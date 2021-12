“Hoy no es posible la transformación digital en AL”: Manuel Álvarez Trongé en el Congreso Ticmas de la CDMX

(Foto: Ticmas)

El pasado miércoles 1 de diciembre arrancó el Congreso Internacional de Innovación Educativa, también conocido como Congreso Ticmas. En el encuentro participarán más de 50 exponentes en materia de educación en América Latina.

Mediante conferencias, paneles y mesas de discusión, los expertos abordarán las condiciones educativas de Latinoamérica de cara a la pandemia de COVID-19, con la cual se estimó que más de 100 millones de niños y niñas de la fueron impedidos de asistir a clases, situación que acrecentó las brechas educativas.

Durante su conferencia titulada ¿Es posible la transformación digital en la educación de Latinoamérica?, en la cual participaron Manuel Álvarez Trongé (Educar2050, Argentina), Alejandro Almazan (Google México) y Adolfo Rodríguez Guerrero (Especialista en Educación de la UNESCO México).

Rodríguez Guerrero apuntó que la innovación digital debe institucionalizarse en los sistemas educativos de América Latina con el fin de mejorarlos. Por su parte, el representante de Google señaló que las innovaciones deben aprovecharse en el aula para democratizar el acceso de la tecnología en el ámbito educativo, tanto para los docentes como para los alumnos.

Por su parte, Álvarez Trongé expuso que en la región siguen imperando las desigualdades y las brechas en la región en cuanto a la innovación educativa y la transformación digital. “Hoy no es posible la transformación digital en América Latina. Tenemos que hablar con la verdad; poco más de 200 millones de habitantes en AL no usa internet”, puntualizó y recalcó en que aún no se conocen con exactitud el “tsunami” que dejaron los cambios surgidos a raíz de la pandemia en materia educativa.

El especialista en Educación de la UNESCO secundó las precisiones realizadas por Álvarez y destacó la importancia de conocer las diferencias de condiciones al momento de abordar el tema de la innovación digital, pues esta implica un cambio cultural, el desarrollo de capacidades y de infraestructura.

“En América Latina estamos entre dos grandes vertientes, primero el de la inclusión y equidad, de lograr que toda la población que no está conectada, lo esté... de conectar a niños y niñas y , por otro lado, en la necesidad de innovar para generar capacidades de desarrollo”, explicó Adolfo Rodríguez.

Al respecto, Alejandro Almazan señaló que la transformación digital, derivada de la pandemia de coronavirus, ocurrió como nunca antes “se hubiera pensado”, sobre todo en cuanto a los sistemas de clases híbridas o con formatos mixtos.

“A lo que nosotros nos compete es democratizar la tecnología. Es muy bonito ver cómo los docentes se han capacitado para poder dar sus clases [...] Estás tecnologías complementan la experiencia de aprendizaje”, detalló y destacó que en México se han sumado 20 millones de alumnos y docentes que usan las plataformas del gigante del internet.

Asimismo, dio a conocer que las herramientas desarrolladas por Google en el ámbito educativo son las mismas que se han utilizado en México y en países desarrollados como Japón, pero que los retos en cuanto a la equidad y a la conectividad “son muy agudos en nuestra región”.

Finalmente, Adolfo Rodríguez resaltó que las tecnologías tienen un gran potencial para lograr los objetivos mundiales en materia de trabajo, pobreza, medio ambiente y educación, de acuerdo con organismos de talla internacional, como la UNESCO y la ONU. Sobre este tema, recalcó que las tecnologías también deben ayudar a la ciudadanía con el manejo de la pandemia de coronavirus y que también deben aportar a la enseñanza.

