Rolando Figueroa y Horacio Marín en una conversación sobre el Instituto Vaca Muerta: el futuro productivo petrolero y educativo del país

Rolando Figueroa habló de Vaca Muerta en la Feria del Libro de Buenos Aires

En la tarde noche de la 50° Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires el auditorio de Ticmas contó con la presencia del gobernador de la Provincia de Neuquén, Rolando Figueroa y el CEO de YPF, Horacio Marín.

La conversación en el auditorio, a cargo del periodista Gonzalo Sanchez, dejó traslucir el diálogo constante del que se nutren Figueroa y Marín en el gran proyecto que los une en la provincia del Neuquén a partir del descubrimiento de “la roca” Vaca Muerta.

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“La energía en el centro del escenario”, planteó Sanchez para abrir el diálogo ante un público expectante que formó parte de la jornada de educación, innovación y energía que propuso la Fundación YPF en alianza con Ticmas.

Horacio Marín habló del Instituto Vaca Muerta en la Feria del Libro

Vaca Muerta los obliga a estar una y otra vez delante de las audiencias, delante de los argentinos, que quieren saber si Vaca Muerta es todo lo que prometen

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Horacio Marín: Es una realidad, sin ninguna duda. Es lo que estamos haciendo y es lo que se va a dar. Acá no tengo gráficos, pero vos ves lo que decíamos hace dos años. Se cumple perfecto, en plan de la famosa escalabilidad. Ahora se viene la aceleración, cuando firmemos el financiamiento de BDMG se viene un cambio, por lo menos en YPF, de tres veces la actividad que solíamos tener.

La Argentina ya superó el nivel de producción en los 858.000 barriles de petróleo este año, lo que representa superar el récord de 1948, y este año va a llegar al millón de barriles. Según me explicó la gente de YPF, eso nos convierte, concretamente en un país petrolero.

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Horacio Marín: Hay muy pocos países que superan millones de barriles, y cuando uno supera el millón de barriles, es un cambio grande. Creo que vamos a terminar exportando un millón de barriles, pero yo ya no voy a estar en YPF. Creo que el millón de barriles de exportación, puede llegar a ser en 33, 34 años. No depende solo de YPF, porque es toda la Argentina, toda la industria. Nosotros vamos con todo para llegar al pico antes del 2031. Esto significa que nosotros pensamos a la Argentina como un país.

Rolando Figueroa y Horacio Marín entrevistados por Gonzalo Sánchez

Cuando pensamos en la Argentina, históricamente aprendimos que este es un país agroexportador. ¿Tenemos que empezar a pensar en cambiar un poco el chip, ese paradigma, que ahora somos primero petroleros y después agroexportadores?

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Horacio Marín: ¿Viste que un avión con una turbina se ladea? Bueno, Argentina nunca estuvo con una turbina. Ahora, la energía esuna turbina, pero creo que el campo va a seguir creciendo y va a haber más turbinas paralelas.

Rolando Figueroa: Voy a la realidad política, porque creo que es importante entender qué desafío significa esto para la política, para administrar un territorio, para administrar una provincia, y para pensar hacia adelante. Siempre aclaro que muchas veces se habla de Vaca Muerta, pero Vaca Muerta es una roca. Esa misma roca está en otros lugares de la Argentina, está en el sur, está en el norte, está en otras plataformas. Lo que hemos logrado a partir de una roca es importante. YPF se está concentrando en donde verdaderamente le produce atractividad, por eso está escalando en este 4x4 que ha diseñado también Horacio, que tomó la administración de YPF. Pero para nosotros el gran desafío es poder generar toda una comarca que esté en función de esa roca, para lo cual hay que lograr sustentabilidad social, hay que cuidar el ambiente, y sobre todo hay que ser muy competitivos.

