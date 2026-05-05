Primera Jornada del VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas: un día de debates, emociones y reflexiones sobre el futuro de la educación en América Latina

En una tarde soleada en la Ciudad de Buenos Aires, en la Feria Internacional del Libro, el auditorio de Ticmas se colmó de público para ser parte de la primera Jornada del Seminario de Innovación Educativa que por séptimo año consecutivo convoca a referentes y funcionarios de América Latina para poner la educación en el centro del debate.

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo de Sandra Chica, Chief Business Officer de Ticmas para América Latina: “Serán tres días donde vamos a abordar muchos temas. Vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de formación docente, de habilidades fundamentales como la lectura, de tecnología, de pedagogía, pero sobre todo vamos a hablar de propósito”

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“Si hoy le preguntamos a un niño ¿Por qué vale la pena aprender? quizás muchos no sabrían qué responder. Y eso no es problema de ellos, es un llamado para nosotros”, alertó Chica. Y agregó: “Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta tecnología, tantas herramientas, tantas oportunidades, pero tampoco tantos desafíos con el aprendizaje, con la motivación, con la conexión por el conocimiento. Y es desde esta lógica que nace este Seminario”.

“Nosotros como empresa desde Ticmas estamos profundamente comprometidos con la educación de la región”, celebró Chica. Y destacó: “Aprender debe volver a ser una experiencia significativa”, para finalizar : “Ojalá que no vengamos a solo escucharnos, vengamos a cuestionarnos; a construir, a salir diferentes.”

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La ex ministra de Educación de Colombia María Victoria Angulo inauguró el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria del Libro

Emocionar, apasionar y gestionar

La conferencia inaugural estuvo a cargo de la ex ministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo con el título “Educación, sociedad y futuro: debates abiertos en América Latina”. Una propuesta para pensar “debates apasionantes” desde la primera infancia a la educación superior

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La exministra y consultora internacional aseguró que América Latina se encuentra en un momento de proponer oportunidades para que participen diversos actores que incluyen a los educadores, la sociedad, las empresas y los gobiernos; y así crear una agenda propia. Angulo inició con dos temas claves “La paradoja del aprendizaje”: ¿Cómo aseguramos trayectorias educativas completas y con sentido para una generación que aprende con inteligencia artificial y, al mismo tiempo, no alcanza los aprendizajes básicos?

Y en segundo lugar “La velocidad del cambio”: ¿Está nuestra educación preparándose al ritmo de una región que cambia su demografía más rápido de lo que reforma sus instituciones?

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“Los líderes en educación tocamos vidas, intangibles; que se mueven por el corazón”, aseguró Angulo para destacar que es un rol con alta sensibilidad política, pero que es mejor saber que hay que tomar decisiones que permitan reformas aún en restricción fiscal. La especialista también puso el foco en las ventanas demográficas que están obligando a repensar la organización de las escuelas, el rol de los docentes, tutores y orientadores; como así también el impacto en las universidades donde las generaciones comienzan a entrecruzarse a partir del aprendizaje a lo largo de la vida y los cambios de campus y formas de entender lo educativo.

“No logramos cosas que emocionen a los chicos lo suficiente para que impacte en las aulas”, reflexionó Angulo y la pregunta es “¿Cuál va a ser ese cambio?”. La referente en educación con impacto internacional señaló cinco debates abiertos para pensar a nivel regional: La primera infancia, la cual “es vital, ya que no lo podemos desconectar de toda la trayectoria educativa”, la Deserción y Educación Media, el Aseguramiento de la calidad educativa, la Flexibilidad y Trayectorias no lineales, y los Reconocimientos de aprendizajes; un punto sensible a nivel regional.

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Por último destacó cinco capacidades que son vitales en educación: Gobernanza multinivel, Escuela como territorio expandido, Desarrollo docente y Liderazgo, Uso efectivo de los recursos y Sistemas de información para decidir. Además aseguró que existen tres decisiones clave para los próximos años: Cerrar las brechas de aprendizajes y reformar la educación media, definir una postura clara para el uso de la tecnología en el aula y avanzar hacia un sistema articulado de cualificaciones.

