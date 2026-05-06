V4LE, el juego educativo que creó la Fundación YPF para explorar los procesos de la energía

La Fundación YPF presentó el juego V4LE con un encuentro en el que participaron Soledad Martinez (la ministra de Educación de la Provincia del Neuquén), Marcos Actis (Decano de la Facultad de Ingeniería de La Plata) y Gustavo Gallo (Gerente de Educación de la Fundación YPF)

V4LE es un juego educativo dirigido a estudiantes de nivel primario y secundario que invita, de forma lúdica y colaborativa, a explorar los principales procesos de la industria del petróleo y el gas en la Argentina, con especial énfasis en la producción no convencional.

Creada por Fundación YPF, esta maqueta interactiva tiene cuatro estaciones que representan las etapas fundamentales de la producción de hidrocarburos: exploración y extracción en un yacimiento, transformación en una refinería, almacenamiento y transporte en tanques y camiones, y sus diferentes usos en el hogar.

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A lo largo del juego, los estudiantes realizan actividades en cada una de las cuatro estaciones, organizadas en misiones y desafíos grupales que los invitan a observar, analizar, formular hipótesis, tomar decisiones y validar sus ideas a través de la interacción con la maqueta, materiales y registros en bitácoras.

De este modo, el juego facilita la comprensión de un sistema complejo con procesos altamente técnicos, y refuerza la idea de que el conocimiento se construye de manera compartida, integrando el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Arte y Matemáticas) en experiencias de exploración, experimentación y resolución de desafíos. Además, funciona como una puerta de entrada para conocer las distintas profesiones de la industria energética fomentando el interés por las carreras vinculadas a la energía.

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V4LE

Las etapas del juego

La primera estación denominada “Aventura Subterránea”, invita a los estudiantes a investigar qué es el petróleo, dónde se encuentra y cómo se extrae. Deben investigar, formular hipótesis y tomar decisiones para avanzar.

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En la segunda etapa, “Fábrica de energía”, los estudiantes descubren cómo el petróleo se transforma en distintos productos como la nafta, el gas o el kerosene y donde tienen que identificar temperaturas y procesos de destilación, que pueden articularse con contenidos de Química.

Ya para la tercera estación, “Rutas de Energía”, analizan cómo se transportan y almacenan los productos derivados del petróleo y el gas: por ductos, camiones o barcos y tienen que responder consignas conectando correctamente origen, transporte y destino.

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Y en la última estación, “Energía en Acción”, los alumnos reconocen cómo la energía llega a la vida cotidiana y en qué objetos y actividades está presente.

Durante todo el recorrido los equipos van ganando fichas de energía que servirán para encender las luces de una ciudad, para visualizar cómo la energía producida y transformada llega a hogares, industrias y transportes, cerrando el recorrido completo.

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El juego V4LE, que fue presentado en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro, forma parte de la implementación de los programas de divulgación de la energía, que la Fundación YPF lleva adelante. Este equipamiento se entregará a las escuelas y universidades donde YPF tiene sus operaciones y genera energía.