Ticmas presenta “A leer en vivo” en la FIL de Guadalajara: “El desafío no es cuánto leemos, sino cómo leemos”

Irma Ibarra, una de las grandes referentes en el ámbito de la lectura y la educación de Mëxico

Guadalajara, México — En medio del bullicio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la feria del libro más grande del mundo en términos de lectores, Ticmas mantiene una presencia activa en el sector dedicado a las infancias donde se promueve la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico a través de la lectura.

En esta entrevista, Irma Ibarra, una de las grandes referentes en el ámbito de la lectura y la educación de Mëxico, señala los desafíos de la educación en materia de lectura, el impacto de la inteligencia artificial en los hábitos lectores y explica las bases de “A leer en vivo”, la propuesta innovadora que Ticmas presenta en esta nueva edición de la FIL.

Ibarra es una reconocida especialista en literatura infantil y juvenil, y ha dedicado su carrera profesional al diseño de métodos y materiales para mejorar la comprensión lectora, y es autora de libros de texto para la enseñanza del español en secundaria. En Ticmas, lidera proyectos relacionados con la alfabetización y el desarrollo de habilidades lectoras.

Los niños prueba la app de A leer en vivo en la Fil de Guadalajara

—Qué tiene de especial esta edición de la FIL?

—En un evento de la talla de la FIL, donde se reúnen todos los actores que giran alrededor del libro, la educación es parte del corazón. Hay lectores, libreros, editores, impresores en sus diferentes formatos. Ya no solo es el papel, sino también hay representantes de la industria del libro digital. El tema de la inteligencia artificial está en todos los espacios donde se dan cita bibliotecarios, profesores, promotores de lectura. Hay una reflexión sobre el tema, porque pareciera que los libros tal y como los conocíamos van a transformarse irremediablemente con la IA.

—¿Por qué lo dice?

—Hay un concepto en neurociencias que se llama “avaricia cognitiva” y tiene que ver con que nuestro cerebro se protege naturalmente de no gastar tanta energía, entonces siempre toma atajos o decisiones que hacen que consuman menos. Con la IA estamos muy a la mano de tomar atajos. La ciencia está proponiendo como contrapeso hacer actividades que reten cognitivamente y obviamente la lectura es el mejor ejercicio.

—¿Cómo vive Ticmas esta FIL?

—Nos da muchísimo gusto tener un espacio en la Fil Niños para tallerear nuestros proyectos. Tanto los de ¡A leer en vivo! y Mundo Maker, justo en un espacio tan representativo de la cultura y de las prácticas vivas de niños y jóvenes. Es un orgullo poder estar aquí.

—¿De qué se trata el programa “A leer en vivo” que están presentando?

—“A leer en vivo” da una muy buena respuesta a los tiempos actuales. Los chicos juegan a ser streamers y en este mundo de tantos estímulos y tantas distracciones y poca concentración, ofrecemos una experiencia de curiosidad y motivación donde el estudiante elige leer. Hacemos que esos minutos que le dedican a la lectura sean minutos de calidad, enfrentándose a buenos textos y a buenas preguntas de comprensión lectora.

A leer en vivo acompaña a los estudiantes a desarrollar competencias lectoras.

—¿Cómo funciona pedagógicamente?

—En “A leer en vivo” cada contenido tiene un trasfondo pedagógico; está planificado para activar conocimientos de los estudiantes, para enriquecer vocabulario, para favorecer su concentración y justamente generar procesos metacognitivos en los cuales ellos desarrollen sus propias estrategias que les permitan acceder a textos más complejos esforzándose y sintiendo también la gratificación que implica el hacerlo mejor, el aprender. En este sentido, “A leer en vivo” está muy en sintonía con los nuevos retos, el nuevo paradigma educativo que vamos a enfrentar.

—Recientemente salió el informe MOLEC del INEGI que muestra que en México leemos más. ¿Cómo lo interpreta?

—Empecé diciendo que cuánto estamos leyendo y cómo estamos leyendo están relacionados. Esto va justamente con el informe que recién salió del INEGI en México, de MOLEC, el módulo de lectura, donde se registra qué tanto estamos leyendo los mexicanos. Si vemos los resultados pareciera que estamos leyendo más y claro que estamos leyendo más. Pero aquí el punto focal es cómo son nuestras lecturas, qué tan críticos estamos siendo con lo que leemos. Y ahí está la complejidad y el problema a resolver desde la educación o desde las diferentes trincheras; también desde lo cultural para no creer que cantidad es calidad. El tema, más que cuánto estamos leyendo, es cómo estamos leyendo.

—¿Por qué es tan importante el pensamiento crítico?

—Desarrollar pensamiento crítico es fundamental. Si no lo tenemos, eso nos excluye de la sociedad del conocimiento y es ahí donde me gustaría hacer énfasis. Podríamos ser triunfalistas diciendo “En México leemos más”, pero en realidad hay muchos retos por hacer en cómo leer mejor, cómo no dejarnos engañar y cómo hacer que nuestros estudiantes desarrollen sus habilidades para ser críticos frente al mundo que viven.