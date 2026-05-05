María Victoria Angulo: “Debemos recuperar el sentido de urgencia ante los desafíos educativos en la región”

María Victoria Angulo fue ministra de Educación de Colombia entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Iván Duque, y actualmente es consultora internacional (Fotos: Jaime Olivos)

La exministra de Educación de Colombia María Victoria Angulo abrió el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con un diagnóstico: América Latina enfrenta una “paradoja del aprendizaje”, en la que la irrupción de tecnologías cada vez más sofisticadas convive con graves dificultades para garantizar aprendizajes básicos.

Durante su conferencia inaugural, Angulo –quien lideró la cartera educativa colombiana entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Iván Duque, y actualmente se desempeña como consultora internacional– propuso pensar una agenda educativa regional propia, capaz de responder a los desafíos específicos de América Latina sin depender exclusivamente de modelos externos.

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“La revolución de la inteligencia artificial y el machine learning no nos da el mismo tiempo que nos dieron otras transformaciones históricas”, planteó la exministra tras las palabras inaugurales a cargo de Sandra Chica, Chief Business Officer de Ticmas. Según sostuvo Angulo, la velocidad del cambio tecnológico, productivo y demográfico está superando la capacidad de reforma de las instituciones educativas, lo que obliga a abandonar respuestas parciales para avanzar hacia transformaciones sistémicas.

Más cobertura, pero aprendizajes en deuda

Uno de los principales ejes de su exposición fue la persistencia de bajos niveles de aprendizaje pese al aumento de la inversión educativa en la región en las últimas décadas.

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Angulo destacó que el 44% de los estudiantes de tercer grado en América Latina se encuentra en el nivel mínimo de lectura, según los resultados de la prueba regional ERCE 2019 implementada por Unesco. En sexto grado, la cifra asciende al 69%. A su vez, cerca del 75% de los jóvenes de 15 años no alcanza competencias básicas en matemática, según las pruebas PISA 2022. Los resultados de los adolescentes latinoamericanos muestran un rezago promedio de cinco años respecto de los países de la OCDE.

"No hemos logrado mejorar sustantivamente los aprendizajes", advirtió Angulo en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro

“Avanzamos en cobertura, alimentación escolar y acceso, pero no hemos logrado mejorar sustantivamente los aprendizajes”, señaló la exfuncionaria, y consideró que esta brecha refleja que muchas de las deudas estructurales de la región permanecen abiertas: conectividad insuficiente, abandono escolar y desconexión entre educación y mercado laboral.

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Entre los datos más preocupantes, mencionó que uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 24 años en América Latina no estudian ni trabajan (son “nini”): son 20 millones de personas. En tanto, alrededor del 37% de los adolescentes abandona la educación media antes de completarla. En Argentina –ejemplificó– el 15,1% de los estudiantes de 17 años había abandonado la escuela en 2022.

La “oportunidad” demográfica

Angulo sostuvo que la transformación demográfica que atraviesa actualmente la región –con una particular velocidad en países como Argentina y Colombia– exige modificar las prioridades educativas.

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La reducción relativa de la población infantil, explicó, ofrece una oportunidad histórica para que los sistemas dejen de concentrarse exclusivamente en ampliar cobertura y puedan enfocarse en calidad, equidad y trayectorias educativas completas. “Es una ventana de aproximadamente 25 años. Es ahora o nunca para aprovechar este dividendo demográfico”, afirmó.

Esta transición también obliga, según su análisis, a repensar la educación a lo largo de toda la vida. La aparición de una “silver economy” –personas mayores que prolongan su vida laboral o buscan reinventarse profesionalmente– amplía la demanda sobre universidades y sistemas formativos, donde ya conviven jóvenes, adultos en transición y adultos mayores. “La educación del futuro es aquella en la que coinciden el abuelo, el padre y el hijo”, ilustró.

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La exministra organizó su exposición en torno a cinco debates prioritarios para América Latina: la primera infancia como base de trayectorias educativas sólidas; la deserción en educación media como urgencia estructural; el aseguramiento de calidad en educación superior frente a modalidades híbridas y virtuales; la flexibilidad y la proliferación de trayectorias no lineales; el reconocimiento de aprendizajes mediante certificaciones o microcredenciales.

