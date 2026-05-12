Una crisis prolongada con Irán podría dañar irreversiblemente a los estados del Golfo (REUTERS)

Lo que comenzó como un alto el fuego temporal se ha prolongado casi tanto como los combates que lo precedieron. Estados Unidos e Irán se acercan a la sexta semana de la tregua anunciada el 8 de abril. Muchos en el Golfo esperaban que pusiera fin rápidamente a la guerra y a la crisis económica que ha provocado. En cambio, se encuentran en un limbo. La guerra puede estar en pausa, a pesar de algunas escaramuzas en el estrecho de Ormuz y los ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Pero tampoco hay una paz duradera, y por lo tanto, casi no hay tráfico marítimo a través del estrecho.

Mientras continúan las negociaciones, algunos residentes del Golfo comienzan a plantearse lo impensable: ¿qué pasaría si esto se prolongara durante meses? El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), un grupo de seis petromonarquías, ha gestionado bien la crisis, invirtiendo decenas de miles de millones de dólares para apoyar sus economías. Los funcionarios se muestran confiados en que podrán superar algunas perturbaciones adicionales y recuperarse rápidamente cuando termine la crisis. Sin embargo, a medida que las semanas se convierten en meses, el riesgo de daños permanentes aumenta.

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El 10 de mayo, Irán presentó su última propuesta de alto el fuego permanente, en respuesta a un plan estadounidense de la semana anterior. No publicó el texto (ni tampoco Estados Unidos). Sin embargo, diplomáticos en la región afirman que aún quedan cuestiones clave por resolver. Las partes todavía no se han puesto de acuerdo sobre la duración de la moratoria para el enriquecimiento de uranio; qué hacer con las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido; y si Irán tendrá que desmantelar algunas de sus instalaciones nucleares, entre otras cosas. Como era de esperar, Donald Trump calificó la propuesta de “totalmente inaceptable”.

Es fácil prever las consecuencias de un estancamiento prolongado para Estados Unidos e Irán. Los automovilistas estadounidenses pagan ahora un promedio de 4,52 dólares por galón de gasolina, un 52% más que antes de la guerra. En Irán, por su parte, un funcionario estima que más de un millón de personas han perdido sus empleos. Cuantificar el daño en los estados del Golfo es más difícil, dado su afán por proyectar una imagen de normalidad.

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El impacto más evidente se registra en la industria del petróleo y el gas, que representa aproximadamente una cuarta parte del PIB de la región y la mayor parte de sus ingresos por exportaciones. Las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita han caído alrededor de un tercio desde el inicio de la guerra, y las de los Emiratos Árabes Unidos , a la mitad. Bahréin, Kuwait y Qatar prácticamente no han exportado. “Si el comercio y el transporte marítimo se mantienen restringidos durante más de unas pocas semanas a partir de hoy, prevemos que la interrupción del suministro persistirá y que el mercado no se normalizará hasta 2027″, declaró Amin Nasser, director ejecutivo de Saudi Aramco, la petrolera estatal del reino, el 10 de mayo.

Un buque cisterna cargado con gas natural licuado (GNL) catarí logró atravesar el estrecho de Ormuz el fin de semana, siendo el primero de Qatar en hacerlo desde el inicio de la guerra. El buque se dirigía a Pakistán. Salió del estrecho por una ruta norte, atravesando aguas territoriales iraníes, donde la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ha intentado imponer peajes.

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Sin embargo, una fuente familiarizada con el acuerdo negó que se hubieran pagado tales tarifas. En cambio, describió un acuerdo entre Irán y Pakistán, que ha sido el principal mediador entre Estados Unidos e Irán, y que también necesita urgentemente gas. “Pakistán ha estado en conversaciones con Irán para permitir el paso de un número limitado de buques metaneros por el estrecho, ya que Islamabad necesita urgentemente solucionar su escasez de gas”, afirma la fuente. Aun así, es poco probable que Irán permita muchos más tránsitos de este tipo.

El sector energético no es el único que anhela un acuerdo duradero. Tomemos como ejemplo el sector de viajes y turismo, que representaba más del 11 % del PIB del Golfo antes de la guerra (y una proporción aún mayor en los Emiratos Árabes Unidos). Si bien la llegada de turistas al Golfo es escasa, el tráfico de tránsito ha mantenido a flote a sus aerolíneas. Emirates, la mayor de todas, transportó un total de 4,7 millones de pasajeros en marzo y abril. Esto representa solo alrededor del 50 % de la carga habitual de la aerolínea con sede en Dubái, pero aun así es sin duda mejor de lo que cabría esperar de una aerolínea cuyo centro de operaciones ha sido bombardeado repetidamente. En vuelos recientes a Doha, Dubái y Riad, este corresponsal encontró las cabinas prácticamente llenas.

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Sin embargo, al salir del aeropuerto, el panorama es desolador. Los hoteles están tan vacíos que los recepcionistas pueden saludar a los huéspedes por su nombre, ya que nadie más se registra ese día. En Bahréin, el gasto con tarjeta de crédito en hoteles fue un 64% menor en marzo que en febrero. Moody’s, una agencia de calificación, estima que la ocupación hotelera en Dubái será de tan solo el 10 % este trimestre, frente al 80 % de febrero. Decenas de miles de trabajadores han sido suspendidos o despedidos de sus empleos en el sector servicios en todo el Golfo.

A pesar del cierre del estrecho de Ormuz, las tiendas siguen bien surtidas. Arabia Saudita se ha convertido en un salvavidas, con mercancías que llegan en barco a sus puertos del Mar Rojo y luego se transportan por tierra a los países vecinos. La escasez propia de tiempos de guerra parece insignificante: los restaurantes se disculpan por quedarse sin carne de wagyu australiana o burrata italiana; la única licorería de Riad se ha quedado sin vino blanco en varias ocasiones. Pero el costo ha sido exorbitante, tanto para los gobiernos como para los comerciantes. "Nos dijeron que gastáramos lo que fuera necesario para evitar estantes vacíos", comenta un comerciante.

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Los países del Golfo tienen capacidades de afrontamiento diversas. Los cataríes afirman que pueden gestionar la situación durante algunos meses más, a pesar de la pérdida casi total de los ingresos por exportaciones de GNL, helio y otras materias primas. Los bancos de los Emiratos Árabes Unidos aún parecen estar bien capitalizados. Han aplazado los pagos de préstamos y eximido del pago de comisiones a miles de empresas, como parte de un paquete de ayuda valorado en más de 6.000 millones de dirhams (1.600 millones de dólares). Bahréin, por otro lado, ya ha firmado un acuerdo de intercambio de divisas por valor de 5.400 millones de dólares con los Emiratos Árabes Unidos ; podría necesitar más rescates si la crisis se prolonga.

Muchos funcionarios y ejecutivos señalan el final del verano como una fecha límite clave. Los próximos meses serían, de todos modos, un periodo de baja actividad, ya que las altas temperaturas disuaden tanto a visitantes como a residentes. Para septiembre, los expatriados deberían haber regresado de sus vacaciones y las empresas deberían estar preparándose para recibir a millones de turistas y asistentes a congresos. Si Estados Unidos e Irán no han llegado a un acuerdo que reabra el estrecho y elimine el espectro de la guerra, una recesión temporal podría convertirse en algo mucho más grave.

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