“Ojalá que quienes trabajamos en educación sumemos y no fragmentemos. Hay que seguir en la cancha y en el campo. Con un lenguaje claro para los estudiantes, a las familias desde la evidencia”, insistió Angulo.

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Gloria Figueroa participó en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria del Libro

Tecnología que enseña, escuela que transforma

Gloria Figueroa, Directora General de la Organización San José de las Vegas (Colombia), Lucía Mauritzen, Directora Ejecutiva de Chicas en Tecnología (Argentina) y Melina Masnatta, Emprendedora, Investigadora y Autora, Impacto educativo y Universidad de San Andrés (Argentina) conformaron el primer panel en el inicio de las jornadas del VII Seminario de Innovación Educativa.

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“Nuestra base siempre tiene que ser la pedagogía. Tenemos que pensarnos desde el aprendizaje. En la historia de la educación, la enseñanza siempre fue el centro. Ahora, el gran reto que tenemos con las tecnologías son las que nos llevan al principio pedagógico”, inició Gloria Figueroa.

Lucía Mauritzen participó en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria del Libro

Lucía Mauritzen destacó: “La intención pedagógica va por delante de la tecnología”. Y señaló que la tecnología debe ser un medio y no como un fin, y subrayó que “la exploración y el desarrollo de capacidades” pueden permitir obtener el mayor potencial.

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“Estamos en un momento en el que las personas que trabajamos en educación estamos muy abrumadas”, se sinceró Melina Masnatta e indicó que los desafíos en la salud mental que enfrentamos en la actualidad hacen que lo pedagógico sea no solo estratégico sino también ético a lo largo del tiempo.

“Parece que la pantalla es la nueva escuela, y parece que está abierta a todo el mundo. Pero recibimos estudiantes que están acelerados. Tenemos un desafío enorme con la interacción que tenemos con la tecnología”; planteó Masnatta y celebró el trabajo de Ticmas en pensar la tecnología desde un propósito educativo.

Melina Masnatta participó en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria del Libro

Figueroa también puso énfasis en el reto de pensar el rol docente desde una nueva formación “donde la tecnología esté al servicio de ellos. Entender el para qué de las tecnologías en educación. Traerlas, bajarlas, impulsarlas, ver el contexto. Y el reto de un maestro que sí quiere aprender, pero que sí queremos darle el tiempo”.

“Estamos en un contexto donde la tecnología más allá de ser vista como herramienta, hoy es entorno”, subrayó Mauritzen e insistió en la necesidad de desarrollar la capacidad metacognitiva y el pensamiento para entender a qué nos enfrentamos; un desarrollo que es a largo tiempo.

“No podemos pelear contra una realidad, pero sí podemos disponer de las formas y los tiempos”, subrayó Figueroa y destacó la importancia de pensar proyectos tecnológicos que permitan tomar decisiones públicas, institucionales ante el uso de IA y exposición a pantallas. “Nuestros jóvenes deben egresar del colegio con un pensamiento crítico del uso de las tecnologías digitales”, insistió Figueroa.

Mauritzen agregó la importancia de insistir en “la creatividad” en el aprendizaje para lograr el pensamiento crítico. Por último, Masnatta también retomó la importancia del agenciamiento “que las personas se hagan cargo de su propio aprendizaje” en especial desde el mundo adulto.

Tomás Balmaceda participó en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria del Libro

Educar a los nativos digitales

La segunda presentación del día estuvo a cargo del Dr. en Filosofía Tomás Balmaceda, profesor de la Universidad de San Andrés. A partir de cinco consejos y aprendizajes, Balmaceda invitó a los presentes a pensar en el uso de la tecnología a partir del día a día y el aula en vínculo con la comunidad.

