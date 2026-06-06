¿Podrá el mercado de valores absorber a SpaceX, Anthropic y OpenAI?

Es de esperar que los inversores se entusiasmen con las megasalidas a bolsa

Prometen ser las mayores salidas a bolsa de la historia. Según se informa, el 11 de junio SpaceX espera recaudar 75.000 millones de dólares de los inversores mediante la emisión de acciones que comenzarán a cotizar en la bolsa Nasdaq al día siguiente. Es probable que a la empresa de cohetes de Elon Musk le sigan pronto otras dos salidas a bolsa gigantescas. Anthropic, un laboratorio de inteligencia artificial, presentó el borrador de la documentación para su oferta pública inicial el 1 de junio; se espera que OpenAI, un competidor, lo haga pronto. Se rumorea que ambas buscan recaudar hasta 60.000 millones de dólares cada una. En conjunto, las tres giga- OPIs podrían añadir hasta 4 billones de dólares al valor de mercado de las empresas estadounidenses cotizadas en cuestión de meses.

¿Cómo reaccionará el mercado bursátil ante esto? Los titulares pronostican una auténtica locura especulativa. Steve Sosnik, estratega jefe de Interactive Brokers, una de las mayores plataformas de negociación online del mundo, advirtió del riesgo existencial que suponen estas salidas a bolsa. Una preocupación particular es que los responsables de la elaboración de índices bursátiles concedan a este trío gigante un acceso prioritario a sus índices de referencia. Esto impulsaría a los fondos de inversión con billones de dólares en activos a comprar las acciones recién emitidas pocos días después de su lanzamiento. Tras agotar de inmediato a un gran número de compradores, ¿quién quedará?

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La respuesta es: muchísimos inversores en un mercado extraordinariamente profundo y líquido. Por muy inusual que sea la cantidad de OPV gigantescas, el extraordinario mercado bursátil estadounidense las absorberá sin problemas. Sin embargo, en los años venideros, cabe esperar cierta indigestión.

Primero, pongamos en contexto el tamaño de las megasalidas a bolsa. En términos nominales, el récord de capital recaudado en una salida a bolsa lo ostenta Saudi Aramco, que en 2019 obtuvo 29.000 millones de dólares (38.000 millones en la actualidad) cuando salió a bolsa en Riad. SpaceX, Anthropic y OpenAI apuntan en conjunto a unos 200.000 millones de dólares. Sin embargo, esto es insignificante en comparación con las bolsas estadounidenses. Las empresas del amplio índice bursátil Russell 3.000 tienen un valor de mercado total de 77 billones de dólares; las del índice S&P 500, más específico (pero con mayor seguimiento), que incluye a las grandes empresas, valen 65 billones de dólares.

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En consecuencia, los inversores en fondos indexados no verán grandes cambios inmediatos en sus carteras. Si bien Nasdaq ya ha reducido el período de “acondicionamiento” antes de la inclusión en el índice a 15 días hábiles y FTSE Russell recortó su tiempo de espera a cinco días (y, según se informa, S & P Dow Jones está considerando algo similar), la mayoría de los índices bursátiles ponderan a las empresas en proporción al valor de las acciones que emitieron para su cotización pública (el “capital flotante”). Para SpaceX, esto significa solo los aproximadamente 75.000 millones de dólares en acciones que tiene previsto emitir en junio, por lo que su ponderación inicial en el S&P 500 será de alrededor del 0,1%. El NASDAQ 100 es una excepción, y modificó sus reglas para ponderar a las empresas hasta tres veces su capital flotante, en un aparente intento de atraer a Musk. Aun así, la probable ponderación inicial de SpaceX en este índice de 40 billones de dólares será de tan solo alrededor del 0,5%.

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Esto cambiará a medida que se liberen más acciones para su negociación. Todos los gigantes tecnológicos estadounidenses que cotizan en bolsa tienen un porcentaje de acciones en circulación superior al 85%; el más bajo corresponde a Meta, que salió a bolsa en 2012 y cuyo fundador, Mark Zuckerberg, aún posee el 13% de sus acciones. Inicialmente, las cláusulas de “bloqueo” en los folletos de salida a bolsa de SpaceX, Anthropic y Open AI impedirán que los directivos y los primeros inversores vendan sus participaciones y aumenten el porcentaje de acciones en circulación. Sin embargo, con el tiempo, estas cláusulas expirarán y billones de dólares en nuevas acciones saldrán al mercado.

