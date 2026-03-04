Mundo

EEUU confirmó que hundió al buque de guerra iraní Iris Dena en el Océano Índico: “Creía estar seguro en aguas internacionales”

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que la nave fue torpedeada y aseguró que su país está “ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad“. La fragata tenía una tripulación de 180 marineros y los sobrevivientes fueron rescatados por Sri Lanka

EEUU confirmó que hundió al buque de guerra iraní Iris Dena en el Océano Índico

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que un torpedo lanzado desde un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en aguas internacionales, en lo que calificó como el primer ataque naval directo de EEUU de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. En una rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth afirmó: “Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales”, dijo Hegseth. “En cambio, fue hundido por un torpedo”.

Hegseth también aseguró que, a cuatro días del inicio de las hostilidades contra Irán, Estados Unidos se encuentra "ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad“. Anunció la inminente utilización de bombas de gravedad de precisión, de las cuales, según sus palabras, el país dispone de un arsenal "casi ilimitado“.

La fragata iraní IRIS Dena se hundió el miércoles cerca de las aguas territoriales de Sri Lanka, lo que generó una operación de rescate internacional. El canciller srilanqués, Vijitha Herath, informó ante el Parlamento que la fragata, con 180 tripulantes a bordo, emitió una señal de socorro antes de hundirse. Herath no aclaró la causa del naufragio, limitándose a señalar la intervención de la marina de su país para socorrer a los marinos heridos.

El Secretario de Defensa de
El Secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth (REUTERS/ARCHIVO)

La Marina de Sri Lanka desplegó dos embarcaciones y un avión para responder al llamado de auxilio, logrando rescatar a 35 tripulantes heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Universitario Karapitiya, en la ciudad de Galle, al sur de la isla. Según el portavoz de la marina, Buddhika Sampath, el operativo se realizó conforme a las obligaciones internacionales de búsqueda y rescate en la zona del océano índico bajo jurisdicción srilanquesa.

Fuentes militares de Sri Lanka confirmaron que al menos 101 personas permanecen desaparecidas y 78 resultaron heridas tras el ataque submarino al buque iraní, ocurrido a unos 74 kilómetros (40 millas náuticas) al sur del puerto de Galle. Algunas de las personas rescatadas fueron vistas saliendo en ambulancias de la base naval Southern Naval Command. La búsqueda de desaparecidos continuaba la tarde del miércoles.

El operativo de rescate srilanqués
El operativo de rescate srilanqués trasladó a 35 heridos al Hospital Universitario Karapitiya, en la ciudad de Galle, tras el ataque en aguas internacionales (REUTERS/Thilina Kaluthotage)

Posteriormente, el portavoz Sampath confirmó el hallazgo de “algunos cuerpos” de marinos iraníes en la zona donde se hundió la fragata, tras lo que describió como una explosión reportada por miembros de la tripulación. El ministro Herath reiteró ante el Parlamento que el incidente tuvo lugar fuera de las aguas territoriales de Sri Lanka y que su país actuó conforme a las normas internacionales al atender la emergencia.

El episodio marca una escalada significativa en las tensiones entre Estados Unidos e Irán, en medio de una campaña militar conjunta de Washington y Tel Aviv contra el régimen iraní. Hasta el cierre de esta edición, no había una confirmación oficial iraní sobre las circunstancias exactas del hundimiento del IRIS Dena ni sobre el número total de víctimas.

