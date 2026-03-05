La guerra con Irán ha sido un éxito operativo asombroso

Un miembro de la tripulación de la cubierta de vuelo señalizando un avión F-35 en un portaaviones, en esta imagen obtenida de las redes sociales difundida el 28 de febrero de 2026 US CENTCOM via X via REUTERS

El 4 de marzo, un piloto de la Fuerza Aérea de Israel se convirtió en el primer miembro de su servicio en lograr un derribo aire-aire en más de 40 años. Difícilmente fue una pelea justa. Su F-35, uno de los aviones de guerra más avanzados del mundo, derribó un Yak-130 iraní, diseñado originalmente como un avión de entrenamiento. “Los estamos golpeando mientras están en el suelo”, declaró Pete Hegseth, secretario de guerra de Estados Unidos, “que es exactamente como debería ser”.

El desigual encuentro encarna la campaña estadounidense e israelí en su conjunto. A nivel político, los funcionarios estadounidenses han ofrecido justificaciones dudosas y, a veces, contradictorias para la guerra, así como objetivos bélicos que cambian a diario. Por el contrario, la campaña militar evidencia una planificación cuidadosa, un poder de fuego masivo y un éxito abrumador.

En un video publicado el 3 de marzo, el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central del Pentágono (CENTCOM), que supervisa las operaciones militares en el Medio Oriente, afirmó que en cuatro días Estados Unidos había atacado casi 2.000 objetivos, incluidos 17 barcos, entre ellos un submarino. También el 3 de marzo, un submarino estadounidense parece haber atacado y hundido una fragata iraní cerca de las aguas de Sri Lanka, a unos 3.000 km de Irán (ver video abajo), el primer uso de un torpedo por parte de Estados Unidos desde 1945. El primer día de la guerra tuvo “casi el doble de escala” que el ataque de “conmoción y pavor” de Estados Unidos contra Irak en 2003, dijo el almirante Cooper. El bombardeo de Israel es aún más intenso. El país está atacando alrededor de 1.000 objetivos al día, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), un ritmo de bombardeo facilitado por aviones cisterna estadounidenses que reabastecen a los aviones israelíes.

La disposición de Estados Unidos e Israel a iniciar la guerra a plena luz del día el 28 de febrero estuvo influenciada por la oportunidad de matar al ayatolá Alí Khamenei, líder supremo de Irán. La audacia reflejó el pésimo estado de las defensas aéreas de Irán, que fueron desmanteladas en su mayoría en la guerra de 12 días del año pasado. Después de la primera ola de ataques —que, para preservar un elemento de sorpresa, fueron realizados por misiles de largo alcance disparados por aviones furtivos y barcos de guerra distantes— Estados Unidos e Israel han podido posicionar sus aviones sobre sus objetivos. Eso les permite usar bombas guiadas más baratas y numerosas en lugar de depender de municiones de largo alcance escasas y costosas. “Tenemos un arsenal casi ilimitado” de estas, presumió Hegseth.

Oficiales israelíes bromean diciendo que, a diferencia de sus ataques anteriores contra Irán, esta es una “guerra en inglés”, planificada en sintonía con Estados Unidos. Las discusiones comenzaron el verano pasado, después de la guerra de 12 días, pero los planes de ataque conjunto se desarrollaron después de que Eyal Zamir, jefe de estado mayor de las FDI, visitara el Pentágono en enero. Los dos países han dividido a Irán en grandes zonas que llaman áreas de operación de misiles balísticos, o BMOA. Israel se encarga del oeste y centro de Irán, incluyendo Teherán, la capital; Estados Unidos se encarga del sur de Irán y sus aguas adyacentes. Israel vuela principalmente sobre Siria; Estados Unidos vuela principalmente desde bases jordanas y desde el USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo y el USS Gerald Ford en el Mediterráneo.

Aunque ambos países están atacando lanzadores de misiles (“cientos”, según el almirante Cooper), la división del trabajo es una de las razones por las que Israel se ha centrado en objetivos del régimen. Estos incluyen una reunión de la Asamblea de Expertos, un organismo para elegir al próximo líder supremo, el 3 de marzo, y fuerzas paramilitares Basij el 4 de marzo. Mientras tanto, Estados Unidos se ha concentrado en la marina de Irán. La división también refleja el apetito de riesgo relativo de cada país, dice Martin Sampson del IISS, un centro de estudios, quien sirvió como mariscal del aire en la Royal Air Force, con Israel dispuesto a volar aviones monomotores a gran profundidad en Irán, donde los equipos de búsqueda y rescate tendrían dificultades para recuperar a los pilotos derribados.