“A los filósofos nos encanta hablar de definiciones, es nuestra materia prima. Tratar de definir qué es el pensamiento crítico nos llevó a convocar una hackathon”, contó Balmaceda y destacó que “fueron los estudiantes quienes trajeron las ideas más interesantes”

“No existen los nativos”, planteó Balmaceda poniendo en crisis justamente el título de su presentación y destacó que existe el error de que la mera exposición a algo implica un aprendizaje, como así también no es una cuestión etaria. La segunda cuestión es considerar que “Pensar sigue siendo el núcleo”; un pensamiento de ramillete con diversas perspectivas como por ejemplo el ejercicio de incluir un club de lectura que impacta en la cursada de una materia. “El pensamiento crítico implica la concentración, la pregunta de si algo es real, es tener un propio punto de vista. Pensamiento crítico son muchas cosas”

En tercer lugar, Balmaceda planteó: “Evitar la tecnofilia y la tecnofobia. La prohibición tradicional tiene más que ver con la lógica de lo analógico que de lo digital”y recalcó que tampoco es válida la “celebración por la celebración”. La cuarta de las recomendaciones es “Sin fricción, no hay aprendizaje. Muchas de las habilidades requieren pausas, esfuerzos. Sin fricción no hay pensamiento. Cuando busco un mundo sin fricción es porque quiero que alguien piense por mí”.

Por último destacó: “Tenemos que enseñar criterio”. Se trata de enseñar a tomar decisiones y no delegar; incluso a encontrar errores. “El objetivo del aula no es que sepan utilizar la tecnología. Nosotros como docentes no tenemos que ser una fábrica de usuarios; sino que entiendan cuándo tienen que confiar, cuándo tienen que delegar a una IA.Debemos resistir, el mundo nace de la escuela”, cerró Balmaceda su presentación que generó un momento de reflexión entre todos los presentes.

Luis Bogado participó en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria del Libro

Una enseñanza integral: el caso de Misiones

En una conversación estratégica, el Director Ejecutivo del SPEPM (Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones), Luis Alberto Bogado dialogó con Patricio Zunini para compartir la experiencia donde se unen virtuosamente lo público y lo privado.

“En la Argentina, pero fundamentalmente en Misiones, nosotros tomamos la educación como pública; sí existe la gestión privada de la misma, pero siempre es pública”, explicó Bogado. “Una de las particularidades de la gestión pública y privada es que nacieron desde las periferias, donde está la necesidad. Se viene desarrollando desde hace décadas esta interacción virtuosa que pone lo mejor de sí”, celebró Bogado al mencionar los diversos actores desde las familias, aulas, iglesias, el Estado y diversos actores privados y donde “cada uno de los actores pone lo que tiene que poner.”

Bogado además destacó la alianza del SPEPM con Ticmas para trabajar en la alfabetización en lengua, matemática y alfabetización digital en Misiones. Y destacó que la escuela es un lugar sagrado porque es “donde se produce el conocimiento” y planteó que es un ámbito que se está resignificando ante el desarrollo tecnológico y las nuevas capacidades claves de este presente y futuro.

Desde SPEPM trabajan con Ticmas a través de la propuesta ¡A leer en vivo! en articulación con la red de Escuelas Innova y Silicon Misiones pensando siempre la educación desde una mirada integral. “Hoy el sujeto del aprendizaje ha cambiado por la irrupción de la tecnología y el entorno”, reflexionó y celebró que lograron que los estudiantes pierdan el miedo a lo tecnológico y se apropien de las herramientas en el ámbito educativo.

Irma Ibarra participó en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria del Libro

¡A leer en vivo!: Tecnología e IA al servicio de la fluidez lectora

La especialista en Contenido y Negocio de Ticmas México, Irma Ibarra, comenzó su disertación planteando la importancia de entender la trayectoria individual de cada estudiante y de aprender de los errores a la hora de obtener evidencia y diseñar una tecnología al servicio del aprendizaje.

