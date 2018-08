Ante la consulta sobre si la solución que pretenden es despedir docentes, desde el Palacio Pizzurno se apuran a responder que no, que eso ni siquiera está dentro de su campo de acción. "Por eso hay que entender que esto no es una paritaria. El Gobierno paga los salarios, pero no es el empleador. La planta docente ya depende de las universidades que, en algunos casos, están mal administradas. Es imprescindible avanzar en la planificación del sistema", explican.