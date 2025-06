¿Tu hijo no sabe qué estudiar? Estrategias para ayudarle a encontrar su camino

Desde juegos infantiles hasta habilidades digitales y educación técnica, existen múltiples formas de apoyar la búsqueda vocacional de los hijos sin imponer decisiones.—(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando Angelina Rivera tenía ocho años, soñaba con convertirse en científica. Le fascinaban los insectos, las rocas y todo lo relacionado con la naturaleza. Sin embargo, una experiencia durante un viaje familiar a Honduras le cambió la perspectiva, pues su su padre fue detenido e interrogado por la policía, y aunque todo se resolvió sin consecuencias legales, aquel momento marcó profundamente su infancia. Desde entonces, comenzó a preguntarse por qué las personas eran tratadas de forma diferente según su aspecto o nacionalidad.

Ese episodio recopilado por The Associated Press, aunque traumático, le dio un nuevo rumbo a su vida. Hoy, Angelina tiene 22 años, estudió relaciones internacionales y trabaja como asistente en el Consulado General de Japón en Detroit. “Cuanto más intentaba explorar diferentes intereses, descubrí que me resultaba difícil ignorar ese impulso, ese llamado a dedicarme a la diplomacia”, afirma. Su historia ilustra que la vocación puede surgir tanto de pasiones tempranas como de experiencias significativas, y que descubrirla no siempre es un camino lineal.

En un entorno laboral cada vez más diverso y tecnológicamente cambiante, acompañar a niños y adolescentes en la búsqueda de su vocación profesional se ha convertido en una tarea crucial para madres, padres y docentes. Desde fomentar la curiosidad en la infancia hasta promover el pensamiento crítico en la adolescencia, son muchas las acciones que pueden marcar la diferencia en cómo una persona descubre su lugar en el mundo laboral.

Infancia y el juego como brújula vocacional

Hablar con los hijos sobre sus intereses y habilidades es el primer paso hacia el autoconocimiento profesional.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infancia es un terreno fértil para el descubrimiento de intereses, habilidades y preferencias. Según Jennifer Curry, profesora en la Universidad Estatal de Luisiana, los niños comienzan a tener ideas preconcebidas sobre las profesiones desde los cinco años. Por eso, recomienda ofrecerles una amplia exposición a distintas ocupaciones sin imponer límites basados en género, raza u origen.

Observar cómo los niños juegan puede ofrecer pistas valiosas. Si disfrutan construir con bloques, puede ser un indicio de afinidad con la ingeniería, la arquitectura o el diseño. Si juegan a ser médicos, es útil hablarles también de las enfermeras, los técnicos de rayos X o el personal administrativo que también forma parte del entorno hospitalario. “El objetivo no es que elijan una carrera, sino que comprendan que hay muchas posibilidades”, explica Curry, asesora del programa infantil “Skillsville” de PBS.

Además del juego libre, los libros, programas de televisión y conversaciones cotidianas pueden ser herramientas eficaces para ampliar su visión del mundo profesional. En este sentido, el especialista en relaciones públicas Curtis Sparrer escribió un libro infantil sobre su propia profesión para mostrar a los más pequeños caminos menos convencionales. “Cuando entiendes lo que te gustó y por qué te gustó, puedes empezar a enfocarte en tu pasión”, señala.

Adolescencia, del interés a la decisión informada

En la adolescencia, la exploración activa de profesiones puede facilitar una decisión informada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la adolescencia, las inquietudes suelen cambiar y madurar. Por ello, resulta valioso fomentar experiencias prácticas que les permitan conocer diversas áreas profesionales. Talleres extracurriculares, cursos de verano, entrevistas a especialistas y hasta trabajos temporales pueden ayudar a los jóvenes a visualizar su futuro de forma concreta.

En esta etapa, la tarea de madres y padres consiste en acompañar, no imponer. El papel ideal es el de guía y facilitador: brindar información, ayudar a contrastar expectativas con realidades, y crear espacios de escucha sin juicio. Forzar una decisión o desestimar sus intereses puede llevar a elecciones poco auténticas. “Es mejor perder un ciclo escolar por cambiar de carrera que perder la vida trabajando en algo que no te gusta”, señala una máxima cada vez más reconocida entre expertos en orientación vocacional.

También es importante hablar de forma clara sobre temas prácticos relacionados con las carreras de interés: estilo de vida, campo laboral, posibilidades de especialización, nivel de ingresos promedio, oportunidades de crecimiento y planes de estudio. Así, los jóvenes podrán tomar decisiones más informadas y realistas.

Hoy en día, las opciones profesionales no se limitan a las carreras universitarias tradicionales. De hecho, muchos adolescentes cuestionan el modelo de educación superior de cuatro años, debido a los altos costos, el endeudamiento y la incertidumbre laboral. En contraste, los programas vocacionales y técnicos están experimentando un auge sostenido.

Según datos del National Student Clearinghouse, la matrícula en programas técnicos de dos años ha superado los niveles anteriores a la pandemia. Carreras enfocadas en oficios especializados como carpintería, mecánica, soldadura, salud y tecnologías de la información están ganando terreno, en parte porque combinan formación práctica con inserción laboral rápida y salarios competitivos.

“La educación técnica y profesional ya no es vista como una opción de segunda categoría”, asegura Catherine Imperatore, directora de investigación en la Asociación para la Educación Profesional y Técnica. De hecho, muchas escuelas secundarias en Estados Unidos han reincorporado asignaturas optativas orientadas a estas áreas, lo que permite a los jóvenes explorar nuevos horizontes más allá del camino universitario tradicional.

Claves para acompañar la búsqueda vocacional

La educación técnica y vocacional está ganando popularidad entre los jóvenes por su enfoque práctico y su rápida inserción laboral. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ayudar a un hijo o hija a encontrar su vocación no se trata de planearle la vida, sino de facilitarle el camino hacia el autoconocimiento. Estos son algunos consejos prácticos para lograrlo:

Escúchalo sin juicios: Conversa sobre sus aspiraciones, figuras que admira y estilo de vida deseado. Evita imponer tu visión del éxito. Reconoce sus gustos e intereses: La vocación se construye sobre una combinación de habilidades, pasiones y valores. Fortalece sus habilidades: Aunque no estén directamente relacionadas con su carrera deseada, las habilidades complementarias siempre suman. Identifica su estilo de aprendizaje: Saber si es visual, auditivo o kinestésico puede ayudarlo a estudiar mejor y tomar decisiones informadas. Comparte experiencias de otros: Conocer testimonios de estudiantes, egresados y profesionales puede dar mayor perspectiva. Investiguen juntos: Revisen planes de estudio, especializaciones, intercambios, bolsas de trabajo y ferias de empleo. Ofrece herramientas objetivas: Un test de orientación vocacional puede ser útil para clarificar el panorama sin presiones externas.

Encontrar la vocación profesional es uno de los procesos más significativos —y complejos— en la vida de cualquier persona. Para los jóvenes, este proceso puede estar lleno de dudas, temores y cambios de rumbo. Por ello, el acompañamiento respetuoso de madres, padres y docentes es clave para ayudarles a tomar decisiones genuinas y satisfactorias.

En un mundo en transformación constante, las oportunidades profesionales son cada vez más diversas. Por eso, más que presionar para elegir “la carrera correcta”, el mejor apoyo que un adulto puede ofrecer es enseñarles a conocerse a sí mismos, a adaptarse y a tomar decisiones con información, confianza y libertad.