“En Ticmas trabajamos para darle a los docentes las herramientas que necesitan”, aseguró y remarcó que acompañan a quienes están frente a las aulas y los espacios no formales para su evolución hacia un rol más estratégico. Además dedicó unos minutos a explicar cómo fue cambiando la idea de “leer bien” y la clave de entender qué y cómo medir .

“La pregunta ya no es cómo enseñamos a leer sino cómo logramos que se interesen por la lectura”, destacó Ibarra quien invitó a descubrir la cabina de ¡A leer en vivo! en el stand de Ticmas en la Feria Internacional del Libro.

Eduardo Levy Yeyati participó en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria del Libro

La escuela ante la IA: el conocimiento que no se puede descargar

“Cuando pensás de inteligencia artificial tenés que sacar el tic de que hablás de inteligencia. Es un sistema de predicción, son datos, imágenes y sonidos”, comenzó explicando el profesor plenario de la Universidad Torcuato di Tella, Eduardo Levy Yeyati en el auditorio de Ticmas.

Y subrayó la importancia de poder entender que la IA no sale de lo que ya está documentado. “Nuestro conocimiento tiene una doble naturaleza. Hay cosas que aprendemos leyendo, y otras que las aprendemos no leyendo”, subrayó y puso ejemplo de que a esquiar no se aprende en un libro. Y aseguró: ”La paradoja de la IA es que por tener todo servido es que nos emprobrezcamos en conocimiento.”

Yeyati también reflexionó sobre el rol de los adultos para crear las condiciones de aprendizaje para los niños y jóvenes, donde la interacción, la prueba y error, el juicio de valor son fundamentales. “La IA sabe que es un conocimiento documental”, destacó.

“El problema de la formación docente se ha globalizado”, reflexionó Levy Yeyati y destacó la importancia de enseñar a los docentes a usar la IA de forma central en la currícula e insistió con la transferencia que genera el docente con sus alumnos; lo irreductible que no puede ser reemplazada. “Hay que resistirse a pedirle a la IA mandame el producto final”

Carolina Franco participó en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria del Libro

Gobernar la escuela que viene

Un panel compuesto por Carolina Franco Giraldo, secretaria de Educación Alcaldía de Medellín (Colombia), Homero Meneses, secretario de Educación Pública de Tlaxcala (México) y Mercedes Miguel, ministra de Educación Ciudad de Buenos Aires (Argentina) puso el foco en la educación desde la gestión y el impacto a escala.

Carolina Franco Giraldo comenzó contando a los presentes cómo Medellín va a ser la próxima capital mundial del libro a partir del foco que trabajan en la ciudad en la alfabetización, la fiesta del libro y a partir de su amplia red de bibliotecas públicas.

Mercedes Miguel participó en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria del Libro

“Con Buenos Aires Aprende que es un plan a cuatro años con metas de logro que es mejorar el nivel de aprendizaje de todos los niños y niñas de la ciudad, con un foco muy prioritario en alfabetización, en lengua, en matemática y en bienestar socioemocional; que lo consideramos un eje estructuralmente necesario para que suceda el aprendizaje”, explicó Mercedes Miguel y destacó que su gestión trabaja en una política de transformación 360 que también impacta en el cambio del diseño curricular y la acción directa que están trabajando con el uso de pantallas en las aulas.

Por su parte, Homero Meneses alertó que “El tema de la formación docente implica grandes retos. En México hemos ido siempre atrás. Nos estuvimos formando con programas de los 70. Vamos en términos de formación docente una generación atrás respecto a las reformas”

Carolina Franco Giraldo destacó que desde Medellín vienen trabajando con los docentes no solo en términos de bienestar económico como el trabajo que realizaron con las cajas de compensación sino que también con programas donde: “Tenemos un proyecto de acompañamiento a los maestros donde los acompañamos en temas de salud mental, habilidades socioemocionales, precisamente para acompañar de manera integral a ese ser humano.”

