Llega el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas a la Feria del Libro: tres días para reflexionar el mapa de la educación latinoamericana

Veveu Arruda, Mariana Maggio, Nicholas Burbules, María Victoria Angulo

Los próximos lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de mayo, la solución integral educativa Ticmas invita a especialistas internacionales y nacionales a reflexionar sobre la educación desde diversas perspectivas en el auditorio ubicado en el Pabellón 9 en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Con invitados provenientes de Estados Unidos, México, Colombia, Brasil y Argentina, entre otros países; el auditorio de Ticmas vuelve a establecerse como un espacio referente para pensar la educación regional, la gobernanza educativa, la transformación digital, la inteligencia artificial y los desafíos del aprendizaje continuo.

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Este año el VII Seminario cuenta con más de 30 diálogos, presentaciones y paneles distribuidos a lo largo de los tres días de mayo. Entre los expertos participantes se destaca María Victoria Angulo, ex ministra de Educación de Colombia quien dará la conferencia inaugural. Angulo que estuvo al frente de la cartera educativa colombiana en el período 2018-2022 y hoy es consultora de diversos organismos internacionales se destacó la implementación de la gratuidad en educación superior como política de estado, el aumento del presupuesto educativo nacional, la dedicación de programas de trabajo intensos en alfabetización en la primera infancia, la reducción de las brechas digitales, entre otros temas.

También tendrá lugar la presentación “La decisión política de enseñar a leer”, de Veveu Arreuda, ex alcalde de Sobral en Brasil, quien al asumir su mandato tuvo que enfrentar que el 50% de los niños y niñas de segundo grado de su municipio -uno de los más pobres del inmenso país- no sabían leer ni escribir correctamente. En tan solo cuatro años la gestión educativa liderada por Arruda redujo ese número a tan solo el 2%, ubicando a Sobral como la mejor red pública municipal brasileña, según el Índice de Oportunidad Educativa Brasileña (IOEB) de 2015.

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La conferencia de cierre estará a cargo de Nicholas Burbules, pedagogo y profesor Emérito Gutgsell de Política Educativa, Organización y Liderazgo de la Universidad de Illinois. Quien además es Director de Educación del Centro Nacional para el Liderazgo con Principios y la Ética de la Investigación y editor de la revista Educational Theory. Burbules invitará a reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial y el aprendizaje ubicuo que atraviesa al mundo.

La completa agenda día a día en el auditorio de Ticmas (Pabellón 9- Feria Internacional del Libro de Buenos Aires):

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Tomás Balmaceda

Lunes 4 de mayo

El VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas inicia a las 16 h con tres palabras poderosas: “Educación, sociedad y futuro, debates abiertos en América Latina.” Tras las palabras inaugurales a cargo de Sandra Chica, Chief Business Officer de Ticmas, la ex ministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo dará la conferencia inaugural.

El primer panel es “Tecnología que enseña, escuela que transforma” con Gloria Figueroa, Directora General Organización San José de las Vegas (Colombia), Lucia Mauritzen, Directora Ejecutiva de Chicas en Tecnología (Argentina) y Melina Masnatta, Emprendedora, Investigadora y Autora, Impacto educativo y Universidad de San Andrés (Argentina).

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El Dr. en Filosofía (Universidad de San Andrés, Argentina) Tomás Balmaceda dará una presentación sobre “Cómo educar a los nativos digitales”. Seguida por una entrevista a Luis Alberto Bogado Director Ejecutivo del SPEPM (Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, Argentina).

Eduardo Levy Yeyati

La especialista en Contenidos y Negocio de Ticmas México, Irma Ibarra presentará: “A leer en vivo: tecnología e inteligencia artificial al servicio de la fluidez lectora”. Y Eduardo Levy Yeyati, Regional Advisor del Banco Interamericano de Desarrollo dialogará sobre “La escuela ante la IA: el conocimiento que no se puede descargar”.

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“Gobernar la escuela que viene” es el panel que reúne a Carolina Franco Giraldo,

Secretaria de Educación Alcaldía de Medellín (Colombia), a Homero MenesesSecretario de Educación Pública Tlaxcala (México) y a Mercedes Miguel Ministra de Educación Ciudad de Buenos Aires (Argentina).

