"Cuando apliqué, ni siquiera me daba la opción de hacerlo porque los menores de edad no están habilitados para hacer el trámite convencional. En julio del año pasado me tuve que poner en contacto con el director de la maestría en enseñanzas de matemática y entonces pude comenzar el proceso. Fueron varios exámenes, tanto de idiomas como de conocimientos, la presentación del currículum y entrevistas. Por suerte, lo pude lograr", dijo Dafne en una conversación telefónica con Infobae desde México.