Homero Meneses participó en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria del Libro

Meneses subrayó la importancia como funcionarios de la continuidad de políticas públicas y señaló que un chico que inició su escolarización en el año 2000 en México ya atravesó tres grandes reformas que cambian la manera de observar su trayectoria por lo que también se da la necesidad de empezar a evaluarse internamente como nación: “¿Para qué queremos el conocimiento y qué queremos aprender? ¿Qué es mejora?.”

Al respecto, Franco Giraldo celebró que en Medellín han tenido programas de impacto ya sea educativos y de formación docente que trascendieron administraciones públicas lo que permite una planificación y transformación a lo largo del tiempo.

Por último, la ministra de educación porteña señaló “Creo fervientemente en la planificación sistémica. Me considero más una jardinera” y aseguró que se trata de sembrar semillas donde los docentes “son los agentes de cambio”.

Alison Elias, de la Fundación FIFA, visitó el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro

De la cancha al aula

La Líder del Programa de Educación Digital de la Fundación FIFA (México), Alison Elías, presentó en el auditorio de Ticmas una disertación sobre “El fútbol como motor de innovación educativa y desarrollo de habilidades del siglo XXI”.

“Los sistemas educativos cambian más lento que el mundo”, aseguró Alison y destacó como el deporte- y en particular el fútbol “el deporte rey”- genera una motivación extra y valiosa para el aprendizaje. A partir de un recorrido histórico donde el fútbol funcionó como bandera de la paz ante diversos conflictos, el fútbol se construyó como herramienta también para la educación.

“En este momento hay más de 100 países que están utilizando el deporte para el desarrollo”, destacó. “El fútbol es una cancha perfecta para aprender, pero no se está utilizando todo lo que se quisiera”, planteó Elías y destacó el impacto en el empleo futuro que puede tener la educación del presente, en términos de saberes y capacidades.

Alison explicó el ágil funcionamiento del Programa de Educación Digital de Fundación Fifa y destacó la importancia de trabajar con los docentes en términos de formación; además de acompañar con el equipamiento tecnológico.

El arquero de la selección campeona del mundo en 1978 visitó el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro

Fillol, un campeón en el aula

El campeón del mundo de 1978, Ubaldo Matildo Fillol, cerró la primera jornada del VII Seminario de Innovación Educativa para contar su experiencia en la campaña “Volver a Estudiar” (OEI-FAA).

Fillol, a los 75 años, retomó sus estudios secundarios y en 2025 rindió su primer examen de geografía con un diez. “Gracias al fútbol, recorrí el mundo y me sentía incomunicado. Salía y quería hablar y no podía. Después de jugar al fútbol me dediqué a la docente, y si bien todavía la ejerzo le decía a los chicos que tenían que estudiar”, planteó el campeón del mundo y contó que la educación era algo que “lo perseguía.”

“Dije tengo 75 años, pero me auto convencí mentalmente con una frase: Nunca es tarde y a partir de ahí empezamos”, aseguró ante el aplauso y emoción de todos los presentes. Y contó cómo su admiración a lo largo del tiempo por César Luis Menotti que en 1973 ya decía “El fútbol y la cultura van de la mano.”

“La toma de decisiones puede ser gloriosa o desastrosa. Yo me guié fundamentalmente sin tener esa escuela básica; era otra época la mía. Y en mi mejor momento que fue en el 78 , cuando la prensa del mundo me decía sos el mejor. A mí eso no me movilizaba, lo que me movilizaba era superar lo que había hecho en la copa del mundo”, aseguró. Y destacó: “Hoy me quiero superar como persona, por eso estudio.”

“Siento mucho dolor cuando maltratan a un maestro. Venero a los maestros del deporte y de los estudios”, reflexionó y agregó que el “Estudio es beneficio total para mí y para mi familia, ser más culto”.

“La gran salvación cultural a nivel mundial es estudiar. Y si dejaste el estudio es volver al estudio. A mí me salvó el fútbol porque atajaba bien. Pero si no tenía la pelotita qué hubiese hecho. Me gustaría que una vez que me reciba recorrer mi país y el mundo”, reflexionó.