Segunda Jornada del VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas: IA, educación socioemocional y gestión política para transformar la educación

Veveu Arruda, ex intendente de Sobral, Brasil, fue el invitado de cierre del segundo día del seminario que Ticmas organiza en la Feria del Libro

El auditorio de Ticmas, en la 50° Feria Internacional del Libro, abrió este martes 5 de mayo la segunda jornada del VII Seminario de Innovación Educativa con grandes expectativas ante una agenda convocante para pensar la educación regional junto a especialistas, académicos y funcionarios públicos de Brasil, Colombia, México y Argentina.

Sofía Naidenoff, ministra de Educación del Chaco, en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas

Chaco: Foco en estudiantes, trabajo, educación socioemocional y docentes

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La ministra de Educación de la provincia del Chaco, el nordeste argentino, Sofía Naidenoff fue la primera invitada a dialogar con Patricio Zunini y comenzaron un dato que llevó a la acción. En las pruebas nacionales Aprender 2024, Chaco se encontraba en un nivel muy bajo en el nivel 2 de alfabetización.

“Con orgullo puedo decir que al estar trabajando con el programa Aprendo Leyendo avalado por Intelexia, hemos mejorado la situación”, celebró la Ministra y agregó que se pasó de 16 palabras- un estado de deletreo- a 36 palabras por minuto impactando en la fluidez y la comprensión lectora, a partir de ejercicios de lectura en voz alta; entre otras actividades.

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“Una decisión política educativa no se ve en una gestión, se ve en años”, destacó la Ministra y agregó: “Lo que se tiene en mano es una mejora muy buena”. Sobre la expectativa de los resultados PISA, Naidenoff planteó que hay varias cuestiones a entender antes de evaluar las métricas finales.

“Si no hay compromiso del docente yo no puedo hablar de cambios”, resaltó Naidenoff quien celebró el trabajo de los formadores- en especial del primer ciclo- en el cambio que se logró en la fluidez. El aprendizaje de matemáticas y finanzas personales también están en agenda a partir del aprendizaje basado en el juego.

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Un auditorio colmado siguió las charlas del VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas

“En Chaco mover un dato es cultural”, planteó y aseguró que la provincia viene trabajando con la solución integral Ticmas en la formación de formadores donde la modalidad de aula invertida es una de las que crea más interés. Además se trabaja en la trazabilidad entre formación e impacto laboral en las diversas áreas más allá de lo urbano. La ministra también subrayó que es necesario impulsar mayores alianzas con las familias; en especial en el nuevo clima de violencia y adicciones.

“Una cosa que introdujimos este año es la educación del carácter y lo estamos haciendo con Fundación Varkey”, señaló Naidenoff y destacó que hoy “el 98, 8% de los chicos usa IA ¿ para qué? para copiar y pegar”; un dato que debe ser el reflejo para la toma de decisiones.

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“Si no hay decisión política, la alfabetización y la fluidez lectora no cambian”, destacó y remarcó la necesidad de la continuidad de programas alfabetizadores más allá de las administraciones. Por último ante la pregunta de cómo le gustaría ser recordada, Naidenoff se sinceró: “Quisiera ser recordada por ser una política que dejó bases sólidas y si nos equivocamos fue siempre con ánimos de mejorar”

Mariana Maggio en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas

La inteligencia artificial y los cambios de la experiencia educativa

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En un diálogo entre Denise Abulafia, Profesora de la Universidad de Pennsylvania y Chief Learning Officer en Ticmas y Mariana Maggio, Directora de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad de Buenos Aires se invitó a la reflexión sobre lo avasallante del avance de la inteligencia artificial en el aprendizaje y ámbito educativo.

En una charla donde las experiencias compartidas se hicieron presentes, en sus roles de docentes y como formadoras de formadores, Maggio planteó que estamos ante “una trama epistemológica con respecto a cómo la inteligencia artificial generativa impacta en la educación”. Además de aprender a promptear, Maggio aseguró que estamos en un momento donde es clave poner el foco en lo humano y en refinar el sentido común.

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“Tenemos que ser los más humanos del asunto”, aseguró Maggio y Abulafia subrayó que de lo que siempre se trata es de “alentar el uso de la IA con propósito”. “Usar la inteligencia artificial como una aliada nuestra para el aprendizaje a lo largo de la vida”, destacó Abulafia, en especial en su rol de formadora de formadores. Por su parte, Maggio planteó: “Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el hackeo que está viniendo por el lado de los estudiantes, que nos obliga a pensar varias cosas; pero especialmente la educación.”