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SpaceX planea liberar sus acciones bloqueadas en varias fases. Si su salida a bolsa emite acciones por valor de 75.000 millones de dólares, valorando la empresa en los 1,8 billones de dólares previstos, la flotación libre inicial será del 4%. Ninguna de las acciones de Musk, que representan aproximadamente la mitad del total, podrá venderse durante 366 días después de la salida a bolsa. Esta restricción también se aplica a algunas acciones en poder de “ciertos inversores importantes”.

Los periodos de bloqueo del resto de las acciones, que representan algo menos de la mitad del valor de SpaceX, expirarán más rápidamente. Tras su primer informe trimestral, probablemente en agosto o septiembre, los directivos podrán vender el 20% de sus participaciones. Podrán deshacerse de otro 10% si las acciones cotizan entonces un 30% o más por encima de su precio de salida a bolsa. Se prevé la liberación de tramos adicionales en fechas determinadas tras la salida a bolsa y después del segundo informe de resultados trimestrales.

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Por supuesto, los directivos no están obligados a vender sus acciones. El Sr. Musk, en particular, puede conservarlas, ya que la mayoría otorgan amplios derechos de voto, lo que consolida su control sobre SpaceX. Consideraciones similares se aplicarán a los accionistas de Anthropic y Open AI tras la salida a bolsa de estos laboratorios. Por lo tanto, la incorporación de estas empresas a los mercados públicos se desarrollará a lo largo de años, no de días.

Sin embargo, gradual no significa intrascendente. Si la historia sirve de guía, quienes compren las acciones resultantes tienen muchas probabilidades de decepcionarse. Jay Ritter, de la Universidad de Florida, estudió la rentabilidad posterior a la salida a bolsa de acciones cotizadas entre 1980 y 2024. El rendimiento promedio de dichas acciones fue 20 puntos porcentuales inferior al del mercado en general durante los tres años posteriores a su primer día de cotización. Las empresas valoradas en más de 40 veces sus ingresos tuvieron un rendimiento inferior en 58 puntos porcentuales. SpaceX, con una valoración de 1,8 billones de dólares, comenzaría a cotizar a más de 90 veces sus ingresos.

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Las OPV de gran éxito suelen interpretarse como una señal de que un mercado alcista se acerca a su punto álgido; comprensiblemente, dado que las empresas desean vender acciones al precio más alto. El último repunte en las salidas a bolsa, en 2020 y 2021, se produjo justo antes de un mercado bajista. Los auges de las OPV anteriores , por ejemplo, a finales de la década de 1990 o en los años previos a 2008, fueron seguidos por caídas mucho mayores.

Hoy, si el trío gigante tiene un rendimiento inferior al esperado, podría incluso provocar una caída en picado de la bolsa. Las tres empresas están estrechamente vinculadas al progreso de la IA, al igual que, cada vez más, el mercado en general: las diez mayores empresas estadounidenses cotizadas relacionadas con la IA ya representan dos quintas partes del valor del S&P 500. Las malas noticias para SpaceX por sí solas podrían no perjudicar demasiado a un fondo indexado; las malas noticias para la IA, sin duda, sí lo harían. Los fondos que ponderan cada una de las acciones que componen un índice por igual, en lugar de por su valor de mercado, ofrecen cierta protección. Pero también implican apostar contra el mercado, lo contrario de la inversión pasiva.

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Una preocupación aún mayor es que las megasalidas a bolsa presagien una mayor captación de capital, tanto por parte de los gigantes tecnológicos recién cotizados como de sus competidores más antiguos. Durante años, señala Victor Haghani, de Elm Wealth, una firma de inversión, el capital ha sido abundante y las acciones cada vez más escasas. Los gigantes tecnológicos han generado tanto efectivo que han estado recomprando acciones en lugar de emitir nuevas, al mismo tiempo que los trabajadores de cuello blanco invirtieron sus ahorros para la jubilación en el mercado. Esto ha impulsado al alza los precios de las acciones.

Ahora, los gigantes tecnológicos están ralentizando la recompra de acciones o deteniéndola por completo, reinvirtiendo en su lugar sus beneficios para desarrollar IA . Varios han recurrido al mercado de bonos para obtener más capital. Este mes, Alphabet, la empresa matriz de Google, anunció que emitiría 85.000 millones de dólares en nuevas acciones. Y los miembros más recientes del club están recurriendo al mercado de valores. Simultáneamente, los trabajadores de cuello blanco son quizás los que corren mayor peligro de ver cómo la IA automatiza sus empleos y reduce drásticamente sus ahorros para la jubilación. Es de esperar que los inversores se entusiasmen con las megasalidas a bolsa. Sin embargo, dentro de unos años, el mercado de valores podría tener que prepararse para una reducción de capital.

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