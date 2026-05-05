Educación

Alberto Taquini fue designado “presidente de honor” de la Academia Nacional de Educación

Médico y autor del histórico “Plan Taquini” que promovió la creación de universidades en las provincias a principios de los setenta, el académico de 91 años fue reconocido este lunes como “presidente de honor” de la institución. Es un defensor de la innovación y la transformación del sistema educativo

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Alberto Taquini
El "Plan Taquini", propuesto por Alberto Taquini en 1968 y ejecutado entre 1971 y 1973, creó 14 nuevas universidades nacionales en las provincias y contribuyó a descentralizar la enseñanza universitaria

El médico y académico Alberto C. Taquini (h) fue designado este lunes “presidente de honor” de la Academia Nacional de Educación, durante un acto realizado en la sede de la institución en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibió el diploma que formaliza su nombramiento y el reconocimiento de la comunidad académica.

Taquini, de 91 años, es Doctor en Medicina por la Universidad de Buenos Aires, exinvestigador del Conicet y una figura central en la transformación del sistema universitario argentino. Fue autor del Plan de Creación de Nuevas Universidades en 1968 (conocido como el “Plan Taquini”), una iniciativa que entre 1971 y 1973 impulsó la descentralización de la educación superior y promovió la creación de numerosas universidades nacionales en distintas regiones del país. Fue decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y actualmente dirige el Belgrano Day School.

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Durante su discurso de asunción, Taquini planteó que el mayor desafío actual no reside únicamente en la educación, sino en el sistema que la organiza. “La educación es mucho más amplia que cualquier estructura formal. El sistema educativo es una herramienta, y como toda herramienta puede quedar vieja”, afirmó.

Según sostuvo, muchas de las formas tradicionales de enseñanza ya no responden a la velocidad, complejidad y demandas del presente, atravesado por la expansión tecnológica, la inteligencia artificial y nuevas modalidades de acceso al conocimiento.

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“Estamos en un clima de época que no conviene subestimar. Existe una sensación extendida de que muchas estructuras heredadas ya no alcanzan para responder a la velocidad, la complejidad y las demandas del presente. Un alumno del siglo XXI entra cada mañana a formatos concebidos para necesidades del siglo pasado”, señaló.

Alberto Taquini
Taquini fue designado este lunes "presidente de honor" de la Academia Nacional de Educación.

En ese marco, Taquini introdujo dos conceptos para describir el momento actual: el “game over”, como el punto en el que un modelo llega a su límite, y el “overtake”, entendido como el avance de nuevas formas de aprendizaje que comienzan a superar al sistema tradicional.

En diálogo con Infobae, el referente profundizó su diagnóstico sobre los principales problemas que enfrenta hoy la educación. “Los problemas de la educación pueden dividirse en dos grandes dimensiones. Por un lado, está el funcionamiento del sistema educativo actual, donde una de las principales preocupaciones es la falta de aprendizajes sólidos en áreas básicas como matemática y lengua en la escuela primaria”, explicó.

A ese escenario sumó el impacto de la transformación tecnológica. “La irrupción de internet, la inteligencia artificial y las nuevas formas de comunicación expandieron el ámbito de la escuela hacia un entorno virtual universal. En ese marco, la inteligencia artificial -aunque aún en una etapa incipiente- ya empieza a producir cambios sustantivos en los procesos de aprendizaje y es esperable que su impacto se extienda progresivamente a todas las áreas de la currícula”, sostuvo.

Para Taquini, el desarrollo tecnológico habilita aprendizajes “asincrónicos y ubicuos”, lo que tensiona el modelo tradicional de la escuela como único espacio de formación. “Esto no implica la desaparición de la escuela, sino una transformación: es probable que la parte vinculada a la instrucción -como el aprendizaje de contenidos básicos- pase a ocupar un porcentaje menor de la jornada escolar, combinándose con nuevas modalidades”, afirmó.

Además, advirtió sobre otro fenómeno estructural: la caída demográfica. Según indicó, la disminución de la natalidad plantea no solo desafíos pedagógicos, sino también económicos, ya que el sistema fue concebido para una escala poblacional diferente. “Surge una pregunta central: si se intentará sostener el sistema actual con mayor intensidad o si se avanzará hacia modelos más eficientes, de mayor calidad y con un enfoque disruptivo”, planteó.

Alberto Taquini
"La Academia Nacional de Educación tiene un rol clave como espacio de reflexión y debate", consideró Taquini.

Respecto del rol de la Academia Nacional de Educación, presidida actualmente por José María La Greca, Taquini consideró que la institución puede desempeñar una función estratégica en el contexto actual. “La Academia tiene un rol clave como espacio de reflexión y debate. Su valor principal radica en que funciona como un foro externo de opinión, lo que le permite abordar los desafíos educativos desde una mirada amplia, integral y sin condicionamientos operativos”, señaló.

Y agregó: “A diferencia de otros actores del sistema, la Academia no está atada a la gestión cotidiana ni a estructuras específicas, sino que tiene compromiso con las ideas, lo que le otorga una posición privilegiada para pensar el futuro de la educación”.

El acto contó con la presencia y el saludo de diversas figuras del ámbito académico, político y social, entre ellas la senadora Patricia Bullrich; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, el encargado de Negocios de la Nunciatura Apostólica en Argentina, Daniele Liessi; y el prosecretario del bloque La Libertad Avanza, Rodolfo Negri. También enviaron salutaciones autoridades universitarias y representantes institucionales.

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