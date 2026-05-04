Soledad Martinez: “Cuando termine mi periodo, si hay algo que creo que va a ser la diferencia es todo lo que hicimos en educación”

La intendenta Soledad Martínez participó de la Jornada de Educación Federal de Ticmas en la Feria del Libro.

Patricio Zunini dio inicio a la charla “que ya es una tradición” celebrando contar un año más con la presencia de la intendenta Soledad Martinez, del Municipio de Vicente López, en el auditorio de Ticmas.

Martinez estuvo acompañada de gran parte de su equipo en la 50° Feria Internacional del Libro: “Tengo un gran equipo, y no porque estén acá. Tengo un gran equipo trabajando, un equipo muy profesional, muy dedicado, que además de haberse preparado y de actualizarse todo el tiempo, siempre saben un poco más que antes. También son unos enamorados de la tarea que llevan adelante, que es un condimento igual de necesario que el técnico, además de los skills que los tienen.”

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Y agregó: “Son apasionados por la educación, por mejorar lo que pasa en la escuela”. Además de destacar al “equipo ampliado” del Municipio compuesto por “las directoras, los directores, de los jardines, de las primarias, de la secundaria. Tenemos un equipo docente municipal que realmente es un lujo. Así que esa es una parte de nuestra fórmula, de por qué creo que nos va mejor que otras ciudades en lo que hacemos en educación.”

Soledad Martínez, intendenta del municipio de Vicente López

— Estuvo en el auditorio de Ticmas José Thomás, que es el secretario del Consejo Federal de Educación. El tema que surgió es que la educación en la Argentina es de las provincias. ¿Cómo hicieron ustedes para que el municipio, y no la provincia, se apropie de la educación?

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— Nos apropiamos de la educación. Soy una convencida de que los intendentes podemos hacer mucho más por la educación en nuestras ciudades que gobernamos, que no sólo estamos para arreglar infraestructuras, hacer obras. También podemos meternos, armar equipo y ver qué están aprendiendo los chicos, cómo están aprendiendo, cómo se está enseñando. Y tomamos esa decisión de recorrer ese camino paso a paso. El primer paso fue el más tradicional, arreglar escuelas, ponerlas en condiciones. Después vino una segunda etapa de pensar un poco mejor cómo podíamos sumar en la currícula y en los contenidos.

Y esta última etapa de estos dos años, podría decir, en donde la incorporación de tecnología, la alianza público-privada y todas las nuevas herramientas que hoy están a disposición en las aulas en Vicente López, es el resultado de todo ese proceso, pero también de una decisión muy concreta de hacernos cargo del futuro de los chicos de Vicente López. Creo que lo estamos haciendo.

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— Había una ministra de Educación que decía que si la sociedad no le reclama a la política por la educación; la educación no forma parte de la agenda política. Pero ustedes pusieron a la educación a la altura de la salud, a la altura de la seguridad.

— Un poco sí, un poco no. Creo que quienes tenemos responsabilidad de gobernar, somos los que definimos las prioridades, a dónde va el presupuesto, si armamos un equipo más grande, más chico, y nosotros decidimos que la educación pública sea una prioridad. Logramos que los vecinos nos acompañen en la agenda, que lo valoren, cómo se valora la seguridad en Vicente López, cómo se valora el mejoramiento del espacio público.

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Las comunidades de cada jardín y de cada escuela también. Como intendente de Vicente López siento más responsabilidad y me entusiasmó también la tarea de proponerles una agenda nueva a los vecinos. En nuestra ciudad también pensamos en educación, también nos hacemos cargo. Y año a año vamos mejorando los indicadores en la educación pública. Hay una gran diferencia entre la educación municipal y la provincial. También hacemos cosas en las escuelas provinciales para intentar que toda esta energía y todos estos buenos resultados que tenemos también lleguen a esas escuelas.

Martínez intenta dejar como su marca de gestión una mejora en la educación

— ¿Qué programas están desarrollando?

