Qué es Kalulu: el método gratuito y científico que quiere cambiar la alfabetización en las escuelas

El programa Kalulu ya se implementa en 47 escuelas públicas de 12 provincias argentinas y cuenta con la adhesión de una escuela en Uruguay

¿Es posible que casi todos los chicos aprendan a leer y escribir, sin importar su contexto social, si se les enseña con el método adecuado? En su columna de ciencia en Infobae al Mediodía, el divulgador Andrés Rieznik presentó Kalulu: un proyecto que acerca gratuitamente cuadernillos y guías pedagógicas, desarrollados por referentes internacionales en neurociencia, para que docentes y familias puedan alfabetizar siguiendo lo que la ciencia indica como más eficaz.

Junto al staff de Infobae al Mediodía —Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan—, Rieznik expuso cómo Kalulu ya está presente en decenas de escuelas argentinas, y cómo logró sumar el apoyo de legisladores de todos los espacios políticos. “Diputados de La Libertad Avanza, el PRO y Patria Grande me llamaron para apoyar este proyecto”, contó.

PUBLICIDAD

Kalulu: alfabetización basada en ciencia y acceso libre

“La evidencia científica demuestra que si entrenás la conciencia fonológica y enseñás explícitamente la relación entre sonidos y letras, el 95% de los chicos puede aprender a leer y escribir en primer grado, incluso en contextos de pobreza”, aseguró Rieznik.

El método Kalulu, creado en el Collège de France bajo la dirección de Stanislas Dehaene y adaptado para Argentina por la investigadora Melina Vladisauskas, ex CONICET, parte del reconocimiento de los fonemas para construir el aprendizaje de la lectura.

PUBLICIDAD

Kalulu presenta un método gratuito y científico de alfabetización que busca mejorar la comprensión lectora en escuelas argentinas (Infobae en Vivo)

“Kalulu es libre y gratis: cualquier docente, familia o espacio educativo puede bajarse los cuadernillos y la guía pedagógica en kaluluargentina.org”, enfatizó el divulgador. La propuesta se apoya en materiales abiertos y capacitaciones accesibles, y ya se utiliza en 47 escuelas de 12 provincias, además de una en Uruguay.

Rieznik graficó el impacto con un ejemplo paradigmático: “En la Argentina, solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma, y en los sectores más vulnerables esa cifra baja a dos. Pero en los colegios María Guadalupe, que aplican Kalulu, 70 de cada 100 egresan en tiempo y forma. Es un salto abismal”.

PUBLICIDAD

Consenso político y desafío docente

La columna puso en primer plano la posibilidad de alcanzar acuerdos transversales en educación: “Diputados de tres partidos, que en otros temas están muy enfrentados, me dijeron: ‘Nos parece muy bien tu proyecto, queremos bancarlo’”, relató Rieznik.

“Hay políticas públicas que deberían estar por encima de la grieta. Nadie discute las leyes de la física para construir un puente; con la alfabetización debería pasar lo mismo”, sostuvo. Y trazó un paralelo con el éxito de las vacunas: “El método funciona si el Estado empodera a los docentes con materiales y capacitación. No sirve imponer ni dejar librado al azar”.

PUBLICIDAD

El método Kalulu tiene respaldo científico internacional y asegura que hasta el 95% de los niños puede aprender a leer y escribir en primer grado (Infobae en Vivo)

Ciencia ciudadana, materiales gratuitos y el rol del Estado

Kalulu creció como un proyecto de ciencia ciudadana, con aportes mínimos de una ONG francesa y el compromiso personal de voluntarios: “Todo esto es a pulmón. Imprimimos cuadernillos y capacitamos gracias a un pequeño financiamiento internacional”, detalló Rieznik. La clave, insistió, es “empoderar a los docentes que quieran alfabetizar con la mejor evidencia científica y poner todos los recursos a disposición”.

El método ya se implementa en escuelas de Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, La Rioja, Buenos Aires, Córdoba y hasta en Uruguay. “En la mayoría, los docentes se inscribieron voluntariamente y reciben los materiales de manera gratuita. No es solo para niños: cualquier persona o espacio educativo puede sumarse”, remarcó.

PUBLICIDAD

Sobre el marco legal, Rieznik apuntó que la Ley de Educación Nacional obliga a los docentes a seguir el diseño curricular, pero advirtió: “Si el diseño curricular no respeta la evidencia científica, los resultados van a seguir siendo bajos. Hay que dar un debate público y lograr que la ley y la política acompañen lo que ya demuestran las mejores prácticas”.

En el cierre, invitó a quienes quieran ser parte a inscribirse en kaluluargentina.org: “La transformación es posible si se apoya a los docentes y se difunde la mejor ciencia”.

PUBLICIDAD

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

PUBLICIDAD

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

PUBLICIDAD

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.