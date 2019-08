Por supuesto, no se volverá al paraíso anterior, porque los bonos de la deuda seguirán en baja heridos por la fortaleza del título del Tesoro norteamericano que no para de subir y ya rinde apenas 1,72% anual. El Bonar 2024, el título de referencia de la deuda argentina, esta vez bajó 0,34%. Esto implica avanzar con un Riesgo País muy alto, un indicador más peligroso que el precio del dólar pero que el votante observa con menos atención porque no incide en la inflación en el cortísimo plazo.