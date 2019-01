-Tuve buenos profesores que me ayudaron. En general con mis compañeros de la carrera no era un gran motivo de discusión el tema del promedio, porque muchos estudiantes del área tienen promedios altos. Si bien yo me gradué con promedio 10, una de mis compañeras terminó con promedio 9.88, y el año anterior hubo un egresado con promedio 9.92. A los que sí les parecía escandaloso era a mis amigos que no eran de la facultad. Le sacaban fotos a mi analítico y lo subían a Instagram o cosas así.