Los planes de guerra involucran varias fases. Dos han sido implementadas. La primera fue el ataque de apertura el 28 de febrero. La segunda fueron las 100 horas subsiguientes, en las que Israel atacó sus objetivos de mayor prioridad por temor a que el presidente Donald Trump pudiera poner un fin temprano a la guerra. Una tercera fase, de objetivos de menor prioridad, está ahora en marcha. Los planificadores dicen que hay suficientes objetivos estadounidenses e israelíes para cuatro o cinco semanas de guerra, un cronograma sobre el cual Trump también ha reflexionado. “Ahora comenzaremos a expandirnos hacia el interior”, dijo el general Dan Caine, presidente del estado mayor conjunto de Estados Unidos, hablando junto a Hegseth el 4 de marzo, “atacando progresivamente más profundamente en territorio iraní”.

La mayoría de los objetivos nucleares están reservados para más tarde en el conflicto. Eso se debe en parte a que —pese a las afirmaciones engañosas de los funcionarios estadounidenses— Irán ha hecho poco en esos sitios desde la guerra del año pasado, aparte de apilar tierra sobre los cráteres de las bombas. No obstante, el 3 de marzo, Israel dijo que había atacado el complejo Min Zadai en el extremo noreste de Teherán, que afirma era una instalación encubierta relacionada con el desarrollo de armas nucleares. El banco de objetivos incluye no solo más sitios de misiles y nucleares, sino también cada sede de la Guardia Revolucionaria (IRGC) en todo Irán, una señal clara de que el objetivo es tanto degradar sus capacidades militares como provocar el colapso del régimen.

“Esto está increíblemente bien integrado y pensado como una campaña deliberada”, dice Sampson, quien anteriormente dirigió las operaciones aéreas británicas contra el Estado Islámico en Siria e Irak. La guerra podría cambiar pronto, dice, de objetivos mayormente preplanificados y estáticos a lo que los planificadores aéreos llaman objetivos “dinámicos”, incluyendo nuevos objetivos no identificados antes de la guerra.

La decisión de Gran Bretaña de conceder permiso a Estados Unidos para usar Diego García, una base aérea vital en el Océano Índico, ayudará. Al volar desde allí, en lugar de hacerlo desde el continente americano, Estados Unidos puede aumentar el ritmo de vuelos, reutilizar tripulaciones con más frecuencia y recurrir a un profundo depósito de armas en la isla. Los bombarderos estadounidenses pueden entonces encargarse del ataque “deliberado”, dice Sampson, mientras que los aviones de combate pueden “moverse con mucha más libertad y tener un poco más de libertad táctica” para atacar objetivos detectados por drones y aviones de vigilancia. Es probable que estos comiencen a operar más al este, más cerca de Irán.

La guerra ya se ha convertido en un escaparate de armamento nuevo, exótico e inusual. En el extremo inferior, Estados Unidos ha debutado con su Sistema de Ataque de Combate No Tripulado de Bajo Costo (LUCAS), un dron de ataque de largo alcance relativamente barato. Que esté volando hacia Irán es irónico, dado que LUCAS es una imitación estadounidense de los proyectiles Shahed-136 de diseño iraní utilizados por Rusia en Ucrania. Los defensores de la “masa precisa”, la idea de que el Pentágono debería depender más de municiones de bajo costo y gran cantidad, están complacidos.

En el extremo más sofisticado, Estados Unidos también ha utilizado sus misiles balísticos PrSM por primera vez. Estos misiles, con un alcance de 500 km y disparados desde lanzadores HIMARS en Bahrein, habrían sido ilegales de construir y desplegar si Trump no hubiera derogado el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF) con Rusia en su primer mandato. Y en su ataque contra Khamenei y su gabinete, se cree que Israel utilizó un gran número de misiles balísticos lanzados desde el aire, una categoría inusual de armas que solo China y Rusia también poseen. Además de eso, se cree que Estados Unidos ha empleado a Claude, un modelo de inteligencia artificial, para procesar inteligencia, seleccionar objetivos y llevar a cabo simulaciones militares, todo en medio de una encendida disputa política con Anthropic, el creador del modelo.

Estados Unidos e Israel han disfrutado hasta ahora de un éxito operativo considerable. El liderazgo político de Irán está sumido en el caos, con el próximo líder supremo —el hijo de Khamenei, Mojtaba, es uno de los candidatos rumoreados— también marcado para el asesinato, según Israel Katz, ministro de defensa de Israel. El general Caine dijo que los lanzamientos de misiles balísticos iraníes habían bajado un 86% desde el primer día de la guerra, con una caída del 23% solo entre el 3 y el 4 de marzo. Los ataques con drones, añadió, habían bajado un 73%. Lo más importante, quizás, es que fuentes de inteligencia israelíes sugieren que hay señales de soldados iraníes, oficiales de policía y miembros del IRGC que no se presentan al servicio. A pesar de todo, el desgaste militar, por muy abrumador y eficaz que sea, no garantiza en modo alguno la desaparición del régimen, el objetivo bélico clave de Israel y uno de los objetivos siempre cambiantes de Trump.