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—Los primeros pueden ser los que tenemos con Ticmas. Hace tiempo que el programa de ¡A leer en vivo! es un éxito en las colonias de verano. Y los chicos, cada vez que voy, cada verano, es un rato de pileta, pero después todos quieren ir a leer en vivo y a usar la tablet y ver cómo leen mejor. Todos entusiasmados. Tenemos programas Maker en donde los experimentos, la ciencia, la robótica, el uso de tecnología están dentro del aula. Después tenemos varios propios, pero te diría que más allá de nombrarlos uno a uno, creo que lo que tenemos es una mirada integral y un equipo que está identificando cuáles de esos programas pueden servir e implementarse. También los probamos y si hay alguno que no funciona, lo cambiamos, no nos cerramos a ninguno. Y eso es un poco todo lo que está pasando en las escuelas y en los jardines de Vicente López.

— Hace un tiempo, dijiste que si los resultados son buenos, seguimos, si son malos, cambiamos. Acabás de decir más o menos lo mismo ahora. Me gustaría preguntarte cómo analizan los datos, cuándo sabés que una política o un proyecto no está funcionando.

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— Con datos muy concretos, métricas, objetivos que tiene el equipo, con evaluaciones. No hay manera de tener información y datos si no evaluamos. Este año ya implementamos evaluaciones propias, estandarizadas en todas las instituciones. Estamos invitando a muchas escuelas privadas a que también quieran hacerlo para poder compararnos, porque no solo evaluándonos a nosotros mismos, también en la comparación con otros uno tiene y puede mejorar. Vemos resultados, vemos resultados en los programas que aplicamos con Ticmas, como el que les contaba del verano. Y a mí me da orgullo poder mostrar resultados. Hace tiempo que en Vicente López no se trabaja por feeling ni por un “me contó alguien”. Toda nuestra gestión está atravesada por los datos, tomamos decisiones en función de evidencia concreta, si no cumplimos métricas, corregimos programas, no solo en educación, en toda la gestión, y creo que eso al fin del día hace la diferencia.

— La educación tiene siempre resultados lentos. ¿La sociedad tiene paciencia para esperar los resultados?

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— Por nuestra experiencia yo creo que sí. Además de la decisión política y el compromiso de nuestro equipo, si no contáramos con los equipos de las escuelas, con las directoras, los directores, los docentes, sería más difícil o más largo el camino. Pero también tengo que decir que lo que venimos haciendo lleva muchos años. No es que de un año para el otro logramos certificar nuestras escuelas con Google y seguimos siendo las únicas escuelas públicas del país que están certificadas por Google, no hay otras. Eso es un trabajo que lleva mucho tiempo.

Sostener una misma política en el tiempo cuesta, pero a la larga ves la satisfacción de los padres en las escuelas, yo charlo mucho con ellos, ves a los chicos cómo van aprendiendo de una colonia a otra, de un año a otro. Hay que tener paciencia.

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— Hay una relación con la tecnología muy cercana. ¿Cómo es la pedagogía de incorporar tecnología en el aula?

— Te voy a dar más mi mirada como intendente. Después los especialistas pueden desarrollarlo mucho más. Creo que la tecnología vino a mejorarnos en general, por un lado. Por otro lado, que nos atraviesa nuestra vida diaria, cuando estudiás, cuando trabajás, cuando estás con tu familia, con tus hijos. Ya consumimos medios a través de otras herramientas tecnológicas. Cada vez los chicos tienen más naturalizado los movimientos del uso del celular o las tabletas. Y uno, como parte de un gobierno, tiene que incorporar esa realidad. No podés mirar para otro lado. Hoy estábamos viendo algunas cosas en la reunión de equipo, y todavía había algunos procesos en Vicente López que eran con papel, insólito todavía, pero nos deben quedar muy pocos. Lo que quiero decir es, tomamos una definición de aprovechar la tecnología en toda la gestión, que atraviese todas las áreas, el uso de tecnología y la inteligencia artificial; lo podés ver en seguridad.