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Entonces cuando se habla de Vaca Muerta es simplemente una roca que está a 3.000 metros de profundidad. Primera clase mundial, por supuesto con una calidad bastante elevada, pero todo lo que se ha generado después requiere una buena coordinación para que pueda verse el resultado del ciclo final. Neuquén siempre trabajó como un motorcito que no se apaga. Faltaban las condiciones necesarias para poder despegar. Lo diferente ahora es que, primero con el paradigma de la escasez y ahora con el de la abundancia, tenemos gas y petróleo para venderlo al mundo. El segundo tema es que se ha logrado la configuración adecuada para poder propiciar este gran cambio, y desde la provincia del Neuquén hemos generado las condiciones necesarias para que las operadoras trabajen. Nosotros decimos que son nuestros socios con diferentes objetivos. Las operadoras quieren ganar dinero, nosotros queremos que los neuquinos vivan bien.

Un encuentro para pensar el futuro del talento y la empleabilidad

¿Ese vínculo entre operadoras y la política es un vínculo renovado, existió siempre?

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Rolando Figueroa: Antes era más trabado y ahora, por las condiciones que sea, las cosas se alinearon. Creo que hemos tenido la suerte en este periodo de que no sólo la economía, no sólo la normativa, no sólo la seguridad política, sino que los actores que comenzaron a jugar en línea, lo estamos haciendo no como un desafío político, sino como un desafío generacional.

Nosotros le hemos pedido tres cosas a la industria. Le hemos pedido, primero, becas para nuestros chicos. Tenemos 20.000 becas en la provincia de Neuquén, el programa de becas más importante de América. Le hemos pedido que nos capaciten a nuestra gente. Se creó el Instituto Vaca Muerta que ha sido fundamental. Y en el día de ayer hemos pedido infraestructura. Hemos disminuido el desempleo en dos años un 59% y también hemos disminuido la pobreza en más de un 50%. No hay muchos Horacio Marín en distintos lugares del mundo. Horacio Marín es la persona que da el primer paso y que asume el desafío. Cuando hablábamos nosotros de que íbamos a llegar a producir GNL en la Argentina, todos miraban con desconfianza. Hoy, es una realidad, la estamos transitando porque existió alguien que la vio, que tomó el riesgo.

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Horacio Marín: ¿Por qué no se daba esto en Argentina? No había libre mercado ni aperturas para desarrollar Vaca Muerta; hay que entender que es para exportar. No hay nadie que pueda venir a invertir los billones de dólares si no hay un plan ser business friendly, que significa que los negocios son bien vistos. La riqueza para todos no la genera el Estado, la generan los privados. Luego tenía que estar también en la provincia; las dueñas de recursos en la Argentina son las provincias, no es el Estado Nacional. Los gremios también tenían que entender que tenían que cambiar. Los círculos virtuosos se generan sin especular. Una vez que generas el círculo virtuoso, todos se dan cuenta que se tienen que meter. Es como un tornado.

El gobernador de Neuquén y el presidente de YPF hablan del futuro productivo del país

Tenemos el yacimiento, tenemos esta roca. Tenemos la tecnología. Necesitamos mano de obra. Y ahí se abre un gran interrogante y un gran desafío, supongo. Y también los quiero invitar a deconstruir también los mitos que se pueden crear, porque se habla de que “la cordillera vuela” y pareciera que es un vergel de milagros laborales

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Rolando Figueroa: En Neuquén no sobra trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque hemos planificado de qué manera vamos a crecer en la ocupación a medida que se vayan generando nuevos puestos de trabajo. Mi deber como gobernador es darle oportunidades primero a los neuquinos.Muchas empresas que venían a Neuquén decían, no hay personal calificado, vengo con las personas de otro lugar. Nosotros hemos frenado eso. ¿Cómo? Preparando a nuestra gente. Nuestra gente tiene que tomar esa oportunidad. Si no la toma, sí va a venir otra persona a ocupar ese espacio. Lo que no se puede pensar es que uno va a emigrar a Neuquén e inmediatamente va a conseguir trabajo porque, en realidad, el proceso formativo lleva tiempo y está planificado.

El año pasado migraron 21.000 nuevos nuequinos que han venido a la provincia, 4.000 en edad escolar. Eso nos demanda 160 nuevas aulas en un año tan solo de los hijos de migrantes.

