Cómo perjudicará el cambio climático a los agricultores

Un agricultor conduce un tractor en medio de una nube de polvo, mientras trabaja en un campo durante una sequía en Blecourt, Francia, 17 de agosto de 2022. REUTERS/Pascal Rossignol/Foto de archivo

En la primavera de 1988, científicos de Estados Unidos y la Unión Soviética, comunicándose a través de sus computadoras, iniciaron una serie de conferencias de un año de duración organizadas por el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR) de Estados Unidos. Su propósito era ayudar a ambos países a planificar frente al calentamiento global, un fenómeno que solo recientemente había comenzado a ocupar la atención pública. Gran parte del enfoque se centró en la agricultura, debido a los temores sobre los posibles impactos de un clima cambiante en el comercio de granos. “Estados Unidos podría convertirse en un importador de granos y la URSS podría convertirse en un exportador de granos”, explicó Walter Roberts, presidente emérito del NCAR, a la prensa en ese momento. “Como mínimo, sería una gran dislocación económica, política y social”. Para diciembre, Estados Unidos y la Unión Soviética habían anunciado un comité conjunto sobre “seguridad ecológica”, y esta colaboración inusual fue apodada “Glasnost del Efecto Invernadero”.

Menciono este hecho histórico para mostrar cuán preocupados han estado los científicos y políticos desde entonces por las posibles consecuencias del cambio climático para la producción de alimentos.

La pregunta de qué hará el cambio climático a la agricultura ha sido increíblemente difícil de responder. Dado que los rendimientos de los cultivos responden de formas razonablemente predecibles a factores como la temperatura o la precipitación, una vez que se dispone de modelos climáticos decentes, resulta relativamente sencillo proyectar cómo podrían cambiar a medida que el mundo se calienta. Sin embargo, el elemento impredecible en la ecuación es el comportamiento humano: los agricultores, sin duda, intentarán adaptarse a un clima cambiado, pero es complicado saber cuán exitosos podrán ser.

Esta semana escribí sobre un nuevo estudio, publicado por un grupo mayoritariamente estadounidense de investigadores en Nature, que adoptó un enfoque novedoso. En lugar de asumir que los agricultores se adaptarán perfectamente o que no se adaptarán en absoluto, como lo han hecho estudios previos, construyeron un modelo estadístico basado en cómo ya han cambiado los rendimientos a medida que las temperaturas han aumentado (el mundo es ahora aproximadamente 1,2°C más cálido que antes de la Revolución Industrial). Esto les permitió incluir el impacto de las adaptaciones que los agricultores ya han realizado, como cambiar de cultivos o aumentar la irrigación, sin enfrentarse a la casi imposible tarea de calcular y analizar cada acción individual.

Aun así, no es un método perfecto: no puede tener en cuenta, por ejemplo, la aparición de nuevas tecnologías, y siguen existiendo muchas otras incertidumbres. Pero los resultados fueron interesantes (aunque deprimentes). Los autores concluyeron que la adaptación puede ralentizar un poco la disminución de los rendimientos agrícolas, pero no será suficiente para evitar que caigan notablemente. Esto significa menos alimentos disponibles. Aunque el estudio predijo que la producción en las áreas ricas será particularmente afectada —la agricultura de gran escala e intensiva que se practica allí no es resiliente al cambio—, serán los pobres quienes soportarán la peor parte, ya que tendrán más dificultades para comprar alimentos a precios inflados.

Un dron muestra a trabajadores temporeros cosechando espárragos, ya que la temporada comenzó temprano en marzo debido a los nuevos métodos de agricultura y al clima cálido del invierno en Griesheim, al sur de Frankfurt, Alemania, 21 de marzo de 2025. REUTERS/Max Schwarz

Cuando hablé con los autores, fueron enfáticos al señalar que sus hallazgos indican que mantener el comercio de alimentos en funcionamiento será una parte esencial para mitigar el impacto del cambio climático. (Uno de ellos señaló, correctamente, que la globalización es en parte la razón por la cual hoy hay menos hambrunas catastróficas que en el pasado). Estoy de acuerdo. Pero me temo que eso no es lo que realmente sucederá. Tras la invasión rusa de Ucrania, que redujo la producción de granos en 2022, 16 países pronto aplicaron prohibiciones de exportación. Después de un monzón destructivo al año siguiente, India, el mayor exportador de arroz del mundo, prohibió la exportación de arroz basmati no blanco, lo que hizo que los precios mundiales se dispararan. El espíritu de colaboración que surgió de la Glasnost del Efecto Invernadero también podría ser cosa del pasado.

