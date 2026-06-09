Las elecciones en Armenia suponen un revés para Vladimir Putin (AP)

Agua mineral y rosas. Coñac y fresas. Cerezas y vino. Incluso el pescado. Para cuando Armenia celebró sus elecciones generales el 7 de junio, Rusia había prohibido la importación de gran cantidad de productos del país. El Kremlin lanzó oscuras amenazas contra el primer ministro Nikol Pashinyan, de tendencia prooccidental, y difundió desinformación en las redes sociales. Dmitry Medvedev, ex presidente de Rusia, comparó el giro de Pashinyan hacia la Unión Europea con el “camino peligroso” de León Trotsky (quien rompió con Stalin y fue asesinado por un asesino soviético por ello). El mensaje a Armenia, otrora uno de los aliados más cercanos de Rusia, era claro: Piénsenlo dos veces antes de reelegirlo.

Sin embargo, al final, la campaña de presión del Kremlin resultó contraproducente. El partido del Sr. Pashinyan, Contrato Civil, obtuvo casi el 50% de los votos, lo que le otorgó la mayoría en la Asamblea Nacional. Pashinyan, ex periodista convertido en líder de protestas, asumió el cargo hace ocho años, tras un levantamiento pacífico contra la antigua élite armenia, respaldada por el Kremlin. Ha buscado estrechar lazos con Estados Unidos, la UE y Turquía, un adversario histórico. Desde su derrota en la larga guerra contra Azerbaiyán en 2023, también ha estado trabajando en un acuerdo de paz. “El pueblo armenio votó por la prosperidad y la cooperación regional”, declaró Pashinyan.

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Los líderes occidentales celebraron el resultado. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirmó que la victoria del Sr. Pashinyan demostraba que “el espíritu de la Revolución de Terciopelo que usted lideró en 2018 sigue vivo”. La Unión Europea ayudó a Armenia a resistir el chantaje económico de Rusia, encontrando compradores para los productos armenios que Rusia había prohibido. El 4 de junio, la UE anunció un paquete de ayuda financiera, pequeño pero simbólicamente importante, por valor de 50 millones de euros (58 millones de dólares). Prometió más ayudas en el futuro.

Poco después del cierre de las urnas, Samvel Karapetyan, cuyo partido prorruso Armenia Fuerte obtuvo el 23% de los votos, denunció irregularidades. Desde su mansión en la cima de una colina, donde se encuentra bajo arresto domiciliario por pedir el derrocamiento del gobierno (cargo que niega), el oligarca ruso-armenio acusó a las autoridades de injerencia en las elecciones. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, también insinuó (aparentemente sin ironía) que hubo “irregularidades” durante la votación. Estas afirmaciones carecen de fundamento. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), una organización intergubernamental, declaró que las elecciones fueron “transparentes y eficientes”.

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Lo cierto es que la oposición perdió por su mensaje. Mientras que Pashinyan prometió paz y desarrollo económico, Karapetyan ofreció un nacionalismo reavivado y el regreso a la alianza con Rusia, que la mayoría de los armenios considera fallida. Una propuesta poco elaborada para un “Ministerio del Sexo” para abordar la baja natalidad y asegurar que “ninguna mujer esté insatisfecha”, sugerida por el hijo de Karapetyan en un podcast, evidenció la superficialidad de la plataforma interna de Armenia Fuerte. Por su parte, Robert Kocharyan, ex presidente y líder del segundo partido de oposición más grande, evocó malos recuerdos de la violencia y la oligarquía que definieron el pasado autoritario de Armenia.

La victoria del Sr. Pashinyan tranquilizará a los vecinos de Armenia, Turquía y Azerbaiyán, al demostrarles que su giro en política exterior no está a punto de desmoronarse. Normalizar las relaciones con Turquía, que cerró su frontera con Armenia en 1993 en solidaridad con su aliado, Azerbaiyán, es uno de los posibles logros. Armenia y Turquía ya han acordado reconstruir un puente histórico en la frontera y están trabajando en la restauración de una antigua línea ferroviaria entre ambos países. La finalización de la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales, una ruta comercial respaldada por Estados Unidos, parece ahora más probable. Esta ruta conectaría Azerbaiyán con su enclave en Najicheván a través del sur de Armenia.

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A pesar de la victoria del Sr. Pashinyan, el ambiente entre algunos de sus partidarios es agridulce. El Partido Contrato Civil no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para celebrar un referéndum sobre la reforma constitucional. El partido busca reformar el poder judicial, pero también es crucial para el proceso de paz. Azerbaiyán exige que Armenia elimine de su constitución la referencia a Nagorno-Karabaj, territorio por el que lucharon en el pasado, antes de firmar un tratado de paz.

“La cuestión ahora es si Azerbaiyán estará dispuesto a seguir adelante con la firma y ratificación sin avances en la constitución de Armenia, o si continuará insistiendo en este punto”, afirma Zaur Shiriyev, del Centro de Estudios Carnegie para la Paz Internacional. Turquía ha insistido en que Armenia y Azerbaiyán deben firmar un tratado de paz antes de que abra su frontera.

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Rusia también podría causar problemas. El Sr. Karapetyan obtuvo mejores resultados de lo que indicaban las encuestas. Esto “podría llevar a algunos a creer que las diversas medidas adoptadas por Rusia durante la campaña tuvieron algún efecto”, afirma Laurence Broers, de Chatham House, un centro de estudios con sede en Londres, y podría disuadir a algunos armenios de apoyar el Contrato Civil en el futuro. Un riesgo es que Vladimir Putin, presidente de Rusia, anule un acuerdo de exportación de gas libre de aranceles para castigar al Sr. Pashinyan. “Creo que este es el comienzo de una crisis intensificada entre Rusia y Armenia”, declara Arsen Kharatyan, fundador de AliQ Mediaplatform, un medio de comunicación armenio-georgiano.

En general, la victoria de Contrato Civil reivindica los esfuerzos de Armenia por seguir su propio camino. Los intentos de Rusia por atraer al país de nuevo a su órbita fueron puestos a prueba y fracasaron. En abril, los votantes húngaros expulsaron a Viktor Orbán, el mejor amigo del Kremlin dentro de la UE. Ahora, sus aliados han vuelto a ser derrotados en las urnas. En su discurso de victoria, el Sr. Pashinyan prometió cumplir las promesas de la Revolución de Terciopelo, insistiendo en que “el sistema criminal-oligárquico debe ser erradicado por completo”. El Sr. Putin le deseará lo peor. Pero muchos otros lo estarán aplaudiendo.

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