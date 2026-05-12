Estados Unidos está experimentando un milagro de productividad

EEUU creó 115.000 empleos en abril y la tasa de paro se mantuvo sin cambios en el 4,3%

Como suele ocurrir con los milagros, al principio los espectadores no daban crédito a lo que veían. Durante la década posterior a la crisis financiera mundial de 2007-2009, el crecimiento de la productividad en los países ricos estuvo prácticamente muerto, según los estándares históricos. Dado que la prosperidad económica depende en última instancia de la capacidad de producir más con la misma mano de obra, esto condenó incluso a la próspera América a un estancamiento eterno (y mejor ni hablar de Europa). La Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo de control fiscal que sobreestimó sistemáticamente el crecimiento de la productividad en la década de 2010, ha mantenido una visión pesimista esta década. Los datos parciales que sugerían lo contrario fueron descartados como falsos profetas.

Pero esos datos seguían llegando. Y ahora son indiscutibles: en los últimos cinco años, aproximadamente, la productividad estadounidense ha crecido al ritmo más rápido en casi dos décadas. Tanto si se analiza la producción de las empresas no agrícolas por trabajador como por hora, ha aumentado un dinámico 2% anual, desde un estancado 1% durante la mayor parte de la década de 2010. Esto ha llevado a la Reserva Federal a elevar su previsión media de crecimiento del PIB estadounidense a largo plazo del 1,8% al 2%. Jerome Powell, el presidente saliente, lo atestiguó en una reciente rueda de prensa. «Nunca pensé que vería tantos años de productividad tan alta», exclamó asombrado en respuesta a una pregunta de The Economist.

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Es demasiado pronto para atribuir este resurgimiento a la inteligencia artificial. La productividad comenzó a repuntar a principios de la década de 2020, mientras que los grandes modelos de lenguaje solo se han incorporado al uso comercial real en el último año. Si nos guiamos por las revoluciones tecnológicas anteriores, la era de la IA tardará al menos algunos años en reflejarse en las estadísticas de productividad. El principal impacto macroeconómico perceptible del auge de la IA hasta el momento se ha observado en la inversión empresarial, particularmente en centros de datos.

Para desentrañar las verdaderas causas del fenómeno, The Economist comenzó analizando minuciosamente los datos oficiales sobre el crecimiento de la productividad por sector desde el año 2000, provenientes de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Entre 2019 y 2024, la industria de la información —que abarca áreas desde el software y las telecomunicaciones hasta la edición y la producción cinematográfica— lideró el crecimiento con una tasa anual de alrededor del 6%. Esta cifra no superó el promedio anual del período 2000-2019. El reciente repunte en Estados Unidos tampoco se debe a que esta industria, particularmente eficiente, represente una mayor proporción de la economía: en los últimos seis años, la participación de este sector en la producción total estadounidense se ha mantenido entre el 5,3% y el 5,5%.

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En cambio, algunos de los mayores incrementos en el crecimiento de la productividad se han producido en los servicios profesionales y la gestión. En conjunto, estos sectores representan alrededor del 10% de la economía estadounidense, un ligero aumento con respecto a 2019. Se trata de empresas que no desarrollan nuevas tecnologías, pero que las utilizan con avidez. En los últimos años, los ejecutivos estadounidenses por fin han aprovechado al máximo las innovaciones más representativas de la década de 2010: teléfonos inteligentes, computación en la nube, videoconferencias y similares.

El crecimiento de la productividad también se aceleró en el sector del petróleo y el gas. La revolución del fracking de esquisto en la década de 2010 transformó a Estados Unidos de importador neto de energía a exportador. En 2023, vendió en el extranjero, descontando las importaciones, la mitad de energía que Arabia Saudita. Desde entonces, la construcción de nuevas plantas de licuefacción de gas natural ha permitido a Estados Unidos exportar este combustible a Europa y Asia, donde alcanza precios más altos que en el mercado interno.

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Los efectos indirectos del auge energético estadounidense podrían ser aún más significativos. La electricidad es un insumo fundamental para prácticamente todo, y los estadounidenses pagan, en promedio, la mitad que los europeos y un tercio menos que los japoneses. Cuando es barata y abundante, los trabajadores y la maquinaria pueden seguir produciendo al máximo sin preocuparse demasiado por el consumo energético. Esto ayuda a explicar por qué algunas empresas con alto consumo energético, como la minería y la industria química, no han colapsado como ha ocurrido en Europa.

Otro factor que explica el repunte de la productividad es, a la vez, más complejo y fundamental. La economía estadounidense sigue siendo inusualmente flexible, dinámica e innovadora para los estándares de los países desarrollados. Esto la hace particularmente adaptable, especialmente en tiempos de crisis. De hecho, el inicio del último auge de la productividad coincidió con la devastadora pandemia de la COVID-19, y, a diferencia del gran repunte anterior de hace más de dos décadas, otros países ricos no han experimentado la misma recuperación milagrosa en esta ocasión.

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A diferencia de gran parte de Europa, por ejemplo, Estados Unidos optó principalmente por brindar ayuda económica durante la pandemia en lugar de implementar planes complejos que vincularan a los trabajadores con sus empleos actuales. Cuando comenzaron a revertirse los despidos provocados por el confinamiento, las personas tenían más probabilidades de encontrar un nuevo trabajo en empresas más eficientes, ya que estas eran las mejor posicionadas para reanudar las contrataciones.

La economía estadounidense también está afrontando con entereza las crisis más recientes. Desde principios de 2025 hasta marzo de 2026, el crecimiento de la productividad fue bastante sólido, entre un 1,2 % (por trabajador estadounidense, incluidos los agricultores) y un 2,1 % (por hora en el sector no agrícola) a una tasa anual. Esto a pesar de los esfuerzos de Donald Trump por impedirlo mediante aranceles que frenan el crecimiento, deportaciones masivas y ataques a instituciones como la Reserva Federal. Es probable que sobreviva a la guerra en Irán, una estrategia desacertada del presidente. Y la era de la IA probablemente se reflejará en esas estadísticas de productividad más pronto que tarde, incluso si los modelos nunca alcanzan capacidades sobrehumanas. Cabe esperar que el milagro de la productividad continúe.

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