Creo que en educación y en seguridad nuestro municipio ha sido pionero en el uso y en la incorporación de tecnología. Y en educación en particular la clave fue la capacitación, la formación, ese camino que es un poco más largo y que tuvimos la paciencia de esperarlo. No nos corren las elecciones. No lo hacemos por los votos, aunque cueste que algunos me lo crean. Hay programas que llevan cuatro, cinco, seis, ocho años. Entramar fue pionero, empezamos con los jardines en el nivel inicial. Después pasamos a primaria. Ahora ya estamos con programas de Entramar en la secundaria. Así que sí, es como vos decís, es una decisión de quien tiene la mayor responsabilidad, una mirada y un equipo preparado para llevar adelante ese proyecto.

— ¿Cuáles son los reclamos de la ciudadanía en términos educativos? ¿Qué te piden?

— En general, nos piden que nos hagamos cargo de la educación en otras jurisdicciones porque hay una diferencia en la importancia que le damos, en el trabajo, en los recursos. Y después creo que todas las familias y cada comunidad educativa nos piden que sigamos, nos piden más. Si hicimos un programa, que se sostenga.

El otro día me contaban en el equipo que los papás de una de nuestras primarias municipales habían dado una propuesta para ver cómo continuábamos con el programa educativo más allá de la escuela. Eso muestra que podemos trabajar en equipo con las familias y que si escuchamos la demanda de las familias y hasta de los chicos, podemos mejorar nuestra política educativa.

— ¿Cómo es el trabajo emocional con los estudiantes? En los últimos días tuvimos varias noticias, la tragedia en Santa Fe, pero también después un reto viral y hay muchos casos de bullying ¿Cómo trabajan ustedes eso?

—- Está bueno que en este ámbito podamos visibilizar las cosas que pasan porque es cierto que lo viral se entera a todo el mundo, pero todo lo que tuvimos que hacer en estos días con esas amenazas, con esas emergencias en las escuelas, creo que fue un gran llamado de atención para toda la comunidad educativa. Nosotros pudimos actuar con celeridad, con protocolos, digamos, en la emergencia. Y después tenemos un trabajo sostenido. Debemos ser de los pocos municipios en donde la educación emocional es parte de nuestra currícula, si quiere, de nuestro programa.

— ¿Ustedes trabajaron con la especialista Adela Sánchez?

—- Es una genia y es parte cotidiana de todas nuestras reuniones. Entendemos que ahí también no es solo la tecnología, no es una medida aislada, no es un solo programa, sino que hay una mirada integral. Usamos tecnología, pero también tenemos que ser responsables en el uso de la tecnología.

Somos conscientes que la realidad también, incluye otros problemas, otros factores, que necesita otro tipo de profesionales que antes por ahí no estaban en la escuela. Yo me acuerdo que hace muchos años cuando se hablaba de educación emocional, era burla, era crítica de políticos, de personas que decían, no. Y hoy para nosotros es una herramienta central para el trabajo con los docentes, de los docentes con los chicos, de chicos entre chicos.

Y creo que en el mundo que vivimos hoy y en el que están los chicos, es más que necesario.

— Me sorprende el compromiso que tenés con la educación.

— Es un tema que lo tomé como propio desde que me hice cargo de la Intendencia en Vicente López. Yo creo que así como los vecinos necesitan vivir en una ciudad segura, también necesitamos ocuparnos de la educación y que los chicos puedan estar preparados. Siempre escuchamos a políticos decir que la educación transforma vidas, que da oportunidades, que sin la educación no hay futuro. Pero nunca ninguno se sienta a contarte cosas concretas que ha hecho para que eso suceda. Y eso a mí me marca mucho.