En este punto, remarcó que “la educación media, tal como la conocimos, dejó de ser pertinente”, y planteó la necesidad de reformularla para articularla mejor con el mundo productivo, la formación técnica y las nuevas demandas sociales.

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También subrayó la importancia de avanzar hacia marcos nacionales de cualificaciones que permitan reconocer saberes adquiridos a lo largo de la vida, incluidos los aprendizajes informales.

Angulo estuvo a cargo este lunes de la apertura del VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria del Libro

El rol de la tecnología

Otro de los focos centrales de la conferencia fue el lugar de la tecnología en los sistemas educativos. Angulo señaló que el debate regional no puede limitarse a una discusión ética abstracta sobre inteligencia artificial, sino que debe traducirse en transformaciones institucionales concretas, y advirtió que en este punto las instituciones educativas de América Latina están atrasadas en comparación con las de Europa. A la vez, advirtió sobre el riesgo de discutir IA en contextos donde persisten carencias básicas.

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“En tiempos de inteligencia artificial todavía hay escuelas en América Latina sin acceso continuo a electricidad, agua potable o saneamiento”, recordó.

Según expuso, solo el 20% de las escuelas rurales de la región cuenta con acceso a internet, frente al 60% de las urbanas. Además, la inversión educativa regional, de entre 4% y 4,5% del PIB, sigue por debajo del promedio de la OCDE.

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Frente a debates como la prohibición de celulares o redes sociales en escuelas, propuso evitar soluciones uniformes: “No hay una salida única. Hay que entender la realidad de cada territorio”.

Angulo resaltó que las reformas educativas sostenibles dependen de cinco capacidades clave. Primero, la gobernanza multinivel (para poder abordar la alta heterogeneidad territorial, especialmente en países extensos y desiguales como Argentina y Colombia). Segundo, la concepción de la escuela como territorio expandido, articulando la institución con las familias, la comunidad y el entorno productivo.

En tercer lugar, destacó el desarrollo docente y el liderazgo de los directores como factores cruciales en cualquier mejora real. Su cuarto punto se refirió al uso efectivo de recursos: “No solo cuánto se invierte, sino cómo se asigna, ejecuta y evalúa el gasto educativo”. Por último, destacó el rol de los sistemas de información para la toma de decisiones: “Sin datos, no hay gestión ni mejora sostenida”.

“En educación, el tiempo perdido tiene costos acumulativos”, dijo la exministra de Educación de Colombia

Recuperar el sentido de urgencia

Hacia el cierre, la exministra recordó que durante la pandemia de COVID-19 –cuando le tocó estar al frente de la cartera educativa en Colombia– existió un consenso regional más fuerte sobre la necesidad de cerrar brechas educativas, especialmente en lectura, matemática y bienestar socioemocional. A su juicio, ese impulso se debilitó con el regreso a la “normalidad” política.

De cara al futuro, Angulo sintetizó tres prioridades que considera cruciales para la hoja de ruta de ministros y responsables de políticas públicas en la región. Por un lado, planteó la necesidad de cerrar las brechas de aprendizaje y reformar la educación media.

Por otro lado, sugirió definir una postura clara sobre tecnología en el aula. En este punto, advirtió: “La discusión sobre IA y dispositivos en la escuela no admite respuestas únicas: requiere criterio sobre el contexto, la edad y los propósitos pedagógicos”.

En tercer lugar, la exministra resaltó la necesidad de construir sistemas articulados de cualificaciones, con marcos nacionales interoperables que sean comparables a nivel regional.

“En educación, el tiempo perdido tiene costos acumulativos”, señaló Angulo en el cierre de su exposición. Y propuso volver a revisar los aprendizajes de 2020 y 2021 en la región: “La pandemia instaló una urgencia clara por recuperar aprendizajes, atender el bienestar y acelerar la innovación. Deberíamos recuperar ese sentido de urgencia”.