Maggio citó a Jorge Carrión quien dice que “tal vez lo que mejor que podemos aprender a hacer es la edición”; un “trabajo cognitivamente sofisticado”. Y Abulafia señaló que en un momento donde incluso los estudiantes saben “cómo humanizar las tareas que realizan con IA” la misión es que como adultos tenemos que “cambiar el paradigma de cómo enseñamos”.

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A la hora de aconsejar a educadores sobre cómo llevar la IA a sus procesos de enseñanza, Maggio planteó que se puede empezar a ver la agenda de los medios sobre el tema para interiorizarse y siempre no perder de vista jugar con la herramienta y explorar. “Vale trabajar colectivamente al interior de las instituciones, pero insisto no siempre esto va a ser tan potente como nos lo imaginamos”, resaltó y agregó: “Necesitamos generar esas experiencias educativas que te cambian para toda la vida.”

Lucía Fainboim en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas

El entorno digital: saberes, habilidades y emociones

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Lucía Fainboim, Directora de Bienestar Digital, dialogó con Milagros Hadad y comenzaron hablando de las “bases” que hay que trabajar con los más chicos para generar curiosidad; en especial con respecto al uso de la tecnología en este presente algorítmico.

“Estamos teniendo una infancia muy pasiva”, planteó Fainboim y destacó que el rol de los adultos y los docentes es clave para lograr “grandes preguntadores para el futuro. Las preguntas siempre son bienvenidas”.

Además de los resultados, también se deben ver los procesos y ver “qué aplaudimos con respecto a eso”. “Lo que más nos preocupa a todos hoy con lo digital tiene que ver con el scrolleo porque es pasivo”, planteó Fainboim y aseguró que “la escuela debe ponerse como eje el trabajar darle a los chicos un futuro mejor”.

“Estamos generando una deuda cognitiva que no tengo muy claro cómo la vamos a saldar como adultos”, alertó Fainboim en cuanto a niños que no se sienten desafiados, que no tienen autonomía, que no realizan juegos simbólicos, o cosas tan básicas como atarse los cordones.

Fainbom planteó que en cuanto al uso de redes sociales, es clave “preservar la pubertad” en especial ante los estereotipos y toda la información que desde cuentas de influencers puede generar un impacto nocivo. “Hay una soberanía cognitiva que tenemos que trabajar fuertemente, estamos regalando nuestras capacidades y no podemos hacer eso como humanidad”, aseguró.

Con mirada positiva, Fainboim planteó: “ A mí lo que más esperanzador me resulta son los jóvenes. Muchos están hartos, no les gusta cómo nos ven a los adultos hiperconectados; hay que ver si lo mantienen cuando llegan al mundo del trabajo”.

En cuanto a los docentes, Fainboim señaló que el rol docente hoy es clave como mediador, como tutor y guía ante un mundo de sobreinformación. Y reflexionó que la clave “es ser ejemplo” e incluso “problematizar lo que nos pasa a nosotros, cómo el celular me tienta”.

Fernando Salvatierra, María Sol Alzú y Mariana Ferrarelli en el Seminario de Innovación Educativa de Ticmas

Tres puertas para transformar la enseñanza

En un panel compuesto por Fernando Salvatierra, Especialista de Programa de TIC en el IIPE UNESCO en ALC, María Sol Alzú, Analista de datos y políticas educativas de la ONG Argentinos por la Educación y Mariana Ferrarelli, Directora de Estrategia de IA en Educación Universidad de San Andrés se invitó a reflexionar

Alfabetización, matemática y educación digital son tres de las puertas que la enseñanza debe tocar en este presente de hipervelocidad y algoritmos cada vez más sofisticados.

“Alfabetizar hoy ya no es solo enseñar a codificar letras. En este lugar- la Feria del Libro- la frase suena herética”, planteó Salvatierra. “Y quisiera recuperar una línea que viene desarrollando la UNESCO y tiene que ver con la Alfabetización del Futuro. Es un giro más profundo, la alfabetización clásica nos permitía comprender un mundo, la alfabetización de futuros nos ayuda a construir el mundo”.

