Un nuevo campeón de la defensa está surgiendo del Golfo

Crédito: The Economist

Las petromonarquías del Golfo son famosas por su gran gasto, sobre todo por parte de la industria de defensa occidental. Su riqueza petrolera financia aproximadamente una quinta parte de las importaciones mundiales de armas, con una lista de compras que abarca desde aviones de combate hasta fragatas. En una región ruidosa e inestable, la seguridad tiene un precio.

Ahora, los gobernantes ricos están impulsando sus propias industrias de defensa, con la esperanza de reducir su dependencia de Occidente. No es de extrañar que la guerra de Irán haya reforzado esta ambición. Arabia Saudita pretende que para 2030 la mitad de su presupuesto de armamento se gaste en el país, frente a la cuarta parte actual, y que Saudi Arabia Military Industries (SAMI) se sitúe entre las 25 principales empresas de defensa del mundo por ingresos. Sin embargo, hasta el momento, la empresa estatal, que tiene empresas conjuntas con Boeing, un gigante aeroespacial estadounidense, entre otros, produce principalmente piezas de repuesto para aviones de combate estadounidenses y algunas líneas de vehículos blindados. Barzan Holdings, de Qatar, también es ambiciosa, pero pequeña.

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Es en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) donde el impulso es más fuerte. En 2019, alrededor de 25 empresas emiratíes se fusionaron para formar el Grupo EDGE, un referente nacional en defensa. Desde entonces, ha adquirido participaciones mayoritarias en varias empresas extranjeras y, en mayo, acordó la compra del 80% de Costruzioni Motori Diesel, un fabricante italiano de motores. Posee participaciones del 51% en empresas conjuntas con otras dos empresas italianas, Leonardo (en diversos sectores) y Fincantieri (en construcción naval), y una alianza con la alemana Rheinmetall (en defensa aérea). En noviembre, formó una empresa conjunta con Anduril, una empresa estadounidense de tecnología de defensa en rápido crecimiento, para fabricar drones para los EAU y sus aliados.

El año pasado, los ingresos de EDGE superaron los 5.000 millones de dólares, con márgenes de beneficio “saludables”. Pedidos por valor de unos 8.000 millones de dólares elevaron el total pendiente a más de 20.000 millones de dólares. Hamad al-Marar, director ejecutivo de la compañía, estima que los ingresos aumentarán un 20% en los próximos dos años a medida que se vayan cumpliendo estos pedidos. EDGE ya se encuentra entre los tres principales fabricantes mundiales de municiones guiadas de precisión.

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EDGE no pretende localizar absolutamente todo; más bien, prioriza los sistemas y componentes considerados críticos o cuyas cadenas de suministro podrían ser inseguras. Al mismo tiempo, su ambición va en aumento. La empresa ya se centraba en la propiedad intelectual. Ahora, según un ejecutivo, también está cada vez más interesada en producirla.

La expansión de EDGE ha conllevado una reducción de la participación de los EAU en las importaciones mundiales de armas, pasando del 3,5 % en 2016-20 al 2,7 % en 2021-25, según SIPRI, un centro de estudios sueco. Pero la empresa no solo produce para su mercado interno. De hecho, exporta cerca de tres cuartas partes de su producción a países de América Latina, África y Asia. Incluso con el aumento de la competencia regional, la situación geopolítica implica que habrá más lugares a los que exportar, afirma el Sr. Marar. En enero, su empresa firmó un acuerdo de empresa conjunta con Barzan y ha licenciado su tecnología de vehículos a SAMI .

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El creciente poderío defensivo de los Emiratos Árabes Unidos les ha sido de gran utilidad en la guerra. Irán ha atacado a los Emiratos con mucha más frecuencia que a Arabia Saudita o Qatar. Según funcionarios, alrededor del 80% de los drones Shahed iraníes fueron interceptados por tecnología emiratí. Los sistemas de guerra electrónica del programa EDGE entraron en acción, detectando misiles y drones entrantes y activando la interferencia y la suplantación de identidad, trabajando en conjunto con los sistemas antimisiles balísticos estadounidenses.

La ventaja es que la tecnología de EDGE ya ha sido probada en combate, afirma el Sr. Marar. Por supuesto, la guerra también ha generado desafíos: los suministros atascados en el estrecho de Ormuz, por ejemplo, inevitablemente retrasarán los planes de producción. Aun así, los esfuerzos de los emiratíes en los últimos años por nacionalizar la producción de defensa parecen ahora visionarios. Incluso con aliados poderosos y vecinos hermanos, una mayor autosuficiencia es valiosa. El campeón de la defensa de los EAU podría darles la ventaja que necesitan.

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