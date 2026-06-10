¿Por qué a Turquía le gusta la OTAN de nuevo?

Soldados turcos llevan a cabo una patrulla en las afueras de Manbij, Siria (REUTERS)

Enclavado en una callejuela de Karaköy, el distrito portuario de la costa europea de Estambul, el restaurante NATO Lokanta pasa fácilmente desapercibido. Su primer dueño colgó con orgullo un letrero con su nombre en 1952, cuando Turquía se unió a la OTAN. Pero lo quitaron ese mismo año, después de que personas menos entusiastas con la alianza apedrearan la fachada. Hoy en día, a los comensales no les molesta el nombre, dice Mevlüt Özturk, el gerente actual. Tampoco tiene ningún problema con la OTAN. “Hay fuerza en la unidad, siempre que sea entre iguales”, dice, entre raciones de cordero estofado con rodajas de berenjena. Pero no ha vuelto a colocar el antiguo letrero.

La OTAN nunca gozó de gran popularidad entre los turcos, ni siquiera durante la Guerra Fría, cuando el país era un firme defensor de la alianza occidental contra la Unión Soviética. Un punto álgido de tensión se produjo en 2016, cuando Turquía se quejó de la lentitud de los gobiernos de la OTAN para condenar el intento de golpe de Estado contra el presidente Recep Tayyip Erdogan. Erdogan acusó a Occidente de “apoyar el terrorismo y respaldar a los golpistas”. Su ministro del Interior afirmó que Estados Unidos estaba detrás de la conspiración.

PUBLICIDAD

Sin embargo, con Turquía a punto de acoger una cumbre de la OTAN el 7 de julio, una semana antes del décimo aniversario del golpe de Estado, el país está más comprometido con la alianza que en cualquier otro momento de la última década. El Sr. Erdogan y sus ministros suelen referirse a la OTAN como un pilar fundamental de la seguridad de Turquía. El apoyo público a la alianza ha aumentado desde la década de 2010, aunque sigue siendo inferior al de la mayoría de los Estados miembros. Según una encuesta realizada en marzo por Metropoll, el 61% de los turcos considera que la OTAN es importante para la seguridad nacional.

La guerra de Estados Unidos contra Irán y la invasión rusa de Ucrania han puesto de manifiesto el valor de la OTAN. En marzo, las defensas aéreas de la OTAN derribaron cuatro misiles balísticos iraníes con destino a Turquía. Turquía alberga dos bases de la OTAN y una estación de radar, y se prevé que la presencia de la alianza aumente. Alemania planea desplegar un nuevo sistema de defensa aérea Patriot, acompañado de 150 soldados, en el sur de Turquía a finales de junio. La OTAN también está estableciendo un nuevo cuartel general multinacional en la región.

PUBLICIDAD

Las relaciones con Estados Unidos también están mejorando. A principios de este año, Donald Trump decidió retirar las tropas de Siria, donde habían combatido junto a combatientes kurdos a quienes Turquía considera terroristas. Esto eliminó una importante fuente de fricción. El Sr. Erdogan también ha acogido con agrado las sugerencias del embajador estadounidense de que Turquía podría finalmente recibir los cazas F -35 que encargó hace una década. Estados Unidos suspendió la venta en 2019 después de que Turquía comprara un sistema de defensa aérea S -400 a Rusia.

Preocupados por el menguante compromiso de Estados Unidos con la OTAN, otros miembros de la alianza están deseosos de mantener a Turquía de su lado. Europa está siendo indulgente con el Sr. Erdogan incluso mientras este continúa sofocando la democracia turca. (El Sr. Trump nunca fingió preocuparse). A excepción de Alemania, ningún gobierno de la OTAN se ha pronunciado, y mucho menos condenado, sobre la guerra jurídica del Sr. Erdogan contra sus oponentes. El 21 de mayo, un tribunal turco destituyó al líder del principal grupo de oposición del país, el Partido Republicano del Pueblo. Europa guardó silencio.

PUBLICIDAD

Que Turquía es importante para la seguridad de Europa es indiscutible. Con la excepción de Ucrania, ningún país europeo posee un ejército tan grande ni tan experimentado en combate como el de Turquía. El control del Bósforo y los Dardanelos, junto con una armada capaz, le otorgan a Turquía los medios para contener a Rusia en el mar Negro. La industria de defensa del país se está convirtiendo en un importante proveedor para los ejércitos europeos. En los últimos meses, empresas turcas (en particular Baykar, un reconocido fabricante de drones) han firmado acuerdos con Francia, Italia, España y Estonia. Baykar ya había vendido drones armados a Albania, Croacia, Polonia y Rumania. A finales del año pasado, Turquía acordó vender 30 aviones de entrenamiento a la Fuerza Aérea Española por 3.000 millones de dólares.

El papel de Turquía en la OTAN se ha vuelto más importante ante la creciente preocupación de que Estados Unidos abandone la alianza. De ocurrir esto, algunos miembros europeos querrían hacerse cargo de la estructura actual. Otros abogan por acuerdos de seguridad dentro de la UE o por una nueva alianza. Los funcionarios turcos se niegan a revelar sus planes de contingencia, pero la preferencia del país es clara. Turquía es miembro de la OTAN, mientras que su antigua candidatura para la adhesión a la UE está prácticamente estancada. En una OTAN sin Estados Unidos, Turquía al menos conservaría su lugar en la mesa de negociaciones. Bajo un acuerdo con la UE u otro organismo europeo, quedaría al margen. Las empresas de defensa turcas están en gran medida excluidas del SAFE, un programa de rearme de 150.000 millones de euros (172.000 millones de dólares) que la UE aprobó el año pasado.

PUBLICIDAD

Que las relaciones de Turquía con otros países de la OTAN hayan mejorado no significa que sean buenas. La confianza es baja. Turquía acusa a la OTAN de ignorar las amenazas en su flanco sur, incluyendo a los insurgentes kurdos, los traficantes de personas y un Israel propenso a la violencia. Por su parte, los gobiernos europeos siguen resentidos por la negativa del Sr. Erdogan, que se prolongó durante un año a partir de 2022, a permitir la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN , lo que retrasó su ingreso.

Tampoco coinciden en su postura respecto a Rusia. Los europeos están de acuerdo en que el régimen de Vladimir Putin representa la mayor amenaza para la alianza. El Sr. Erdogan no comparte esta opinión. Ha hecho poco por reducir la dependencia de Turquía de la energía y la tecnología nuclear rusas, y mucho menos del turismo ruso.

PUBLICIDAD

La buena noticia, antes de la cumbre, es que Turquía está perdiendo terreno frente a Rusia. El Sr. Erdogan puede ver cómo el Sr. Putin se encuentra a la defensiva. En el Mar Negro, la armada rusa ha sido debilitada por los ataques ucranianos. En Siria, su antiguo aliado, Bashar al-Asad, fue depuesto hace más de un año; Turquía es ahora el socio predilecto del país. En el Cáucaso, el gobierno democrático de Armenia se está distanciando de Rusia y busca la normalización de relaciones con Turquía. El Sr. Erdogan, un visitante habitual de Rusia en la década de 2010, no ha visitado al Sr. Putin en casi tres años.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.