Eso no pasa en otras provincias ¿Está pasando en Neuquén por esta gran oportunidad de Vaca Muerta?

Rolando Figueroa: Nosotros estamos llevando adelante un crecimiento ordenado del empleo, un crecimiento ordenado también del número de empresas. Vaca Muerta derrama en varios lugares, pero muchos piensan que la roca solo termina produciéndose en un valor agregado que impacta en Neuquén. Toda la ganancia que se genera, o sea, un 42% queda en el Estado Nacional. Y sobre lo que se exporta, un 8% inmediatamente queda en el Estado Nacional. Y el otro 52% se coparticipa en todas las provincias argentinas donde Neuquén le corresponde de acuerdo a ese índice que estamos sumamente relegados, 1,72%. Entonces las empresas creadas en Santa Fe y Córdoba generan un impacto en toda la Argentina en este crecimiento. Sin embargo, por supuesto, el trabajo crece en Neuquén, pero no sobra. Hay que ir con trabajo ya, de alguna forma, tomado o planificado.

¿Qué necesita YPF puntualmente y qué necesita Vaca Muerta en términos de mano de obra y cuál es el nivel educativo que hay que perseguir?

Horacio Marín: Siempre decimos que esta obra de estos cuatro años va a demandar 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Creo que me quedo medio corto. Hay mucho trabajo de construcción que, cuando hablamos de las plantas, pensar que si firmamos este año al mismo momento que está haciendo el BEMO, va a estar el gasoducto del LNG y también está lo que lidera Panamerican Energy. Va a estar el mayor cambio de la historia que lo va a estar haciendo YPF y va a estar un poliducto paralelo a BEMO. Más una planta, en Río Negro, sobre el mar, que es 70% más grande que la refinería de La Plata, que supo ser la refinería más grande de todo Latinoamérica. En la parte del petróleo, necesitamos gente muy capacitada, así nace el Instituto Vaca Muerta.

Si yo no capacito a la gente, no tengo productividad. Vos tenés que darle la capacidad a la gente, para saber el riesgo que está tomando. Este año, vamos a certificar 2.500 trabajadores y el año que viene ya vamos a 3.000 por año, y nuestra idea es certificar 15.000 trabajadores, y que todas las empresas nos hayamos puesto de acuerdo, también con los gobiernos provinciales, con los gremios. Si una persona sabe lo que está haciendo, los riesgos, es extremadamente productivo, genera productividad, entonces genera riqueza. Vamos a enviar profesionales jóvenes a 15 másteres a los Estados Unidos por año. Y esa es una política educativa que tenemos en YPF. Entonces educamos en todos los sectores de las compañías. El Instituto Vaca Muerta es el instituto de formación más moderno del mundo. En Houston y en Canadá, no hay un centro como el que tenemos. Ahora, no es sólo la ola del gas, por ejemplo, estamos trabajando con la roca para formar a la gente que viene a trabajar en la construcción. Ahora se han acercado también el gremio de los camioneros para trabajar sobre la última milla. Entonces, todo el ecosistema que hemos armado para que esto funcione.

Con este desafío educativo ¿Hay nuevas vocaciones y expectativas creadas en los neuquinos?

Rolando Figueroa: Sí, hay mucho de eso. Pero lo que es fundamental de esto es ¿Cómo impacta la industria en una provincia? Y también, ¿qué nos deja la industria en una provincia? ¿Cuál es la mejor inversión que puede existir en una sociedad? Es la educación ciudadana. Es lo que genera la migración social. Y estas industrias están invirtiendo, no sólo en donde impacta la roca de Vaca Muerta, sino en toda la provincia, porque a lo mejor el mejor ingeniero está en la comunidad Mapuche en la provincia de Vaca Muerta. Siempre de Neuquén se decía que somos una provincia rica. En realidad nosotros pensamos que somos una provincia con recursos que tenemos que hacerla rica cuando su gente esté mejor. Creo que hemos transitado un recorrido para que el derrame llegue pero falta aún. Los ratios nos están mostrando evidentemente que todo esto está impactando porque si disminuimos 59% el desempleo, si disminuimos 50% la pobreza, si estamos primero en la venta de supermercados, si somos la provincia donde más se construye, si somos la provincia donde más se patentan vehículos, creo que donde más se crean empresas, donde más se ha generado el empleo privado, evidentemente se derrama en los números. Son números que marcan el bienestar de la gente. Pero todavía falta. Todo lo que produce Vaca Muerta nosotros lo estamos poniendo en infraestructura. Además de pagar las deudas, ya llevamos pagado el 43% de las deudas. Ya hemos invertido mil millones en obras públicas. Estamos haciendo 850 kilómetros nuevos de ruta, más 600 de repavimentación. Estamos haciendo 85 mil metros cuadrados de juegos, 30 mil hospitales, etc. Y todo tiene que ver con esto.