Además, soy una persona más del hacer que del decir. Y creo que tenemos que demostrar todos los días con hechos concretos nuestro compromiso con la educación y que realmente podemos cambiar una ciudad si tenemos chicos más educados, mejor formados, si no nos da lo mismo quién está frente a un aula y con qué tipo de capacitación. Si rompemos con viejos prejuicios, que lo privado no puede estar en una escuela pública, por ejemplo. Todo eso es parte de lo que fuimos incorporando a la agenda de Vicente López. Y sí, es un tema que me apasiona, me apasiona la gestión en general, pero creo que acá, en una ciudad como Vicente López, podemos hacer la diferencia y creo que hoy somos un faro para el resto de la provincia. Ojalá que muchas de las cosas que hacemos en Vicente López se puedan replicar en el resto de la provincia de Buenos Aires. Algunas no tienen que ver con un presupuesto. Siempre cuento lo mismo, para certificar la escuela pública Google, no necesitamos una gran inversión presupuestaria. Fue un cuerpo de docentes, un equipo que se formó y ellos después forman a otros. Entonces, no es una cuestión de plata, es una cuestión de decisión y creo también de convicción.

— ¿Qué proyectos de alfabetización están llevando?

– ¡A leer en vivo!, que en realidad es de comprensión, no es de alfabetización. Después tenemos otro de lectoescritura, también curricular. Definimos nuestro programa de alfabetización ya desde los últimos años del Jardín, las escuelas primarias de Vicente López, con indicadores muy por arriba de los de la provincia, en términos de que los chicos en primer y segundo grado ya leen y escriben de la manera que lo tienen que hacer, en la provincia son años mucho más arriba que esos.

Si no pensamos en la alfabetización, es como arrancar a construir la casa por el techo y no por los cimientos. Bueno, tenemos que empezar por ahí. Y creo que desde el municipio podemos hacer mucho en ese nivel, en la alfabetización de los chicos y después seguir subiendo escalones.

— ¿En matemática también lo ven como un desafío?

– Tenemos un enfoque de ciencia, de investigación, STEAM, y eso cruza todas nuestras instituciones educativas. El desafío que tiene Vicente López es el mismo que tiene el resto del país. Los chicos tienen que aprender a leer y escribir, tienen que entender lo que leen, les tiene que ir bien en matemática. A nosotros los resultados en las evaluaciones nos va bien, pero no somos una isla.

— ¿Hay relación entre municipios en la parte educativa? ¿Hablan con los vecinos de San Isidro?

— Sí, nosotros somos de trabajar en red, de generar espacios con el municipio de San Isidro. Podemos trabajar con el de Junín, aunque parezca mentira que está mucho más lejos. Compartimos algunos programas y compartimos experiencias. Converso con todos los intendentes. Además trato de convencerlos de que hagan más por la educación, así que también tengo como una tarea militante de convencerlos, pero hay trabajo en red. Y creo que también nos enriquece, porque no somos dueños de la verdad, no sabemos todo. En algunas cosas estamos mejor, pero hay gente haciendo cosas interesantes en educación y vale la pena escucharlos.

— Imaginemos que hoy es el último día de tu mandato. El estudiante de Vicente López, ¿con qué querés que se quede de vos?

— El otro día me encontraba en la secundaria municipal, la secundaria Paula Albarracín, que es gestión municipal, pública, y los chicos se preparan para el bachillerato internacional, para el IB. Y me contaban los directores que, obviamente, es opcional, los chicos eligen eso, pero la cantidad de horas que se quedan en la escuela después de hora para preparar el bachillerato y lo cómodos que se sienten adentro de la escuela y las ganas de aprender que tienen, para mí es una de las mejores noticias y uno de los mejores legados que puedo dejar, que es que los chicos de Vicente López se sientan plenos y felices y contenidos y que, además, aprendan en la escuela de Vicente López.

Me parece que eso es un montón. Me dio mucha alegría y me llena de orgullo porque cuando termine mi periodo, si hay algo que creo que va a ser la diferencia es todo lo que hicimos en educación. Después está la seguridad, pero esto le va a transformar y le va a mejorar la vida a muchísimos chicos de Vicente López. Así que espero que cuando sean mucho más grandes y yo mucho más vieja, me lo recuerden.