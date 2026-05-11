Rusia está tropezando en el campo de batalla

Vehículos militares destruidos en una base rusa abandonada en la ciudad de Snihurivka, en la región de Mykolaiv, Ucrania. (Ivor Prickett para The New York Times)

El desfile del Día de la Victoria de este año en Moscú, el 9 de mayo, no tuvo nada de triunfal. Por primera vez en dos décadas, los tanques y otros vehículos militares no retumbaron en la Plaza Roja para celebrar el papel de la Unión Soviética en la derrota de la Alemania nazi. Las autoridades rusas consideraron que era demasiado arriesgado concentrar vehículos blindados y lanzamisiles en las zonas de concentración cercanas, ya que se habrían convertido en un blanco demasiado fácil para los drones ucranianos, cada vez más eficaces. En los días previos al gran día, se cortaron los servicios de internet móvil en Moscú y San Petersburgo por motivos de seguridad. Se redesplegó un gran número de sistemas de defensa antiaérea desde zonas remotas del país.

Para colmo de males, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, emitió un decreto para “permitir” que el desfile se llevara a cabo, afirmando que la Plaza Roja no sería atacada. Esto ocurrió poco después de que Ucrania y Rusia acordaran un alto el fuego de tres días mediado por Estados Unidos, aunque para el 10 de mayo ambas partes se acusaban mutuamente de haberlo violado. Tras el desfile, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que creía que la guerra estaba “llegando a su fin”.

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El simbolismo del desfile reducido es difícil de exagerar. Un día que debía simbolizar el poderío militar de la Rusia de Putin, en cambio, puso de manifiesto su vulnerabilidad y debilidad. En esto, al menos, fue un fiel reflejo de los reveses sufridos por Rusia en el campo de batalla y de su temor ante la creciente eficacia de los ataques de largo alcance de Ucrania. Por primera vez en casi tres años, la iniciativa en la guerra parece haberse inclinado a favor de Ucrania. Tras superar un duro invierno, en el que sus ciudades y su red eléctrica fueron bombardeadas casi a diario por drones y misiles rusos, Ucrania está cambiando el rumbo de la guerra. Está imponiendo costes cada vez mayores a Rusia en prácticamente todos los aspectos.

La esperada ofensiva rusa de primavera no solo ha sido un fracaso, sino que en abril las fuerzas rusas sufrieron una pérdida neta de territorio por primera vez desde agosto de 2024 (cuando Ucrania se apoderó de territorio en la región rusa de Kursk). El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un centro de análisis con sede en Washington, enumeró recientemente los factores que contribuyeron a los éxitos de Ucrania: contraataques terrestres y ataques de medio alcance por parte de las fuerzas ucranianas; el fin del uso ilícito por parte de Rusia de terminales Starlink en Ucrania; y la restricción paranoica del Kremlin a la aplicación de mensajería Telegram en su territorio. Según nuestros cálculos, basados ​​en mapas del ISW , Rusia ha perdido el control de 113 kilómetros cuadrados en los últimos 30 días.

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“En general, se siente como un punto de inflexión en la guerra”, dice Sir Lawrence Freedman, profesor emérito de estudios bélicos en el King’s College de Londres. “Si los rusos no tienen nada que mostrar por sus esfuerzos, no me sorprendería que en algunos lugares las cosas comiencen a desmoronarse”. Las pérdidas de soldados, que ascienden a 35.000 al mes, superan el ritmo al que Rusia puede reclutar reemplazos. Y detrás de las cifras brutas —casi 1,4 millones de muertos y heridos graves desde la invasión rusa— hay un nuevo desarrollo aún más sombrío. Hasta el año pasado, la proporción de soldados rusos muertos por heridos pudo haber estado entre 1:2 y 1:3, pobre para los estándares modernos, pero más o menos en línea con conflictos anteriores . En marzo, el Sr. Zelensky dijo que Rusia estaba sufriendo casi dos soldados muertos por cada herido. “El estoicismo y el fatalismo de los soldados rusos deben estar agotándose”, dice Sir Lawrence.

La proporción de muertos a heridos parece estar aumentando debido a que muchas bajas —quizás hasta el 80%— son causadas por los llamados drones de visión en primera persona (FPV). Cargados con explosivos, estos drones persiguen a los soldados enemigos y ponen en peligro los intentos de evacuación médica, que, en cualquier caso, nunca ha sido una prioridad para los rusos. “Simplemente abandonan a sus heridos en el campo de batalla”, afirma Seth Jones, analista militar sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.

