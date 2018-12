"¿Por qué te cuento todo esto?", se detiene. "Porque ser superdotado sí fue beneficioso para mi vida, rotundamente sí. Me permitió sobrevivir y que lo haga mi familia, reinvertarme en cada dilema que tuve y terminar siendo una mejor versión de mí mismo. La superdotación no es solo facilidad para el cálculo. Es también una mayor intensidad para sentir y para amar, para disfrutar de cada aspecto de la vida con una fruición poco común. Disfruto enormemente de cosas que para otros son absolutamente cotidianas y eso no me vino de fábrica. Fue un proceso largo que me llevó más de cuarenta años".