“Si bien vengo a hablar de matemáticas, le hago un guiño a Fernando que nosotros venimos trabajando mucho en la alfabetización”, destacó Alzú en referencia a la campaña de “No entienden lo que leen” de Argentinos por la Educación.

Ferrarelli planteó que le interesa pensar las alfabetizaciones como conjuntos que van cobrando sentido: “¿Alcanza con leer y escribir? ¿Alcanza con las matemáticas, con saber usar la tecnología?” y destacó la importancia de pensar la alfabetización multi y aumentada para poder “entender y tomar decisiones informadas”.

Así como Alzú destacó la importancia de formar a los formadores en este nuevo contexto de transformar la enseñanza, Salvatierra aseguró que también es clave formar a los funcionarios y tomadores de decisiones de gestión pública.

“Pensemos la IA en el bucle, cómo quiero que mis estudiantes aprendan”, señaló Ferrarelli y aseguró que la inteligencia artificial es una herramienta que al cambiar el foco podemos convertirla en una verdadera aliada estratégica para la planificación pedagógica que aumente y profundice los procesos de enseñanza. Por su parte, Salvatierra señaló que “la enseñanza debe venir primero antes que la tecnología”. Y aseguró que “las escuelas más tradicionales perdieron sentido. Es volver a mirar la escuela como ese espacio del encuentro humano; el vínculo que establecen con los docentes no lo podés establecer con la IA”.

“Los chicos entre 9 y 10 años están usando la inteligencia artificial. Y vemos que los docentes piden mayor información en las TICs; en especial los docentes que tienen mayor antigüedad”, informó Alzú. “Hay habilidades y alfabetismos que son insoslayables hoy. Entender qué voy a delegar en la IA y qué no. La cuestión de la curaduría, ir armándome yo mis herramientas. Entender que a veces abrazar la tecnología es desconectarnos”, resaltó Ferrarelli.

“Hoy la escuela está compitiendo seriamente con los algoritmos. Hay un currículo paralelo”, señaló Salvatierra y aseguró que tenemos que pensar en escuelas más flexibles y porosas.

“En Argentina de los 81 países en PISA era el país donde los chicos decían distraerse más por la tecnología”, contó Alzú y destacó la necesidad de poner el foco en el uso responsable de las tecnologías. “El desafío hoy en el aula es diseñar la fricción”, insistió Ferrarelli y enfatizó la importancia de la lentitud y el silencio: “a veces no entender es la clave para buscar la respuesta.”

Alzú planteó que también es clave poder llegar a tiempo para poder tomar decisiones estratégicas. “En matemática se habla mucho cuando se hacen comparaciones internacionales, pero más del 80 % de lo que se evalúa en PISA está en los currículos de nuestro país”, señaló y explicó que recién este año vamos a tener un módulo de PISA dedicado al uso de la IA entre los estudiantes.

Un hombre en traje oscuro y camisa celeste habla a un micrófono con logotipo de medios, en lo que parece ser una entrevista o presentación. Está sentado en un escenario con un fondo verde borroso. El orador gesticula mientras se comunica. Este video es la cobertura de un evento que aborda el tema del bienestar mental, mostrando un formato de diálogo o exposición especializada. Se observan las características de una producción mediática.

Cerebros más fuertes en un mundo de soledad

El Director del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro e Investigador Principal del CONICET, Facundo Manes, formó parte de la segunda jornada del VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas y dialogó con Milagros Hadad.

“8 de cada 10 jóvenes tienen síntomas de depresión”; esa estadística alerta. Manes aseguró que es uno de los grandes temas que atraviesan las realidades de hoy, y destacó que “estamos un poco rotos. Es un desafío enorme y tiene que ver con la educación. Porque para educarnos y aprender necesitamos nuestros cerebros”

“Hoy estamos teniendo problemas en nuestras habilidades cognitivas y cerebrales”, aseguró Manes y señaló que la tecnología cumple un rol de impacto en esa situación. “En Davos en el Foro Económico Mundial plantearon que con la inteligencia artificial vamos a necesitar cerebros más fuertes”, alertó Manes además de poner foco en el impacto de la pobreza en el aprendizaje; en especial en un país donde las crisis económicas y sociales son frecuentes.

