrario destacó: “El promedio de tiempo de vacancia que tiene un departamento que prohíbe mascotas es mayor a uno que no lo hace”.

En Canadá se implementaron regulaciones que definen claramente las faltas que pueden motivar la obligación de abandonar el inmueble con la mascota, especialmente en casos de comportamientos problemáticos o exceso de ruidos.

Perro marrón come alimento de un plato metálico sobre el suelo de una casa clara y moderna.
En Argentina, el avance normativo y social busca equilibrar derechos de inquilinos y propietarios en el acceso a alquileres aptos para mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios sociales, legislación y nuevos desafíos urbanos

En Argentina, cerca del 70% de la población considera a los animales parte de su familia. Esta percepción se refleja tanto en el auge del mercado de artículos para mascotas como en los debates legislativos sobre el maltrato animal y el acceso al transporte público. La tendencia mundial va hacia una integración plena de las mascotas a las dinámicas urbanas.

En Inglaterra, las sanciones por maltrato animal llegan hasta cinco años de prisión y multas de hasta USD 200.000. En Argentina, la legislación en esa materia aún se encuentra en debate e implica retos para adaptar la normativa a las nuevas demandas sociales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las viviendas que prohíben mascotas permanecen desocupadas más tiempo que aquellas que permiten animales, según datos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión sobre mascotas y alquiler muestra la necesidad de ajustar las reglas de convivencia en las grandes ciudades. Las demandas de ambos lados, inquilinos y propietarios, requieren respuestas legales, urbanísticas y culturales para encontrar un punto de equilibrio.

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