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Soldados rusos se quejan de que los nuevos drones autónomos ucranianos son inaudibles hasta que se sumergen. Utilizan inteligencia artificial y se controlan con cables de fibra óptica para evitar interferencias. Alexy Chadayev, director de un centro de desarrollo y pruebas de drones en la ciudad rusa de Veliky Novgorod, escribió el 7 de abril que Rusia había “perdido el liderazgo” en los últimos seis meses frente a Ucrania y tenía dificultades para trasladar unidades cerca del frente. “Tenemos enormes problemas con la logística de última milla”, dijo. “Hasta el 90% de nuestras pérdidas [de equipos de drones] se producen actualmente allí”. Rusia se ha visto obligada a imponer restricciones al tamaño de los convoyes en Donetsk para dificultar su detección. Solo se permite que dos camiones se muevan juntos.

Sir Lawrence argumenta que la “zona de exclusión aérea” para drones, de unos 20 km entre las líneas del frente, se está extendiendo considerablemente hacia la retaguardia rusa. Esto tiene un mayor impacto en las operaciones rusas que en las ucranianas, ya que los rusos intentan avanzar. Para Ucrania, es mucho más efectivo destruir la infraestructura de apoyo para una ofensiva que eliminar a los pocos soldados que ahora lideran los ataques.

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Los ucranianos se enfrentan a problemas similares en la zona de combate plagada de drones, pero valoran mucho más la vida de sus soldados y, por lo tanto, hacen un mayor uso de vehículos terrestres no tripulados (UGV) para la evacuación y el transporte de suministros cerca del frente. Y en la mayoría de los lugares, no intentan avanzar.

Más lejos del frente, Rusia sufre pérdidas crecientes a causa de los drones ucranianos de alcance medio (de entre 50 y 300 km). El Sr. Zelensky afirmó recientemente que la adquisición de estos sistemas en lo que va del año es cinco veces mayor que la prevista para todo 2025. Entre los objetivos se incluyen depósitos de municiones, almacenes de drones, puestos de mando y control, lanzadores de misiles tierra-aire, radares y puntos de despliegue donde se concentran vehículos blindados y tropas.

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A los reveses en el campo de batalla se suma el aumento en la escala, el alcance y la intensidad de las operaciones de ataque profundo de Ucrania en Rusia. En marzo, por primera vez, Ucrania superó a Rusia en el número de ataques con drones de largo alcance. Objetivos económicos y militares situados a casi 2000 km de la frontera ucraniana son atacados con regularidad. Esto sitúa al 70 % de la población rusa al alcance de los drones ucranianos. «Los ataques han causado un daño psicológico a Rusia», afirma el Sr. Jones.

El 25 de abril, cuatro de los mejores aviones de combate de Rusia resultaron dañados en un ataque contra el aeródromo de Shagol, en el sur de los Urales. A principios de mayo, una refinería y una estación de bombeo de petróleo en Perm, también en los Urales, fueron incendiadas. La infraestructura petrolera en diversas regiones y los centros de exportación de petróleo están siendo atacados con creciente frecuencia. En abril, los ataques contra puertos y refinerías obligaron a Rusia a reducir la producción hasta en 400.000 barriles diarios, según informa Reuters. El 29 de abril, Zelensky afirmó que informes internos rusos indicaban que los puertos de Novorossiysk y Ust-Luga operaban un 38% y un 43% por debajo de su capacidad, respectivamente. Sin embargo, las exportaciones totales de petróleo rusas solo disminuyeron un 7% en abril y sus ingresos casi se duplicaron gracias a la guerra con Irán.

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El tamaño de Rusia y la sistemática campaña ucraniana, que duró un año, para debilitar sus sistemas de defensa aérea, hacen que proteger incluso activos valiosos sea prácticamente imposible. “No pueden defenderse de los ataques con drones con sistemas de defensa de área”, afirma el Sr. Jones. “Y carecen de defensa puntual en muchos de los lugares donde la necesitan”. Mientras que Ucrania ha desarrollado varios tipos de drones interceptores que ahora derriban cerca del 95 % de los drones de ataque rusos tipo Shahed, Rusia ha tardado en producir sus propias versiones.

La cuestión crucial es si los diversos reveses de Rusia —en el campo de batalla o mediante la destrucción de infraestructura económica— son indicadores de que las oportunidades del Sr. Putin en Ucrania se están reduciendo. Sir Lawrence afirma que mucho depende de los próximos meses, y en particular de si Rusia puede contrarrestar los avances ucranianos en el uso de drones. Otra preocupación es si Rusia está reservando sus fuerzas para una gran ofensiva en verano. “La realidad es que están teniendo dificultades en el frente y las cosas no les están saliendo bien”, afirma. El Sr. Jones coincide: “Es difícil ver cómo pueden mejorar las cosas para Rusia. Si uno informa a Putin, el panorama es bastante sombrío”.

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