“Hay una paradoja. Vivimos mejor que un emperador o un rey que hace mil años , pero nos sentimos peor”, planteó Manes. Y explicó “que la vida moderna y las redes sociales nos hacen comparar, rumiaciones. Nosotros no cambiamos la forma de ver el mundo, tenemos prejuicios, sesgos”.

“La soledad crónica mata más que fumar 15 cigarrillos al día”, aseguró y resaltó el valor del docente en su caracter vincular de estar acompañado en el aprendizaje. A la hora de pensar en cómo desde la gestión pública se puede ayudar en esta realidad de ansiedades y soledad, Manes comenzó diciendo que como primera medida invita a los políticos a no tuitear de manera agresiva y que es clave impulsar la ley de salud cerebral como inversión en el país. Además de tratar el rol de las redes sociales en los cerebros adolescentes.

“No hay trabajo más importante que educar a las próximas generaciones, al próximo presidente, próximo bombero”, destacó Manes y planteó que es clave la salud emocional de los formadores en un momento donde “están en una carrera constante con la tecnología”.

Resiliencia, flexibilidad cognitiva, la interacción humana, la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo; son habilidades claves para el mundo de hoy “no una memoria enciclopédica.” “Un cerebro presente es más productivo y feliz”, aseguró Manes.

Julián Parenti, Líder de Formación Docente y Desarrollo Profesional de Ticmas

La experiencia Ticmas de Formación Docente en América Latina

Julián Parenti, Líder de Formación Docente y Desarrollo Profesional de Ticmas, compartió con los presentes la creación de la unidad dentro de la solución integral educativa y el acompañamiento que están realizando con los docentes y líderes para realizar una verdadera transformación a través de experiencias innovadoras, flexibles y situadas en la tríada tecnología, pedagogía y comunidad.

Sin rodeos, Parenti ubicó a la formación docente como “el principal mecanismo de implementación de la política educativa”. El modelo de Ticmas aborda tres líneas: Formación Docente Integral- que articula formación inicial y continua-, Rutas del Aprendizaje Docente- trayectos modulares con foco en habilidades concretas- y Reconversión en Demanda- un reskilling ágil para cubrir vacantes críticas- como ocurre por ejemplo en la enseñanza del idioma inglés en ciertas áreas.

La presentación contempló tres implementaciones ejecutadas en Argentina. En Chaco, el programa “Conect@dos para formar” capacitó a 1.300 docentes con trayectos híbridos de 50 horas, logrando que el 73% completara el recorrido. En Misiones, el trabajo con 75 rectores de institutos de formación docente se concentró en liderazgo institucional y construcción de sentido frente a la reforma curricular. Mientras que en Córdoba, 800 docentes de primaria y secundaria participaron de un programa de 60 horas alineado al Compromiso Federal por la Matemática, articulando contenido disciplinar y didáctico.

A nivel internacional, Parenti se detuvo en el programa implementado con la Secretaría de Educación Pública de Quintana Roo, en México, donde 193 docentes completaron un trayecto de 45 horas sobre tecnología educativa e inteligencia artificial para la inclusión, con acreditación en el catálogo nacional USICAMM.

Melina Angélica Ortega Dueñas, Directora de Innovación Tecnológica para las TICCAD en la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas

Formar docentes para la escuela que cambia

Pensar la formación desde diversas geografías y en el tiempo, así se inició el panel compuesto por Carlos Jairo Bedoya, Secretario de Educación Municipal de la Alcaldía de Pereira en Colombia, Melina Angélica Ortega Dueñas, Directora de Innovación Tecnológica para las TICCAD (Tecnología para la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital) en la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora en México y Gabriela Peretti, Secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación de Córdoba, en Argentina.

“Hablando de nuestros docentes en Pereira, Colombia, estamos gratamente sorprendidos con su apertura a programas innovadores. Como ocurre con ¡A leer en vivo!”, celebró Bedoya. Mientras que Ortega Dueñas planteó: “La situación en Sonora, México, está en un período de transformación ya que estamos incluyendo esta parte de alfabetización digital y encuentro a los maestros ávidos de estos conocimientos”.

“En Córdoba hay más de 80 mil docentes en actividad, y la preocupación siempre es llegar con propuestas en distintos formatos. Poner el eje en el acompañamiento, y así surgen programas tan importantes como Maestra/o + Maestras/os, o como la actualización de la formación docente en inicial”, señaló Peretti.