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Ubaldo Matildo Fillol

La economista Alison Elías, Líder del Programa de Educación Digital de la Fundación FIFA (México) presentará el programa que busca unir deporte y educación digital. El cierre de la primera jornada será una entrevista a Ubaldo Matildo Fillol, Campeón del Mundo 1978 con motivo de la campaña “Volver a Estudiar” OEI-FAA.

Sofía Naidenoff, ministra de Educación del Chaco

Martes 5 de mayo

La segunda jornada se inicia a las 15 h con una entrevista a la Ministra de Educación de Chaco (Argentina), Sofía Naidenoff. Seguida de un diálogo sobre la inteligencia artificial y los cambios de la experiencia educativa entre Denise Abulafia, Chief Learning Officer de Ticmas, y Mariana Maggio, Directora de la Maestría en Tecnología Educativa Universidad de Buenos Aires (Argentina).

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El VII Seminario de Ticmas también contará con un bloque de diálogos pensados para trabajar la educación socioemocional. A continuación tendrá lugar el panel: “Tres puertas para transformar la enseñanza”, donde Fernando Salvatierra Coordinador regional de IA, Políticas Digitales y Educación UNESCO pondrá el foco en la alfabetización, María Sol Alzú, Analista de datos y políticas educativas de Argentinos por la Educación, se centrará en las matemáticas y Mariana Ferrarelli, Directora de Estrategia de IA en Educación de la Universidad de San Andrés (Argentina) reflexionará sobre la educación digital.

Mariana Ferrarelli

Julián Parenti, líder de Formación Docente y Desarrollo Profesional de Ticmas presentará la experiencia de la solución educativa Ticmas de Formación Docente en América Latina.

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“Formar docentes para la escuela que cambia” es un panel compuesto por Carlos Jairo Bedoya, Secretario de Educación Municipal de la Alcaldía de Pereira (Colombia), Melina Angélica Ortega Dueñas, Secretaria de Educación Pública de Sonora (México) y Gabriela Peretti, Subdirectora Jurisdiccional Educación Secundaria Ministerio de Educación de Córdoba (Argentina).

Carolina Franco Giraldo, Secretaria de Educación de la Alcaldía de Medellín (Colombia) realizará la presentación: “Escuela Inteligente: Innovación y Calidad Educativa en Medellín.”

El cierre de la segunda jornada del VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas estará a cargo de Veveu Arruda, Primeiro-cavalheiro do Ceará (Brasil), con “La decisión política de enseñar a leer”.

Facundo Manes

El martes también participan Lucía Fainboim y Facundo Manes, quienes van a hablar de la importancia de lo socioemocional en la educación.

Miércoles 6 de mayo

La tercera y última jornada del VII Seminario inicia a las 15 h con una entrevista a María Victoria Angulo, ex ministra de Educación de Colombia. Seguida de la presentación “Del currículo al talento: cómo rediseñar la educación desde el estudiante”, a cargo de Carlos Jairo Bedoya, Secretario de Educación Municipal de la Alcaldía de Pereira de Colombia.

Víctor Valle, ex CEO de Google

Gloria Figueroa, Directora General Organización San José de las Vegas presentará el proyecto City Challenge (Colombia): “Formar para resolver: educación, ODS y aprendizaje basado en desafíos reales”

Luego tendrá lugar el panel “La formación de talento en la era digital” en el que participarán Tomás Moyano, CTO de Ticmas, Víctor Valle, ex CEO de Google, y Cecilia Danesi, Directora del Máster en Gobernanza Ética de la IA, Universidad Pontificia de Salamanca.

“Aulas que inspiran, nuevas pedagogías en acción”, es el título del diálogo entre Laura Smulian, Líder de Impacto y Sustentabilidad de Ticmas, y Alison Elías, Líder del Programa de Educación Digital de la Fundación FIFA (México).

El Secretario de Educación Pública de Tlaxcala de México, Homero Meneses Hernández realizará una presentación. Y a continuación tendrá lugar una entrevista a Carlos Torrendell, Secretario de Educación Nacional de Argentina.

Nicholas Burbules

El cierre del VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires estará a cargo del pedagogo Nicholas Burbules, quien es Profesor Emérito Gutgsell de Política Educativa, Organización y Liderazgo de la Universidad de Illinois, quien invitará a reflexionar sobre el aprendizaje ubicuo a través de la tecnología.

4,5 y 6 de mayo

VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas

Pabellón 9, La Rural

50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires