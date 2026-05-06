Veveu Arruda en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas: “El analfabetismo no es un destino”

Veveu Arruda en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas

La pobreza no condena, las decisiones políticas sí. Esa es la enseñanza que dejó Veveu Arruda en su paso por el auditorio de la solución integral educativa Ticmas en el marco de la segunda jornada del VII Seminario de Innovación Educativa en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Sobral, en el estado de Ceará, concentra apenas el 3% del PIB provincial y ese, a su vez, representa solo el 2% del producto nacional. El fracaso educativo era una de sus marcas con un 50 % de niños y niñas que no sabían leer.

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“Podemos usar palabras como fe, convicción, certeza, pero particularmente tenemos que usar una: la decisión. La decisión política de enseñar a leer”, afirmó Arruda en el auditorio de Ticmas ante la mirada del público y de referentes de diversos países de la región.

Veveu Arruda

Admitir el fracaso para pasar a la transformación

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Cuando se realizó la primera evaluación externa de aprendizajes en el municipio, la primera de ese tipo en todo Brasil, según explicó Arruda: “El resultado fue demoledor: el 50% de los niños del tercer año de la educación primaria no sabía leer ni escribir.”

¿Qué hacer con un dato tan alarmante? ¿Se comparte con la comunidad? Arruda relató cómo decidieron hacerlo público y demostrar que era un dato objetivo basado en la evidencia de equipos externos evaluando qué ocurría en Sobral.

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“Era la primera vez en la vida que un director, un profesor, tenía retorno de una evaluación para saber qué estaba pasando en el proceso en el que estaba inserto”, explicó. Para él, la información se convirtió en lo llama una “brújula estratégica”: diagnósticos frecuentes, metas claras, intervención pedagógica inmediata cuando era necesario y transparencia total con las familias y la comunidad.

Veveu Arruda, ex intendente de Sobral, Brasil, llevó a su municipio al tope del ranking educativo del país

Las cinco palancas del cambio

La experiencia de Sobral se organizó en torno a cinco ejes. El primero es la gestión, a partir de la selección pública y técnica de directores escolares, sin influencia política. De esta forma, se evaluaron conocimientos, capacidades de gestión de conflictos, integridad y formación en liderazgo. “Teníamos un director de escuela que era analfabeto. Recibía su sueldo con su huella digital. ¿Por qué pasaba eso? Porque el intendente quería tener mayoría en el Concejo Deliberante. Pero la escuela, como consecuencia, no funcionaba.”, explicó Arruda.

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El segundo eje es la evaluación externa: medir, interpretar y actuar. El tercero, el apoyo al docente: “Muchas veces escucho a la gente atribuirle cierta culpabilidad al docente. Se olvidan de que muchas veces el docente está solo” La respuesta fue formación continua en servicio, materiales estructurados e incentivos.

El cuarto eje es el currículo enfocado a partir de la prioridad absoluta en la alfabetización en sus dimensiones cognitivas y socioemocionales al terminar el segundo año de la educación primaria. “El ser humano solo cumple 7 años una vez en la vida”, podía leerse en la presentación de Arruda como una invitación a alertar que las medidas tienen un momento para poder impactar.

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El quinto eje es la sustentabilidad, que se da a través de la participación de las familias, el diálogo con la sociedad civil y la conversión de la política educativa en ley, para blindarla de los cambios electorales.

“El analfabetismo no duele. Es perverso porque encadena las posibilidades de aprendizaje de los niños, pero no se anuncia. Cuando la Amazonia tiene incendios, el fuego y el humo los anuncian y movilizan al mundo entero. El analfabetismo es silencioso.”, destacó Arruda.

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La transformación

Además de lo que se decidió hacer, también la transformación implicó descartar prácticas que impedían el cambio en Sobral. Se dejó de designar directores por favores políticos, se desarmaron las microescuelas rurales precarias para maximizar recursos donde realmente podían generar impacto y focalizar proyectos.

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La gestión también reordenó el papel del jefe del ejecutivo municipal quien pasó a ejercer la educación. “El intendente tiene que liderar el proceso educacional. No porque excluya a la secretaría o al equipo técnico, sino porque hay decisiones que solo puede tomar él”, explicó Arruda.

Y agregó: “No puedo tomar dinero para hacer un hermoso jardín en el frente de la escuela si ese dinero no alcanza para también formar al docente. Tengo que elegir lo que tiene impacto en el aprendizaje de los niños.”

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La evidencia

Sobral pasó de ese 50% de niños sin lectura a convertirse, según el IDEB (Índice de Desarrollo de la Educación Básica, medido por el INEP, órgano del Ministerio de Educación de Brasil), en el municipio con el mejor resultado entre los 5.574 municipios del país en el año 2015.

La asociación Bem Comum, en alianza con la Fundação Lemann y el Instituto Natura, lleva hoy el modelo de lo que pasó en Sobral- luego ampliado a Ceará- a 18 estados, 3.994 municipios, 55.617 escuelas, 253.000 docentes y 3,5 millones de estudiantes (datos del Censo 2023, citados en la presentación).

El avance nacional en alfabetización es progresivo: 56% de niños alfabetizados en 2023, 59,2% en 2024 y 66% en 2025. “Cuando uno mira hacia atrás, festeja. Pero cuando se mira hacia adelante, eso impone el sentido de urgencia, el sentido de responsabilidad. Brasil no puede dejar de alfabetizar al 100% de sus niños.”, aseguró el referente educativo.

Y agregó que es importante no perder de vista los mapas de la esclavitud en relación con el analfabetismo en la región. “Será a través de la alfabetización que se puede asegurar que los niños tengan un itinerario escolar calificado, y una vida adulta con condiciones de inserción social y económica, de ser productores de su propia felicidad”, destacó mientras en la pantalla del auditorio de Ticmas podía leerse que “El analfabetismo no es un destino, es una decisión política. Si un niño no aprende, el sistema falló, no él” ante el aplauso de los presentes.