A la hora de pensar en las deudas que existen en términos de la formación y la práctica, Ortega Dueñas aseguró que: “Hay una desconexión muy grande en que la formación del docente se hizo muy teórica”. Y Peretti sumó: “Tenemos que sacar a los estudiantes de las prácticas docentes de la zona de confort; incluso llevarlos a prácticas de matemáticas, que es donde tenemos el peor resultado”

Los tres invitados coincidieron en el rol de la escuela en términos de contención y la necesidad del desarrollo de habilidades. La importancia de la actualización constante y las jornadas situadas no solo para la actualización permanente sino también para generar comunidad. Y otro punto de contacto entre los especialistas fue la importancia de la evidencia para la toma de decisiones.

Carolina Franco Giraldo, Secretaria de Educación de la Alcaldía de Medellín, en Colombia, presentó en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro un recorrido por la gestión educativa y las políticas estratégicas que vienen desarrollando.

Escuela Inteligente: Innovación y Calidad Educativa en Medellín

Carolina Franco Giraldo, Secretaria de Educación de la Alcaldía de Medellín, en Colombia, presentó en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro un recorrido por la gestión educativa y las políticas estratégicas que vienen desarrollando.

La presentación expone el modelo pedagógico e institucional “Escuela Inteligente”, que organiza su intervención sobre un sistema que atiende a 362.740 estudiantes: el 76,7% en el sector público y el 23,3% en el privado, con 232 instituciones educativas públicas y 11.184 docentes.

El modelo tiene cinco ejes articulados. El primero es acceso, cobertura y permanencia: la deserción escolar bajó del 5,4% en 2024 al 2,45% proyectado para 2026, con 229 instituciones implementando estrategias de retención, más de 61.000 estudiantes con soluciones de movilidad y 15.364 en educación complementaria. El segundo eje se centra en una pedagogía transformadora: a partir de un aprendizaje basado en retos y una alineación con el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. El modelo STEM+H (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Humanidades) se extiende con dos prototipos de aula y más de 100 docentes formados en ese enfoque.

El tercer eje es el Ecosistema Digital Educativo: una plataforma para directivos y docentes que integra un repositorio de más de mil contenidos como guías didácticas, piezas multimedia propias, entre otras. Ticmas es parte de las soluciones que potencian esta estrategia educativa de Medellín. El cuarto y quinto eje son infraestructura y buen vivir, siendo este último punto clave en un presente donde la salud mental debe ser parte de toda estrategia educativa.

Veveu Arruda en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas

La decisión política de enseñar a leer

El cierre de la segunda jornada del VII Seminario de Innovación Educativa estuvo a cargo de Veveu Arruda ex alcalde de Sobral en Brasil, quien al asumir su mandato tuvo que enfrentar que el 50% de los niños y niñas de segundo grado de su municipio -uno de los más pobres del inmenso país- no sabían leer ni escribir correctamente.

En su presentación, Arruda compartió las cinco palancas claves del cambio en Sobral donde la gestión de habilidades y competencias- a partir de la selección pública y técnica de directores sin influencia política- , la sustentabilidad- con el involucramiento de la sociedad civil y las familias-, el apoyo al docente- formación en servicio continua y materiales estructurales e incentivos-, el currículo enfocado- el ser humano solo tiene siete años una vez en la vida- y la evaluación externa- para medir, interpretar y corregir el rumbo- fueron las que hicieron posible un cambio drástico en la alfabetización.

Arruda insistió en considerar a “la información como brújula estratégica” y en pensar el liderazgo y la alineación en toda la cadena partícipe alrededor de la escuela, desde el alcalde hasta el portero donde todos puedan hablar “con el mismo propósito”.

También destacó que para lograr un verdadero impacto en la gestión es clave contar con directores enfocados en el aprendizaje sin descuidar los procesos administrativos, como así también tener la infraestructura y equipamiento necesario. Garantizar que todo estudiante sepa leer y escribir para avanzar en el proceso de aprendizaje y fomentar una cultura basada en la evidencia, la cooperación y la responsabilidad.

“El analfabetismo no es un destino, es una decisión política. Si un niño no aprende a leer el sistema falló, no él”; con esa frase en pantalla cerró Veveu Arruda ante el cálido aplauso de los presentes que formaron parte del VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la 50 ° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.