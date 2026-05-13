Sir Keir Starmer está a punto de irse

El primer ministro británico, Keir Starmer (REUTERS)

Keir Starmer ha prometido seguir luchando. El martes por la mañana, cerca de 100 diputados laboristas, incluidos ministros, habían pedido la dimisión del primer ministro. Figuras del gabinete, como Shabana Mahmood, la ministra del Interior, han hecho lo mismo en privado. Pocos esperan que permanezca en el cargo por mucho tiempo.

Se trata de una caída estrepitosa para un primer ministro que, en menos de dos años, ha dilapidado la segunda mayor mayoría parlamentaria desde la Segunda Guerra Mundial. Los últimos problemas del primer ministro comenzaron el viernes, tras los desastrosos resultados de las elecciones locales, tal como se preveía. El Partido Laborista perdió apoyo en circunscripciones del norte, favorables al Brexit, y en ciudades liberales y diversas. Los ayuntamientos de lugares como Wigan, antigua ciudad minera del noroeste, se derrumbaron junto con Westminster, uno de los lugares más prósperos de Gran Bretaña. Un sonriente Nigel Farage, cuyo partido populista de derecha Reform UK quedó en primer lugar, acaparó toda la atención.

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Para entonces, los diputados laboristas ya habían tenido suficiente. El goteo que pedía la dimisión del primer ministro se convirtió en una avalancha. Jóvenes diputados ambiciosos, temerosos de perder sus puestos, se unieron a los habituales para exigir la dimisión del primer ministro. El lunes por la noche, los ministros del gabinete comenzaron a presionar al primer ministro para que renunciara. El martes por la mañana, los ministros subalternos pedían públicamente lo mismo. Sir Keir ha sufrido índices de popularidad bajísimos, convirtiéndose en uno de los primeros ministros menos populares de la historia.

Por ahora, se ha comprometido a luchar, lo que complica aún más su sustitución. Cualquier aspirante necesitaría el apoyo de 81 diputados laboristas (una quinta parte del grupo parlamentario) para convocar elecciones internas. Si Sir Keir decidiera presentarse, sería nominado automáticamente. En caso contrario, si solo se presentara un rival, este se convertiría en líder por defecto, como ocurrió con Gordon Brown en 2007.

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Si se produce una contienda, el próximo primer ministro será elegido por unos 300.000 miembros del Partido Laborista. Las recientes elecciones internas del partido han durado meses. Ninguna se ha celebrado con el Partido Laborista en el gobierno. A los miembros de base del partido —un grupo peculiar de profesores jubilados, funcionarios y sindicalistas— nunca se les ha pedido que voten por un primer ministro. Si Sir Keir se marcha, se convertirán en los votantes más importantes del país.

Cada aspirante tiene sus defectos. Andy Burnham, alcalde de Manchester y figura clave del Partido Laborista en Gran Bretaña, no es diputado. Angela Rayner, la ex viceprimera ministra de izquierdas, espera el resultado de una investigación sobre sus asuntos fiscales. Ed Miliband, secretario de Energía, goza de popularidad en el partido, pero ya perdió unas elecciones generales como líder laborista en 2015. Wes Streeting, el ambicioso secretario de Salud, es popular entre la derecha laborista, pero despreciado por sus colegas de izquierda. Figuras veteranas del Partido Laborista, como Yvette Cooper o David Lammy, podrían intentarlo, lo que desataría una lucha por conseguir las nominaciones necesarias para figurar en la papeleta de las elecciones más extrañas de Gran Bretaña.

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La inestabilidad política ha empeorado una situación económica ya de por sí delicada. Gran Bretaña padece el mismo mal de elevada deuda y bajo crecimiento que aqueja al resto de Europa. Ahora, su partido gobernante está sumido en una guerra civil. La rentabilidad de los bonos del Estado ha alcanzado su nivel más alto en 30 años, en parte debido a la preocupación de que el sucesor de Sir Keir pida más préstamos. Quienquiera que ascienda al cargo de primer ministro se enfrenta a una situación muy difícil. Por ahora, lo único que pueden hacer los votantes británicos es presenciar la ya conocida imagen de un primer ministro luchando por su supervivencia.

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