Yo siempre digo que el obelisco a veces da miopía. No se mira al interior. Entonces siempre nos decían ustedes los patagónicos que tienen un habitante por kilómetro cuadrado quédense tranquilos que si a la Argentina les va bien algo les va a tocar.

Es la primera vez que nosotros podemos decir: “Guarda, que si a Neuquén o a los neuquinos nos va bien a la Argentina les va bien”. Porque la soberanía energética y la seguridad energética que se está demandando en el mundo proviene desde Neuquén. Pero lo asumimos con responsabilidad y con muchísimo humildad. Estamos dispuestos a que a la Argentina le vaya bien. Con la mirada que tuvo Alberto Weretilneck hoy tenemos el foco en la Patagonia. Y vamos a salir al mundo por puertos patagónicos, generando empleo patagónico.La Norpatagonia generando divisas para que todo el país crezca. Entonces una nueva Pampa húmeda sin riesgo climático.

Un auditorio repleto escuchó atento las definiciones de Figueroa y Marín

¿Cómo se ve ese impacto desde YPF?

Horacio Marín: YPF no es el Estado. YPF es una empresa privada. Su función es generar valor. Una vez se me acercó una concejala de Añelo y me dijo si no le iba a dar gas natural y tuvieron gas. No soy el Estado, pero es lógico que la gente que va a trabajar a YPF, los que nos hacen las comidas, o van al pozo tengan gas natural.

Y de hecho, en Argentina inclusive con la YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales vos te ibas al norte y no tenías gas natural. Nosotros lo hicimos.

Rolando Figueroa: Nosotros sí somos el Estado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Todo el norte de Neuquén veíamos como en un gasoducto se iba gas a Chile, petróleo a Chile, el criancero saltaba hacia el gasoducto, llegaba a su casa y se cocinaba con leña. Entonces, hicimos un gasoducto, el Estado, y ahora todo el norte de Neuquén está teniendo gas natural. Y el concepto de la ruta es un win-win con la industria. Porque a la industria le costaba 22 millones de dólares al año atravesar Añelo. Había demoras. Combustible, el hombre cansado, etc. Entonces, esos 22 millones de dólares ahora no se van a gastar. Al igual que los caminos de tierra que a veces llevaban mucho consumo de las empresas. Y está planificado porque nosotros, paralelamente a todo esto, estamos desarrollando toda la infraestructura para potenciar el turismo. Nosotros estamos haciendo una ruta de punta a punta de la provincia que va a vincular 20 localidades, 20 lagos y va a tener cerca de 700 kilómetros.

¿Alcanza con un Instituto Vaca Muerta? ¿o se necesita pensar en ampliar la oferta?

Rolando Figueroa: Como gobernador creo que tenemos que ampliar la oferta en distintos ámbitos y en lo informal también. En toda la educación técnica que tenemos la industria del gas participa también en ir trabajando con las escuelas. Entonces se va creando todo un ambiente muy específico.

Horacio Marín: El Instituto tiene toda la tecnología que usamos nosotros en real time. Entonces es muy moderno. Hay muy buenos simuladores. En tres días, en el primer turno eran 350 postulados porque estábamos empezando. Pero después se anotaron 17.000 en tres días. Es un éxito.