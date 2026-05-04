Educación

Juan Carlos Fiorini, intendente de Junín: “Queremos que crezca mucho más la industria del conocimiento”

El intendente de Junín expuso en la Feria del Libro cómo la ciudad avanza en la transformación de su matriz productiva, apostando a la educación, la tecnología y el desarrollo del talento local para consolidarse como un polo emergente de la industria del conocimiento

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El intendente Juan Carlos Fiorini participó de la Jornada de Educación Federal de Ticmas en la Feria del Libro.

En el marco de la Jornada de Educación Federal organizada por Ticmas en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el intendente de Junín, Juan Carlos Fiorini, expuso acerca de los ejes de una transformación que busca reconfigurar la matriz productiva de una ciudad históricamente ligada al agro.

“Junín es una ciudad muy pujante”, sostuvo Fiorini, al destacar que, más allá de su tradicional perfil agropecuario, en los últimos años ha consolidado una identidad diversa que incluye el turismo, la cultura y el arte.

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Sin embargo, ese proceso tuvo un punto de inflexión reciente: “El año pasado fuimos reconocidos con una certificación de Ciudad del Conocimiento por todo el trabajo que venimos haciendo en conjunto el gobierno con la comunidad”, señaló.

auditorio de Ticmas en la Feria del Libro
Juan Carlos Fiorini, intendente de Junín

Del agro a la economía del conocimiento

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El intendente explicó que el cambio no fue improvisado, sino el resultado de un diagnóstico compartido entre el sector público, las instituciones educativas y el entramado productivo local. “Notamos el potencial que había y los cambios globales que venían”, señaló. A partir de allí, se diseñó un plan estratégico informático orientado a potenciar empresas y atraer talento.

Uno de los fenómenos más visibles de esta transición es el regreso de jóvenes profesionales: “Muchos juninenses que se habían ido a trabajar afuera estaban volviendo para trabajar de manera virtual en una ciudad tranquila”. Esa dinámica, impulsada por la digitalización del trabajo, refuerza la idea de Junín como un espacio competitivo en la región.

El foco, según Fiorini, está en el desarrollo del talento desde edades tempranas. En ese sentido, destacó la creación de la escuela de robótica, donde hoy se trabaja incluso con inteligencia artificial. “Comenzó con 50 alumnos y este año ya tiene 400. Eso quiere decir que había demanda y que a muchos chicos les gustó la propuesta”, remarcó.

Comunidad, tecnología y políticas públicas

La consolidación de Junín como Ciudad del Conocimiento se apoya en una lógica colaborativa. “Trabajar en conjunto con las instituciones y escuchar” es, para el intendente, una de las claves. En esa línea, el municipio impulsó un censo para identificar talento local, desde pymes hasta trabajadores independientes, y construir una comunidad tecnológica.

Entre los logros concretos mencionó la creación de una escuela de innovación y tecnología y un espacio de coworking municipal, libre y gratuito. “Todo eso fue creado con la comunidad y es parte de ese acuerdo de seguir fomentando esto”, explicó.

También subrayó la relación con la Ciudad de Buenos Aires como un vínculo estratégico para el intercambio de ideas y la realización de proyectos en conjunto: “Si bien nos separan 260 kilómetros, estamos muy cerca”. La articulación con un polo tecnológico consolidado aparece como una ventaja para potenciar el desarrollo local.

auditorio de Ticmas en la Feria del Libro
Fiorini destacó la propuesta de que Junín sea una ciudad del conocimiento

Diversificación y arraigo

Lejos de abandonar su tradición, Junín apuesta a una matriz productiva diversificada. “La principal actividad es el comercio y la segunda es la agroindustria”, indicó Fiorini, al tiempo que insistió en que el crecimiento de la economía del conocimiento no busca reemplazar sino complementar esas bases.

“Queremos que crezca mucho más la industria del conocimiento”, afirmó, y agregó que este desarrollo también incluye áreas como la salud, a partir de la articulación entre instituciones públicas y privadas.

Esa diversificación impacta directamente en el arraigo poblacional. “Nuestro slogan es ‘lugar de oportunidades’”, dijo el intendente. Según explicó, la ciudad no solo retiene a quienes llegan a estudiar o trabajar, sino que incluso atrae a quienes deciden regresar en busca de mejores condiciones de vida.

Educación y futuro laboral

En el plano educativo, Fiorini planteó que los cambios tecnológicos obligan a repensar tanto el aprendizaje como la enseñanza. “La forma en que aprendemos y cómo enseñamos está en continuo cambio”, sostuvo.

En ese marco, destacó el enfoque pedagógico basado en proyectos, que permite a los estudiantes aplicar conocimientos en situaciones concretas: “Esto resulta mucho más atractivo que escuchar una teoría sin ponerla en práctica”, afirmó.

Por otro lado, indicó que el enfoque está en “llevar a las escuelas todo lo que pasa en la vida real” y señaló que ese enfoque tiene un efecto motivador: “Ver cómo crecen estos proyectos contagia a los chicos”.

La articulación entre educación y empleo se completa con programas como OVO (Orientación Vocacional Ocupacional), que acompaña a los estudiantes en la transición entre la secundaria y el mundo laboral. “Sabemos que esa decisión pone en crisis a las familias, genera miedos e incertidumbre”, reconoció, y destacó el trabajo conjunto con empresas locales para generar oportunidades de inserción.

Una apuesta a largo plazo

El modelo que impulsa Junín se apoya en una idea central: el desarrollo del conocimiento como motor de crecimiento económico y social. En palabras de Fiorini, se trata de construir una ciudad capaz de integrarse a las dinámicas globales sin perder su identidad local.

“Con esta oportunidad de ciudad del conocimiento se potencia que personas trabajen para todo el mundo desde su casa en Junín”, concluyó. Una síntesis de un proyecto que busca combinar innovación, arraigo y calidad de vida en el interior productivo argentino.

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